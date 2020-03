V Sloveniji okuženih 21 otrok: vsi imajo blage simptome #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji imamo do danes 21 otrok, ki so okuženi z novim koronavirusom. Nihče ne potrebuje hospitalizacije, bolezen poteka v blagi obliki, je povedala Tina Plankar Srovin, pediatrinja na ljubljanski infekcijski kliniki.

Najmlajši otrok je star 16 mesecev, najstarejši pa 18 let, je povedala Tina Plankar Srovin, pediatrinja na ljubljanski infekcijski kliniki.

Pri otrocih bolezen poteka v bolj blagi obliki

Kot je dejala, so tudi otroci dovzetni za okužbo z novim koronavirusom, a na srečo zbolevajo redkeje kot odrasli. Pri otrocih prav tako bolezen poteka v bolj blagi obliki. To pomeni, da imajo rahlo povišano temperaturo, kašelj, bolečine v žrelu ali prehlad. Lahko sta vključena tudi driska in bruhanje.

Če otrok zboli in ima blago obliko, je treba biti doma, v samoizolaciji. Lahko pa bolezen prenesejo na druge ljudi, zato je pomembno, da jih držimo stran od drugih bolnikov, ki so ogroženi.

Zakaj okužba pri otrocih poteka v bolj mili obliki?

Teorij, zakaj naj bi okužba pri otrocih potekala v bolj mili obliki, je več. Ena od njih je, da imajo otroci drugačen imunski sistem kot odrasli, pri novem koronavirusu pa je pomemben imunski odziv na virus. Druga teorija je, da otroci nimajo toliko kroničnih bolezni. Tretjič, imajo nezrel receptor, na katerega se virus veže v sluznicah dihal. Četrtič, otroci v zimskem času prebolevajo več virusnih okužb, tudi okužb z navadnim koronavirusom, kar bi lahko bila zaščita pred novim koronavirusom.