Po dežju (res) vedno posije sonce, stari znanec Slovenije do novega slavja v Zadru #video

Če je še 24 ur pred štartom teka Wings For Life World Run v Zadru nebo nakazovalo na povodenj, pa se je vreme ravno takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, izkazalo v vsej svoji lepoti. Kar devet tisoč tekačev, tisoč iz tujine, skoraj 200 tudi iz Slovenije, je začetek najbolj obiskane tekaške prireditve pri sosedih dočakalo tako, kot se za maj spodobi in pričakuje: na suhem. Pa tudi če so še dobro uro pred štartom iskali zavetje pod tistimi nekaj strehami in dežniki, ki jih je bilo mogoče najti. Na štartni črti na Liburnski obali se jim je pridružil tudi dvakratni globalni zmagovalec dobrodelnega teka Wings (celoten znesek, zbran s štartninami, je namenjen raziskavam na področju poškodb hrbtenjače) švedski športnik invalid Aron Anderson.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Globalni tekaški dogodek Wings For Life World Run so naši južni sosedje resnično vzeli za svojega. Devet tisoč štartnih mest za sam dogodek so prodali, kot bi mignil. Wings For Life World Run je največja tekaška prireditev na Hrvaškem, glede na to, da so udeležbo v primerjavi z lani zlahka povečali za dodatnih dva tisoč tekačev, verjetno tudi najhitreje rastoča.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vpliva pa tudi na rast števila tekačev v središču Severne Dalmacije. Župan Zadra Branko Dukić je na novinarski konferenci pred začetkom dogodka izpostavil, da z organizacijo teka Wings niso dobili samo 40 tisoč tekačev, ki so na teku sodelovali v preteklih petih izvedbah, ampak so se prebivalci mesta bolj zavzeli za izvedbo raznih humanitarnih akcij, kar je razvidno tudi iz števila prostovoljcev. "Zadar je postal prostor novega tempa življenja, veliko domačinov se je začelo ukvarjati s tekom, začeli so živeti bolj zdravo, kar je razvidno iz rasti števila športnih dogodkov in društev," je prepričan župan Zadra.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Dejstvo, da je globalni tek Wings dobrodelne narave (celoten izkupiček, zbran s štartninami, roma v fundacijo, ki se ukvarja z raziskavami poškodb hrbtenjače), je očitno zelo dobro sprejeto tudi med tekači, saj so prav vsi, s katerimi smo se v Zadru pogovarjali, to izpostavili kot glavni razlog za udeležbo. Ne glede na to, da so morali prevoziti 360 kilometrov, tako kot denimo skupina slovenskih tekačev iz Novega mesta ali Dobove, ali 250, kolikor so jih že zarana prepotovali tekači iz Delnic na Hrvaškem.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Športno društvo G-FIT z Bizeljskega se je teka udeležilo z desetimi člani. Kot je izpostavil njihov trener in predsednik društva Zdravko Gregl, se premalokrat zavedamo, kako srečni smo, če se lahko gibamo brez omejitev. "Vedno, ko mi je težko, si predstavljam tiste, ki so na invalidskem vozičku, in se zahvalim za tisto, kar mi je dano. Tega se premalokrat zavedamo. Tečemo za tiste, ki teči ne morejo," je ponovil prepoznavni slogan teka Wings.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Društvo Cross-sport iz Delnic je v Zadar pripeljalo skoraj 60 svojih članov. "Teka smo se prvič udeležili pred tremi leti in zdaj se redno vračamo. Ni nam pomembno, koliko kilometrov bomo pretekli, pomembno je samo sodelovati in z nakupom štartnine pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo," je povedal Darko Pirc, ki so ga člani društva izbrali za našega sogovornika. Je vremenska napoved kaj zredčila njihove vrste? "Prav nič. Vedno pravim, da ni slabega vremena, je samo slaba oprema."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Teka Wings For Life se redno udeležuje tudi električar in strasten tekač Franjo Mandić iz Osijeka, ki je v Zadar pripotoval s svojimi sodelavci. "Ta vikend bi lahko tekel v Makedoniji, a sem se raje odločil za Wings, ker gre za humanitarni dogodek, h kateremu vsaj delček lahko prispevam tudi sam." Tudi on opaža, da se na Hrvaškem vse več ljudi ukvarja s tekom. Sam si jih želi pritegniti še več. "Tek te ohranja mladega. Star sem 67 let, od tega se s tekom ukvarjam že 24 let in še vedno se počutim kot mladenič."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na zadrskem teku so sodelovale tudi številne tekaške skupine, ena večjih, Međimurje Runners, je štela skoraj 200 tekačev. Kot nam je povedala Mirjana Ferlin Srnec, stroške potovanja krije župan Medžimurske županije, tekači, številni med njimi se redno udeležujejo tudi Ljubljanskega maratona, ki jih je navdušil z navijaško podporo ob trasi, pa se teka udeležujejo predvsem zaradi njegove humanitarne note.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Z največjo tekaško prireditvijo v Sloveniji, ljubljanskim maratonom, je bilo (vsaj po logotipih na majicah sodeč) povezanih še več udeležencev zadrskega teka Wings. Tudi Tomislav, Krešimir in Ivo iz Zadra, ki smo jih ujeli na eni od ulic v središču prikupnega mediteranskega mesteca.

"Na Hrvaškem nas vedno več teče predvsem zato, da se znebimo stresa, teka Wings pa se udeležujemo predvsem zaradi dobrodelnosti," je povedal najbolj zgovoren od trojice, ki je tudi reden udeleženec Ljubljanskega maratona. "Tekel sem že povsod, a v Ljubljani je najlepše," je pohvalil organizatorja. "Proga je bolj tako tako, mesto samo pa čudovito, navdušen sem tudi nad dogajanjem pred dogodkom in po njem, da o županu vašega glavnega mesta sploh ne govorim," je pohvalil Zorana Jankovića, ki tekačem na štartu že tradicionalno podeljuje petke.

Aron Anderson, ki je na teku Wings že dvakrat zmagal v globalnem merilu. Prevzel je vlogo poročevalca in motivatorja. Kot je povedal po prevoženih 32 kilometrih, ko ga je ulovilo zasledovalno vozilo, je hrvaška trasa zelo zahtevna, polna vzponov, zato je vsak spust kot nagrada za uspeh.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Red Bull Content Pool V drugačni vlogi, kot smo ga vajeni, se je tokrat predstavil švedski ekstremni športnik in motivacijski govorec, ki je na teku Wings že dvakrat zmagal v globalnem merilu. Prevzel je vlogo poročevalca in motivatorja. Kot je povedal po prevoženih 32 kilometrih, ko ga je ulovilo zasledovalno vozilo, je hrvaška trasa zelo zahtevna, polna vzponov, zato je vsak spust kot nagrada za uspeh.

Številni udeleženci teka Wings so svoje potovanje v Dalmacijo raztegnili na več dni. Turistični delavci Zadra in Zadrske županije se strinjajo, da gostiteljstvo takšne globalne športne prireditve predstavlja priročen uvod v turistično sezono, poleg tega zaradi vključitve posnetkov iz Zadra v globalni prenos dogodka, ki ga prenašajo po vsem svetu, v središče Severne Dalmacije zagotovo pritegne še več turistov.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Osemindvajset turistk iz Južne Koreje je prav danes v Zadar pripeljal turistični vodnik Taewon Seo, Južnokorejec, ki se je v sosednjo deželo zaljubil že v času študija političnih ved, natančneje leta 1991 ob osamosvojitvi Hrvaške, in je bil prvi, ki je leta 2000 na Hrvaško pripeljal turiste iz Južne Koreje.

"Ob smrti Tita mi je profesor naložil izdelavo naloge o Jugoslaviji, tako da sem preštudiral vse, kar je bilo treba," je ponosno razlagal Korejec v dresu hrvaške nogometne reprezentance, ki si ga je kupil leta 1998, ko je Hrvaška na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila tretje mesto. Dobro pozna tudi Slovenijo, najraje pa obišče Bohinj.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Samo zaradi tekaške prireditve na Hrvaškem sta 1300 kilometrov prepotovala Poljaka Bartosz Krajewski in Malgorzata Olczak. Slednja se redno udeležuje teka Wings ("Ker je to edini športni dogodek, kjer je celotna štartnina namenjena dobrodelnosti," je poudarila), vedno na drugi lokaciji in vedno v tujini, lani je denimo tekla v Münchnu, njen partner pa je dodal, da je tek priročen izgovor za potovanje izven poljskih meja.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Med udeleženci je bilo tudi veliko oseb na invalidskih vozičkih. Tudi dobrodušni Andrija Lipanović iz Splita, ki se je pred nekaj leti hudo poškodoval v delovni nesreči. "Bil sem paraliziran od vratu navzdol, danes k sreči spet lahko za silo uporabljam roke. Tek Wings je fenomenalen, še posebej zaradi vpliva, ki ga ima na zdravljenje poškodb hrbtenjače. Bomo pa ja našli neko rešitev za naše težave," si je zaželel 38-letni invalidsko upokojen Dalmatinec in nas povabil, naj mu pomagamo pri prepoznavnosti njegove dobrodelne akcije "Verjemi in deluj", cilj katere je kupiti pomagalo ReWalk, ki bi ga lahko uporabljali tudi drugi.

Foto: Red Bull Content Pool

Seveda ne moremo mimo zmagovalcev, pa čeprav organizatorji poudarjajo, da so zmagovalci vsi, ki se teka udeležijo in s plačilom štartnine prispevajo svoj delček v humanitarne namene. Na današnji, šesti izvedbi teka Wings For Life World run je na 323 lokacijah v 72 državah teklo več kot 80 tisoč tekačev. Skupaj so pretekli več kot 1,2 milijona kilometrov.

V Zadru sta slavila Robert Radojković in Ines Jožić. Osemintridesetletni Radojković je stari znanec slovenskih tekaških prireditev. Med drugim je leta 2015 zmagal na slovenskem teku Wings, leto pozneje pa slavil tudi na Istrskem maratonu. To ga je postavilo tudi na radar številnih Slovencev, saj njegovo picerijo v Istri obiskuje vedno več slovenskih gostov, nam je zaupal pred časom.

Foto: Red Bull Content Pool

Najboljši hrvaški ultramaratonec zadnjih let se teka Wings ne udeležuje samo zaradi želje po zmagi ali zgolj daljšem treningu, pač pa ima vse skupaj globljo noto. V skladu s sloganom teka Wings Tečemno za tiste, ki teči ne morejo, Radojković teče z mislijo na prijatelja Kristjana, nekdaj aktivnega nogometaša in atleta, ki je po spletu nesrečnih okoliščin ostal brez noge. "Po rehabilitaciji se je vrnil še močnejši in danes me redno spremlja na treningih," nam je pred leti v Ljubljani s cmokom v grlu pripovedoval zmagovalec teka na krilih življenja.

"To je tek, ki ima res neki globlji pomen. Udeležba na njem je moj skromni prispevek," pravi Radojković, ki je danes pretekel 56,19 kilometra in na teku Wings slavil že tretjič, od tega dvakrat v Zadru.

Med dekleti je najdlje vztrajala Hrvatica Ines Jožić (48,70 kilometra), v konkurenci udeležencev na invalidskem vozičku pa prav tako Hrvatica Marijana Blažanović (13,7 kilometra) in Slovenec Aljoša Ažman (23,41 kilometra).

Foto: Grega Valančič/Sportida

Vsakega vodilnega tekača sta spremljala tudi po dva kolesarja na električnih kolesih. Vseh šest (dva sta spremljala vodilno žensko, dva vodilnega moškega in dva vodilnega med udeleženci na invalidskem vozičku) prihaja iz vrst osiješkega humanitarnega društva Lego za otroške superjunake in svojo nalogo opravljajo že tretje leto zapored.

Zmagovalca v moški konkurenci je pospremil Mirko Vukotić, ki se tako kot nihče od tekačev, s katerimi smo se pogovarjali, ni preveč ukvarjal z vremensko napovedjo. "Upam, da bo burja naredila svoje," si je zaželel pred tekmo. In bil, kot se je izkazalo, uslišan.

Na srečo vseh prisotnih.

Foto: Grega Valančič/Sportida