Italija je podaljšala izredne razmere (Vir: Planet TV)

Kot je zapisala na Twitterju, se zelo redko oglaša prek družbenih omrežij, a zdaj čuti potrebo, da javnost nagovori po tej poti. S svojim zapisom želi prepričati tiste, ki še vedno niso dojeli resnosti položaja, da bo za obiskovanje lokalov in druženje še veliko časa.

"Najpomembneje je, da smo zdravi," je zapisala.

"Covid-19 nas je zaprl v hiše, ampak ali je to vse? Zaradi koronavirusa se umira. To je dejstvo. In ne samo, da se umira, človek umre sam. To je dejstvo. Ob vas ne bo nikogar, razen medicinskega osebja, ki je opremljeno tako, da se mu komaj vidijo oči. Nikogar, ki bi umirajočega prijel za roko. Nikogar.

"V bolnišnico so prišli okuženi, borili so se sami, brez svojih najbližjih. In bitko izgubili sami," je zapisala odbojkarica. Foto: Reuters Danes se je v Bergamu zgodilo nekaj najbolj groznega. Vojska je prevzela trupla in jih odpeljala neposredno v krematorij. To je to. Nihče jih ni mogel videti. Nihče se ni od njih poslovil. V bolnišnico so prišli okuženi, borili so se sami, brez svojih najbližjih. In bitko izgubili sami.

Brez svojih bližnjih. Ne bodo jim priredili niti pogreba. Kremirani bodo in to je to," je zapisala 32-letna odbojkarica in pozvala javnost, naj dosledno spoštuje vse ukrepe.

My hometown, Bergamo (Italy): The vehicles from the army move coffins out of the city as the crematorium is struggling to cope.

(I was unsure about posting. But I saw a video of students irresponsibly partying in Florida during semester break.) #COVID19 pic.twitter.com/wgH439BWe9 — Guido Salvaneschi (@guidosalva) March 19, 2020

"Dragi moji," je nadaljevala, "vi še kar zahajajte po lokalih. Sprehajajte se po parkih in središčih mest. Obiskujte tržnice in tiste trgovine, ki so še vedno odprte. S tem se izpostavljate nevarnosti, sebe in svoje najbližje, pa ne samo okužbi, ampak tudi umiranju v samoti. Bodimo pametni. Ljubimo življenje, svoje in življenja vseh ljudi, ki jih lahko spravimo v nevarnost. Dosledno spoštujmo zakon, da bodo ti črni časi čim prej minili," si je zaželela.

Slovenka v Italiji: Italijani bijejo bitko s časom (Planet TV)

V Bergamu živi tudi slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić, ki Slovence poziva, naj ostanejo doma in prispevajo svoj delež k zajezitvi širjenja okužb z novim koronavirusom.

Pred dnevi je žogo, s katero je na tekmi v ligi prvakov proti Valencii za Atalanto zabil štiri gole, podaril bolnišnici papeža Janeza XXIII.