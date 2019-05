Med več kot sto tisoč tekači tudi številni Slovenci

Danes natanko ob 13. uri se bo z več sto tras po vsem svetu v beg pred virtualnimi in resničnimi zasledovalnimi vozili podalo več kot sto tisoč tekačev. Ker bodo štartali ob isti uri, bo to za nekatere sredi noči, ponekod jih bo razvajalo sonce, drugod pral dež. Celotno dogajanje boste od 12. ure naprej lahko spremljali v neposrednem prenosu na našem portalu Siol.net.

Globalni dobrodelni dogodek Wings For Life World Run je tokrat na sporedu šestič. Tudi letos bo celoten znesek, zbran s štartninami in donacijami, namenjen neprofitni organizaciji Wings For Life, ki si prizadeva odkriti učinkovito zdravljenje poškodb hrbtenjače. Tekači so v petih letih zbrali že 23 milijonov evrov, iz fundacije pa prihajajo spodbudne vesti o napredku.

Dogodek ima tudi močan turistični pečat, saj številni tekači na uradne dogodke prihajajo vsaj dan pred tekmovanjem. Podobno je tudi v Zadru na Hrvaškem, kjer Wings For Life World Run predstavlja največji tekaški dogodek. Številni tekači so štartne številke prevzeli že dan pred dogodkom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Udeleženci teka, ki poteka pod geslom Tečemo za tiste, ki teči ne morejo, so tudi letos lahko izbirali med tremi tekaškimi možnostmi, od uradnega dogodka, ki bo potekal na 12 lokacijah po vsem svetu (v Avstraliji, Avstriji, Braziliji, Nemčiji, na Hrvaškem, v Gruziji, na Poljskem, Južni Afriki, Švici, Tajvanu - tam se bo teka udeležila Eva Zorman, Slovenka, ki je lani zmagala v Braziliji, v Turčiji, ZDA), do organiziranega ali individualnega teka z mobilno aplikacijo.

V Sloveniji uradnega dogodka ne bo, so pa zato organizirani štirje teki z aplikacijo. Tudi v tem primeru se denar na račun štartnine nameni neprofitni fundaciji Wings For Life, ki se ukvarja z zdravljenjem poškodb hrbtenjače. Prav iskanje načinov zdravljenja poškodb hrbtenjače je bistvo teka Wings For Life World Run, ki poteka pod sloganom Tečemo za tiste, ki teči ne morejo. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Sloveniji bodo štirje organizirani teki z aplikacijo (v Arboretumu Volčji Potok, Račah, Mariboru in Tolminu), številni Slovenci pa bodo tekli tudi na uradnih dogodkih v tujini.

V Zadru, kjer bomo na terenu preverili tekaški utrip, so se tekači dan pred tekmo zaskrbljeno ozirali v nebo. Tudi današnja vremenska napoved ni preveč obetavna. Foto: Grega Valančič/Sportida

Največ, prijavljenih je 188, jih bo v Zadru. Kot posebni poročevalec in ambasador teka se jim bo pridružil tudi globalni zmagovalec teka Wings For Life World Run Aron Anderson, ki ga bomo skozi intervju predstavili tudi na našem portalu.

V Zadru se bo devet tisoč tekačem na štartu (to je po številu udeležencev tretji največji Wings For Life tek na svetu) pridružil Aron Anderson, trikratni zmagovalec teka Wings For Life World Run (od tega dvakrat globalni). Tokrat v primerjavi s prejšnjimi leti ne bo tekel oziroma poganjal invalidskega vozička, ampak se bo med tekače pomešal kot poročevalec in motivator. Foto: Grega Valančič/Sportida