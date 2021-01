Čas za odločen korak proti prvotnemu cilju #video

Pred slovenskimi rokometaši sta začetek drugega dela svetovnega prvenstva in boj za četrtfinale. Slovenci so v prvem delu prvenstva dosegli zmagi nad Južno Korejo in Belorusijo, pokleknili pa so pred reprezentanco Ruske rokometne zveze. Zdaj jih čaka obračun s Severno Makedonijo, ki je v Egipt pripotovala skoraj tik pred zdajci, saj so jih organizatorji na tekmovanje povabili namesto Češke. Ta je bila primorana udeležbo odpovedati zaradi številnih okužb članov svoje reprezentance z novim koronavirusom.

Kljub temu se v slovenskem taboru zavedajo, da jih čaka vse prej kot lahka naloga, a verjamejo, da bodo osvojili dve točki v boju za četrtfinale, kar je tudi prvi cilj slovenske izbrane vrste. "V današnjem rokometu ni lahkih nasprotnikov, to velja tudi za naše naslednje iz Severne Makedonije, ki imajo v svojih vrstah vsaj tri izjemno kakovostne rokometaše. Na tem dvoboju smo favoriti, a to moramo pokazati na igrišču. Verjamem, da bomo," je pred tekmo dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ, ki je proti Severni Makedoniji lani z zmago debitiral na klopi slovenske izbrane vrste.

Današnji slovenski nasprotniki, ki še vedno največ stavijo na 40-letnega zvezdnika Kirila Lazarova, so se v drugi del turnirja prebili v zadnjem krogu, potem ko so na odločilni tekmi premagali Čile z 32:29. Pred tem so v uvodnem krogu klonili proti Švedom (32:20), pravo polomijo pa doživeli proti gostiteljem, ki so bili boljši za 19 zadetkov (38:19).

"S Severnimi Makedonci smo v preteklosti odigrali že številne tekme, na nekaterih imeli tudi velike težave in izgubili. Na sredini tekmi moramo biti osredotočeni od prve do zadnje minute in igrati na vso moč, le v tem primeru se lahko nadejamo nove zmage v Egiptu," je prepričan krožni napadalec Blaž Blagotinšek, ki bo znova pomemben slovenski dejavnik tako v obrambi kot v napadu.

Vranješ upa na ponovitev debija

Kot že omenjeno, s Severno Makedonijo se je slovenska vrsta nazadnje pomerila v pripravah na lansko evropsko prvenstvo. Na prvi tekmi pod vodstvom selektorja Vranješa je Slovenija v Slovenj Gradcu slavila zmago s 33:28. Pred tem je Slovenija zmagala tudi na obeh dosedanjih tekmah na svetovnem prvenstvu; v Katarju leta 2015 s 30:28, v Franciji 2017 pa s 30:22. Obe tekmi na evropskih prvenstvih pa sta se končali z zmagoslavjem makedonske izbrane vrste: na tekmi za 5. mesto v Srbiji 2012 je Slovenija klonila s 27:28, na Hrvaškem 2018 pa s 24:25.

Slovenci se bodo v drugem delu prvenstva v petek pomerili še s Švedsko, v nedeljo pa še z Egiptom. Najboljši dve izbrani vrsti iz skupine 4 se bosta prebili v četrtfinale. Po prvem delu tekmovanja si je najboljši izhodiščni položaj izborila Švedska, ki je v drugi del prenesla štiri točke. Rusija ima tri, Slovenija in Egipt po dve, Belorusija eno, Severna Makedonija pa je brez točk.

Tekme Slovenije v drugem delu: Sreda, 20. januar:

15.30 Severna Makedonija - Slovenija Petek, 22. januar:

20.30 Slovenija - Švedska Nedelja, 24. januar:

18.00 Slovenija - Egipt

