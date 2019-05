Študentka medicine, ki opozarja nase tudi izven Slovenije #video

Eva Zorman je na globalnem dobrodelnem teku Wings for Life World Run, ki je v nedeljo potekal na več kot 300 lokacijah po vsem svetu, dosegla že svojo tretjo zmago. Po zmagah na nacionalnem teku Wings v Sloveniji in lani v Braziliji je letos zmagala še na Tajvanu. Kaj poganja bodočo zdravnico, za katero tek ni glavna življenjska dejavnost, je pa vsekakor njegova nepogrešljiva sestavina?

Eva Zorman prihaja iz zelo aktivne družine. S tekom se ukvarjata oba njena starša.

"Tečeta, kolesarita, čudno bi bilo, če jaz ne bi," je namignila 21-letnica iz Slovenj Gradca, ki bo v teh dneh v domačo vitrino postavila še eno lovoriko. Srečali smo se le nekaj ur po pristanku v Zagrebu, kamor je pripotovala s Tajvana, kjer je zmagala že na svojem tretjem tekmovanju Wings for Life World Run, ki je prvo nedeljo v maju že šesto leto potekal po vsem svetu.

Z Evo smo se pogovarjali le nekaj ur po vrnitvi s Tajvana. Foto: Alenka Teran Košir

Ljubiteljica daljših razdalj

S tekom se je resneje začela ukvarjati šele pred dvema letoma, pa čeprav v resnici teče že vse življenje. V osnovni šoli je trenirala atletiko, a kot pravi, nikoli ni izstopala. "Tekla sem na krosih in na razdalji tisoč metrov, všeč mi je bilo."

Po obdobju zdravstvenih težav v srednji šoli se je od atletike za kratek čas poslovila, potem pa se je spet vrnila k teku. "Večinoma sem trenirala sama in sčasoma samo dodajala dolžino. Ugotovila sem, da za napredek potrebujem še kaj več.

Ko sem spoznala Miho (svojega fanta, op. a.), ki je treniral pri Kladivarju, sem začela sodelovati z njihovim klubskim trenerjem Romeom Živkom. Pisal mi je treninge, kar mi je pomagalo k napredku. Vsak trening ima točno določen namen, hkrati pa mi pomaga, da se ne izčrpam," je povedala Zormanova, ki je novembra lani iz Atletskega kluba Slovenj Gradec prestopila v AK Kladivar.

"Nisem prava za šprint, sem pa zelo vzdržljiva in trmasta"

"Rada tekmujem. To, da sem konkurenčna, mi daje zadovoljstvo," pravi. Opažam, da sem med mlajšimi na daljših razdaljah," je poudarila. "Rada tečem na dolge proge, takrat se lahko odklopim. To se mi zgodi nekje po 14. kilometru," je povedala. Za krajše razdalje nima dovolj moči v nogah, je dodala. "Nisem ravno prava za šprint, sem pa zelo vzdržljiva in trmasta, tudi bolečine se ne bojim. Morda to ni preveč dobro, saj sem med tekom tako v svojem svetu, da ne znam prisluhniti svojemu telesu, tudi če so prisotne bolečine."

Ena takih se je razvila iz poškodbe, ki se vleče vse od lanskega poletja, zato letos razen na teku Wings sploh še ni tekmovala. Prejšnja leta smo jo lahko srečali vsaj na Istrskem maratonu (lani je tam postavila svoj najboljši čas na 21 kilometrov - 1:21:43, kar je zadostovalo za 2. mesto) in Malem kraškem maratonu.

Z lovoriko globalnega teka Wings for Life World Run Foto: osebni arhiv

Prvič na Wings v sklopu Športa za vse na fakulteti za medicino

Njeno prijateljevanje z globalnim tekom Wings, kjer so sredstva, zbrana s štartninami in donacijami, v celoti namenjena raziskavam zdravljenja poškodb hrbtenjače, se je začelo pred dvema letoma, ko se je v sklopu predmeta Šport za vse na Medicinski fakulteti Maribor povsem neobremenjeno in brez večjih rezultatskih ambicij prijavila na tek Wings for Life v Ljubljani.

Na presenečenje marsikoga, ki še ni zasledil njenega imena, spregledal pa tudi dejstvo, da je le dober mesec prej zmagala tudi na polmaratonski razdalji Malega kraškega maratona, je tudi zmagala.

V praksi je to pomenilo, da je tisti dan od vseh žensk na štartu v Ljubljani (prijavljenih je bilo več kot štiri tisoč tekačev) pred zasledovalnim vozilom, ki pospešuje tako dolgo, dokler ne ulovi še zadnjega tekača, najdlje bežala prav ona. Takrat še najstnica je maja 2017 pretekla 40 kilometrov.

Še osem več jih je zbrala lani na teku Wings v Riu de Janeiru in 42 v nedeljo na Tajvanu.

Na teku Wings je prvič zmagala leta 2017 v Ljubljani. Na zmagovalnem odru se ji je pridružil ruski tekač Ivan Motorin, prav tako kot Eva večkratni zmagovalec tega teka, letos pa celo globalni zmagovalec. V turškem Izmirju je pretekel 64.4 kilometra. Foto: Red Bull Content Pool

Nagrada za zmagovalca: Wings na eksotičnih lokacijah

Če se sprašujete, zakaj se teka Wings udeležuje na tako eksotičnih lokacijah, je razlog preprost in mikaven: vsak zmagovalec teka Wings na uradnem dogodku (po svetu jih je 12) si lahko za nagrado izbere lokacijo, kjer bo tekel prihodnje leto. Organizator Red Bull zmagovalcu in njegovemu spremljevalcu krije stroške letalske vozovnice na lokacijo in dva dneva bivanja v hotelu.

Eva Zorman s fantom in uradnima spremljevalkama na teku Wings na Tajvanu nekaj trenutkov po tem, ko jo je prehitelo zasledovalno vozilo. Foto: osebni arhiv

Eva lokacije izbira predvsem na podlagi želje po potovanju. "Na ta tek ne gledam toliko kot na tekmo, ampak bolj na potovanje. Vedno sem si želela obiskati Južno Ameriko in Azijo in sem ju."

Kam naprej, še ne ve. "Če bi bila na voljo Kambodža, bi zagotovo izbrala to, tako pa še ne vem." Običajno se je o tem treba izreči novembra. "Brat bo prihodnje leto študiral v Južni Afriki, pa je predlagal, da se odločim za Pretorio. Bomo videli."

Na Tajvanu so tekli ponoči. Foto: Red Bull Content Pool

Na Tajvanu je vse urejeno do potankosti

Do zdaj je bila najbolj navdušena nad organizacijo teka na Tajvanu, kjer je vse urejeno do potankosti.

"Že nekaj ur pred štartom so naju s fantom namestili v posebno ložo, kjer so bili tajvanski ambasadorji teka. Štartali smo ob 19. uri, ko se je že znočilo, in ves čas tekli ponoči. Trasa je bila zelo razgibana, veliko je bilo vzponov in spustov. Tajvan mi bo ostal v lepem spominu. S fantom, ki je ves čas tekel z menoj, imel pa je tudi svoje načrte, a se je potem ustavil na 42. kilometru, tako kot jaz, sva tam preživela krasnih 14 dni."

Lani se je teka Wings udeležila v Riu de Janeiru in s pretečenimi 48 kilometri dosegla svojo najdaljšo razdaljo. Foto: Red Bull Content Pool

Zdaj se bo osredotočila na medicino

A vse lepo mine. Prehitro. Tega se zaveda tudi Eva, ki jo v prihodnjih tednih na Fakulteti za medicino v Mariboru, kjer obiskuje 3. letnik, čakata dva zahtevna izpita. V ponedeljek izpit iz nefrologije, teden pozneje še iz urologije. Utrujenost zaradi časovne razlike bo treba tako čim prej pozabiti in vtise pospraviti na stran za težke dni.

Kljub napornemu študiju, ki terja veliko vztrajnosti in obvezne prisotnosti na vajah, Eva Zorman ugotavlja, da se lepo prepleta s tekom. "Ne morem se učiti, ne morem sedeti za knjigami, če ne grem še na tek ali na kolo. Večinoma treniram vsak dan, od dve do tri ure. Potrebujem oboje, samo organizirati se je treba."

O tem, da bi se ukvarjala samo s tekom, ni nikoli razmišljala. "Vedno potrebuješ še nekaj za zraven. Kaj pa če ti pri teku ne uspe?" se je vprašala.

Za letos posebnih tekaških načrtov nima, si pa zelo želi nastopiti na ljubljanskem maratonu. Prav na tem je namreč prvič uradno pretekla 42 kilometrov (neuradno se je to zgodilo 27. maja 2017 na dobrodelni prireditvi 10 krogov za 10 nasmehov na Ravnah na Koroškem (3 ure in 15 minut). Čas tri ure in tri minute ji je prinesel 3. mesto med Slovenkami. "Po tistem maratona nisme več tekla, edino kot vmesni čas na Wingsih," se nasmehna sogovornica.