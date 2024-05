Časa za uigravanje ni bilo na pretek. "Še v ponedeljek so prihajali na priprave."

Slovenska reprezentanca se je šele pred dnevi zbrala na pripravah v Izoli, selektor Uroš Zorman pa je moral vpoklicati nekaj rokometašev, ki so bili v zadnjem obdobju redko ali pa niti niso bili del reprezentančnih akcij, saj zaradi poškodb ni mogel računati na trojico ključnih članov. Organizator igre Miha Zarabec in desnokrilni igralec Gašper Marguč imata težave z ahilovo tetivo, izjemno pomembnemu členu v napadu in v središču obrambe Borutu Mačkovšku pa so nastop preprečile težave s kolenom.

"Nimamo kaj, na tekmi bomo morali pokazati vse, kar znamo"

Tudi časa za uigravanje ni bilo na pretek, je pred sredinim treningom še potarnal selektor Zorman. "Še v ponedeljek so nekateri reprezentanti prihajali na priprave, tako da smo edini skupni trening v Izoli opravili v torek. Veliko igralcev manjka in kar nekaj je novih. Precej stvari smo morali postavljati od začetka. Pozitivna stvar je morda, da smo težav s poškodbami in posledičnimi odsotnostmi že navajeni od začetka skupnega dela. Nimamo kaj, na tekmi bomo morali pokazati vse, kar znamo, in bomo nato videli, kaj nam bo to prineslo," je dejal za Rokometno zvezo Slovenije.

Slovenska četa si bo poskušala priboriti mesto na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo od 14. januarja do 2. februarja prihodnje leto gostile Hrvaška, Danska in Norveška. To bi bil še enajsti nastop slovenske vrste na svetovnih prvenstvih, na poti do tega cilja pa jim stoji Švica.

Andy Schmid je po letošnjem evropskem prvenstvu sklenil igralsko pot in postal švicarski selektor. Foto: Guliverimage

Najboljši strelec zdaj selektor

S Švicarji se je slovenska vrsta nazadnje pomerila na evropskem prvenstvu 2020 in bila na Švedskem boljša z 29:25. Od tedaj se je spremenilo precej stvari v obeh reprezentancah. Z osmimi zadetki najboljši strelec tekme Andy Schmid je po letošnjem evropskem prvenstvu sklenil igralsko pot in postal švicarski selektor, njegovi varovanci pa gojijo izredno hitro igro.

"V napadu smo brez določenih igralcev, nekaj je novih in vse je treba do tekme uskladiti. Najbolj me skrbi naša obramba, saj je tudi tam zaradi odsotnosti nastalo kar nekaj vrzeli, zlasti v sredini," pred tekmo s Švicarji razmišlja slovenski selektor. "V napadu bomo morali biti mirni in ne delati tehničnih napak, po katerih bi nas lahko tekmeci lahko rešetali iz nasprotnih napadov. Gojijo namreč hitro rokometno igro," je razkril načrt.

Klemen Ferlin je na zadnji tekmi med Slovenijo in Švico ustavil 13 strelov na svoja vrata. Foto: Guliverimage

Ferlin opozarja

Eden najvidnejših posameznikov v slovenski vrsti na zadnji medsebojni tekmi s Švicarji je bil Klemen Ferlin, ki je zbral 13 obramb. "Švica je od zadnje medsebojne tekme napredovala, tudi selektor Schmid je vnesel nekaj novosti. Največ težav nam lahko Švicarji povzročijo s hitro igro, po zaslugi katere bi z nami držali stik in skušali tako priti do dobrega rezultata. Upam, da se te njihove potencialne prednosti vsi zavedamo in jo bomo obrnili sebi v prid. Z dobro obrambo si moramo priigrati čim višjo prednost," je za RZS povedal slovenski vratar.

V Kopru se bo zbralo veliko znanih rokometnih obrazov. Posebni gostje kvalifikacijske tekme bodo namreč člani rokometne reprezentance, ki so pred 20 leti na domačem evropskem prvenstvu osvojili srebrno kolajno, so še sporočili z RZS.

Slovenska reprezentanca za tekmi s Švico: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Dean Bombač (Szeged), Nejc Cehte (Pelister), Jure Dolenec (Limoges), Jernej Drobež (Gorenje Velenje), Klemen Ferlin (Erlangen), Kristjan Horžen (Gummersbach), Blaž Janc (Barcelona), Mitja Janc (Celje Pivovarna Laško), Staš Slatinek Jovičič (Trimo Trebnje), Aleks Kavčič (Zagreb), Urh Kastelic (Lemgo), Tadej Kljun (Balatonfüredi Kse), Urban Lesjak (Pelister), Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško), Domen Novak (Wetzlar), Tilen Strmljan (Hannover Burgdorf), Matic Suholežnik (Zagreb), Peter Šiško (Gorenje Velenje), Aleks Vlah (Aalborg).

Preberite še: