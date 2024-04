Varovanke Dragana Adžića bodo olimpijski debi doživele že dan pred uradno otvoritvijo iger, v četrtek, 25. julija, ob 9.00, ko jim bodo nasproti stale aktualne evropske podprvakinje Danke.

Izbranci Uroša Zormana pa bodo na olimpijskem prizorišču v Parizu prvič nastopili dva dni za tem, prav tako že ob 9.00, njihovi tekmeci pa bodo bronasti z zadnjih olimpijskih iger – Španci, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Slovenke nato čakajo tekme z Južno Korejo (28. julija ob 11.00), Nemčijo (30. julija ob 9.00), Norveško (1. avgusta ob 21.00) in Švedsko (3. avgusta ob 16.00). Slovence po Špancih čakajo tekme s Hrvaško (29. julija ob 11.00), Švedsko (31. julija ob 16.00), Japonsko (2. avgusta ob 19.00) in Nemčijo (4. avgusta ob 14.00).

Iz skupine napredujejo štirje

V prvem delu tekmovanja se bodo reprezentance borile v dvorani South Paris Arena 6 v dveh skupinah s po šestimi udeleženkami. Štiri najboljše bodo napredovale v končnico, ki jo bo v celoti gostil stadion Pierre Mauroy v Lillu.

Tudi rokometaši bodo uvodno tekmo igrali v najzgodnejšem terminu, njihov tekmec bodo 27. julija Španci. Foto: Reuters

Četrtfinalni dvoboji bodo pri ženskah na sporedu 7., pri moških pa 8. avgusta. Z vmesnimi dnevi premora sledijo še polfinala in tekme za končno razvrstitev.

Slovenke so si v Nemčiji priborile premierno olimpijsko vozovnico

Slovenske rokometašice so v začetku aprila v Neu-Ulmu v Nemčiji dosegle zgodovinski uspeh. Z zmagama proti Paragvaju in Črni gori, ob tem so premoč morale priznati Nemkam, so si zagotovile premierno pot na olimpijske igre in bodo julija postale sploh prva slovenska ženska ekipa v kolektivnih športih, ki bo zaigrala na tekmovanju petih krogov.

Četrti olimpijski nastop rokometašev

Rokometaši bodo na olimpijskih igrah sodelovali četrtič v zgodovini. V Sydneyu 2000 so kot sploh prva slovenska ekipa v kolektivnih športih na olimpijskih igrah tekmovanje sklenili kot osmi, štiri leta kasneje so bili v Atenah 11., v Rio de Janeiru 2016 šesti.

Vstopnice za tekme prvega olimpijskih iger so že na voljo. Organizatorji jih trenutno ponujajo le v paketih za ogled dveh zaporednih tekem (na dan jih bo na sporedu šest). Nakup vstopnic je možen na povezavi TUKAJ , njihova cena se giblje med 24 in 190 evri, so še sporočili iz RZS.

Spored tekem

ŽENSKE, SKUPINA A, slovenske tekme 1. krog, četrtek, 25. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

9.00 SLOVENIJA : DANSKA 2. krog, nedelja, 28. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

11.00 SLOVENIJA : JUŽNA KOREJA 3. krog, torek, 30. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

9.00 NEMČIJA : SLOVENIJA 4. krog, četrtek, 1. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

21.00 NORVEŠKA : SLOVENIJA 5. krog, sobota, 3. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

16.00 ŠVEDSKA : SLOVENIJA Četrtfinale (Lille), torek, 6. avgust. Polfinale (Lille), četrtek, 8. avgust. Tekma za 3. mesto in finale (Lille), sobota, 10. avgust.