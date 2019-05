Preprečimo tekaške poškodbe s testiranjem mišične moči

Večina ljudi ve, da je za preprečevanje tekaških poškodb pomembna pravilna tehnika teka, postopna vadba in izbira prave tekaške obutve. Malokdo pa ve, da je možno poškodbe preprečiti tudi s predhodnim testiranjem razmerja mišičnih moči in da ga je možno, če ta ni ustrezen, z vadbo popraviti.

Foto: Getty Images Tek je v zadnjih letih postal ena od najbolj priljubljenih oblik rekreacije. Po ocenah v Sloveniji teče okoli dva do tri odstotke odrasle populacije. Kar je spodbuden podatek. Malo manj razveseljivo je dejstvo, da približno polovica rednih tekačev v življenju izkusi vsaj eno tekaško poškodbo. Te večinoma nastanejo zaradi neustrezne predhodne pripravljenosti, nepravilnega načrtovanja in stopnjevanja obremenitev pri treningu, zaradi opuščanje ogrevanja in zaradi neustrezne obutve.

V medicinskem centru Artros nas v glavnem obiščejo pacienti, ki zaradi teka že imajo določene težave. Najpogostejše so bolečine v kolenu (tekaško koleno, sindrom iliotibialnega trakta), vnetje Ahilove tetive, vnetje pokostnice na golenici in bolečine v gležnju ali stopalu. Te večinoma najprej zdravimo konservativno, s kombinacijo različnih fizioterapevtskih metod, na primer z visoko energijskim laserjem, super magnetoterapijo, kinezioterapijo …. Če so poškodbe hujše in fizikalna terapija ne pomaga, pa je lahko potreben tudi operativen poseg.

Preventiva pred poškodbami: izokinetična dinamometrija

Veliko manj ljudi pa ve, da nas lahko obiščejo tudi preventivno in da pri nas lahko preverijo razmerja različnih mišičnih moči. Ustrezno razmerje moči med agonističnimi in antagonističnimi mišicami je namreč ključno za varno in učinkovito gibanje v športu.

Za tovrstno testiranje uporabljamo instrumentalno metodo t. i. izokinetično dinamometrijo. Z njo lahko izmerimo mišične moči v dinamičnih razmerah in tako ocenjujemo silo, zmogljivost in vzdržljivost različnih mišičnih skupin pri krožnih gibih v različnih sklepih z naprej določeno hitrostjo giba. Izokinetično dinamometrijo sicer največkrat uporabljamo za ocenjevanje napredka rehabilitacije po ortopedskih in travmatoloških posegih na sklepih in kosteh, vendar je zaradi podatkov, ki jih pridobimo s testiranjem, tudi izjemno dobro orodje za preprečevanje športnih poškodb (na primer raztrganin in zvinov).

Kaj to pomeni v praksi?

Pri tekaču z izokinetično dinamometrijo na primer ugotovimo, da ima v sprednjem delu kolena porušeno razmerje med navorom, ki ga proizvede mišica iztegovalka in mišica upogibalka kolena. Oslabelost mišic iztegovalk kolena dolgoročno povzroča prekomerno mobilnost pogačice med tekom, predvsem po terenu navzdol. Na podlagi testa lahko tekaču izdelamo individualni program ustrezne vadbe za krepitev mišic, ki stabilizirajo pogačico in kolenski sklep, s tem pa zmanjšamo obremenitev na hrustanec in vezi pogačice ter tako dolgoročno preprečimo pojav bolečine v sprednjem delu kolena.

Z izokinetično dinamometrijo lahko izmerimo porušena razmerja v aktivaciji različnih mišičnih skupin in z ustreznim programom vadbe ta nesorazmerja odpravimo, še preden bi se poškodba razvila. Naročite se na testiranje v medicinskem centru Artros.