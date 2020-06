Celjanom pokal in kolajne, zdaj nestrpno čakanje na petek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja so po zadnjem treningu v sezoni prejeli pokal in kolajne za 24. naslov državnih prvakov.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so danes opravili še zadnji trening v tej sezoni, ki je bila prekinjena po izbruhu novega koronavirusa. Po manjši slovesnosti so prejeli kolajne in pokal za 24. naslov državnih prvakov, v petek pa bo na sedežu Evropske rokometne zveze padla odločitev o njihovem morebitnem nastopu v ligi prvakov v sezoni 2020/21.

Odličja za naslov državnih prvakov sta igralcem in strokovnemu štabu podelila predsednik kluba Jernej Smisl in generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije Goran Cvijič, ki je ob tem podal nekaj informacij o pričakovanjih za naslednjo sezono. Veliko je namreč odvisno od razmer, ki bodo vladale v septembru, še več informacij pa bo na voljo po današnji seji združenja prvoligašev, ko bo padla odločitev o začetku nove sezone 2020/21.

Smisl: Zaslužen naslov v drugačni sezoni

"Čestitke fantom za osvojeno 24. državno krono. Zasluženo se veselimo tega naslova v sezoni, ki je bila drugačna od ostalih. Igralcem želim, da se v naslednjem mesecu odpočijejo in pripravijo na naslednjo sezono. Verjamemo, da bomo v petek prejeli dobro novico iz avstrijske prestolnice, da smo med šestnajstimi klubi, ki bodo nastopali v prenovljeni ligi prvakov," je med drugim dejal Smisl.

"Odzvali smo se dobro"

"Za nami je drugačna sezona, tudi za vse nas športnike, polna drugačnih izzivov. A vsi v ekipi smo se odzvali zelo dobro, delali in trenirali v času, ko smo morali biti doma, v zaključku pa končno tudi kot ekipa. Ob tem bi se zahvalil vsem, ki nam stojijo ob strani, našim zvestim navijačem Florijanom, vodstvu kluba, pisarni in pokroviteljem, s katerimi lahko gradimo te uspehe," je dejal celjski kapetan David Razgor.

Kaj bo prinesel petek?

Celjski rokometaši nestrpno čakajo petkovo odločitev EHF o njihovem morebitnem nastopu v prenovljeni ligi prvakov. V elitno tekmovanje so že uvrščeni Barcelona, PSG, Kiel, Flensburg-Handewitt, Veszprem, Vardar Skopje, Vive Kielce, Porto, Zagreb in Aalborg, za šest prostih mest pa se poleg celjske ekipe potegujejo še Meškov Brest, Ademar Leon, Wisla Plock, Dinamo Bukarešta, Kadetten Schaffhausen, Bešiktaš, Elverum, Nantes, Pick Szeged, Eurofarm Pelister, Gudme, Sporting Lizbona in Motor Zaporožje.

Celjsko zasedbo po tej sezoni zapuščata slovenski reprezentančni vratar Klemen Ferlin in portugalski zunanji igralec Diogo Silva. Ferlin bo oblekel dres nemškega Erlangena, Silva pa se je vrnil v domovino. V mesto ob Savinji prihaja nekaj mladih in nadarjenih igralcev, kot sta hrvaški krožni napadalec Veron Načinović in krilni igralec Tadej Mazej.

