Proti Švici brez Gašperja Marguča

Desnokrilni igralec je bil moral udeležbo odpovedati zaradi težav z ahilovo tetivo, ki so mu preprečile tudi nastop na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov. Na njej je njegov Veszprem s 33:28 klonil na danskem pri Aalboru, pri katerem igra Aleks Vlah.

Selektor Uroš Zorman je na priprave dodatno vpoklical člana Zagreba Aleksa Kavčiča. Poleg slednjega se na seznamu vabljenih rokometašev nahajajo še krilni igralci Tadej Mazej, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Borut Mačkovšek, Peter Šiško, Aleks Vlah, Dean Bombač, Mitja Janc, Miha Zarabec, Jure Dolenec, Nejc Cehte in Tadej Kljun, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Jernej Drobež, Kristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarji Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Urban Lesjak.

Izbrana vrsta se bo konec tedna na Primorskem zbrala še v nepopolni zasedbi, saj se bo kar nekaj reprezentantov zaradi klubskih obveznosti in potovanj v domovino ekipi priključilo v ponedeljek. Prva tekma bo čez teden dni, povratna pa 12. maja ob 16. uri.

