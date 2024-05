Selektor Uroš Zorman je na treningu zbral deset rokometašev, medtem ko se bodo ostali ekipi pridružili v ponedeljek, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Na priprave se je reprezentanca podala oslabljena. Zaradi težav z ahilovo tetivo sta sodelovanje morala odpovedati desnokrilni igralec Gašper Marguč in organizator igre Miha Zarabec, težave s kolenom pa so prekrižale načrte najvišjemu reprezentantu Borutu Mačkovšku.

Zorman je zaradi odpovedi vpoklical dva dodatna rokometaša. Nastalo vrzel bosta skušala zakrpati levi zunanji igralec Kavčič ter organizator igre Strmljan.

Poleg slednjih bodo na pripravah sodelovali še krilni igralci Tadej Mazej, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Peter Šiško, Aleks Vlah, Dean Bombač, Mitja Janc, Jure Dolenec, Nejc Cehte in Tadej Kljun, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Jernej Drobež, Kristjan Horžen in Matic Suholežnik ter vratarji Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Urban Lesjak.

Slovenci bodo nastopili oslabljeni. Foto: Reuters

"Kogar ni, ga ni, lahko pa smo hvaležni tem igralcem, ki so prispeli na priprave"

"Tekmi moramo oddelati tako, kot se od nas pričakuje, popuščanja ne sme biti. Odsotnost igralcev zaradi poškodb ni nič novega, s tem se ubadamo že od mojega prihoda na selektorsko mesto. Tudi tokrat se bo treba s tem spopasti. Kogar ni, ga ni, lahko pa smo hvaležni tem igralcem, ki so prispeli na priprave," je ob zboru dejal Zorman.

Slovenijo v kvalifikacijah za SP čakata dve tekmi s Švicarji. Prva bo v četrtek ob 18. uri v koprski areni Bonifika, povratna pa v nedeljo ob 16. uri v Wihtherthuru.

Ferlin: Vse bo odvisno od nas

"Reprezentančni tedni med klubskimi sezonami so dobrodošli, vsakdo je vedno vesel, da pride za krajši čas v domovino in lahko brani slovenske barve. Cilj tega tedna je uvrstitev na svetovno prvenstvo. Imamo dobre možnosti, vse pa bo odvisno od nas," je poudaril vratar Ferlin.

Foto: Guliverimage

Krožni napadalec Drobež pa je dodal: "Čakata nas dve zahtevni tekmi. Na vsaki bomo morali pokazati največ, kar smo sposobni. Upam, da nam že v Kopru, tudi s pomočjo navijačev, uspe iztržiti dober rezultat. Imamo nekaj težav s poškodbami, a verjamem, da bomo tisti, ki smo na pripravah, pravi."

Tekma v Kopru bo še posebej slovesna, saj bodo na njej pozdravili posebne goste. Naslednike bodo s tribun bodrili člani reprezentance, ki je leta 2004 na evropskem prvenstvu osvojila srebrno kolajno.