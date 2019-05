Prizadevanja tekačev z vsega sveta tudi v živo na Siol.net!

V nedeljo, 5. maja 2019, bo po vsem svetu v istem trenutku (ob 13. uri po slovenskem času) štart globalnega dobrodelnega teka Wings For Life World Run. Celoten izkupiček na račun štartnin bo tudi tokrat namenjen raziskavam in iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače. Tekaško ozračje boste v neposrednem prenosu lahko spremljali tudi na naši spletni strani Siol.net.

Ena od posebnosti teka Wings For Life World Run, ki v istem trenutku poteka po vsem svetu, je tudi ta, da se ga lahko udeležite na več načinov in odtečete različne razdalje. Wings For Life World Run namreč ne ponuja klasične ciljne črte, ampak je ciljna črta zasledovalno vozilo, ki štarta pol ure za tekači in potem po vnaprej določenem urniku pospešuje tako dolgo, dokler ne prehiti še zadnjega tekača na trasi. Počasnejše "ulovi" prej, najhitrejše in najbolj vztrajne pa pozneje.

Koncept globalnega teka Wings For Life World Run je unikaten, saj po vsem svetu poteka ob istem času in nima vnaprej določenega cilja. Tekač cilj doseže v trenutku, ko ga prehiti zasledovalno vozilo oz. ga na virtualno ciljno črto opozori mobilna aplikacija.

Tekači lahko izbirajo med tremi možnostmi

Tekači se znikatnega globalnega teka lahko udeležujejo na več načinov, eden je tudi tek z aplikacijo (udeleženci si jo z uradne spletne strani dogodka pretočijo na mobilni telefon), ki tekača vseskozi opozarja na približevanje navidezne ciljne črte. V trenutku, ko ga zasledovalno vozilo prehiti, je njegov nastop končan, rezultat pa se izpiše na globalni lestvici, objavljeni na uradni spletni strani teka.

Tekači z mobilno aplikacijo lahko tečejo po lastni trasi ali pa se pridružijo skupinskemu teku. Takih bo več kot 300, samo v Sloveniji bodo na voljo štiri lokacije, in sicer v Arboretumu Volčji Potok, v Mariboru, Račah in v Tolminu.

V Sloveniji bodo organizirani štirje teki z aplikacijo in sicer v Arboretumu Volčji potok, v Mariboru, Račah in Tolminu. Lani sta na Brdu pri Kranju tekla tudi športna plezalca Janja Garnbret in Domen Škofic. Foto: Red Bull

Celotno dogajanje z različnih tekaških lokacij po vsem svetu (vključno s tekom v Arboretumu Volčji potok) boste od 12. ure naprej, pa vse do takrat, ko bo vztrajal še zadnji tekač, lahko spremljali v neposrednem prenosu na naši spletni strani Siol.net.

Tekači pa imajo na voljo še eno izbiro, in sicer tek na organiziranem dogodku z zasledovalnimi vozili, ki ga organizirajo na 11 različnih lokacijah po svetu.

Sloveniji najbližje je tak tek organiziran na Dunaju in v Zadru, kjer je na Wings For Life World Run prijavljenih kar 188 Slovencev, kar je največ med tujimi tekači.

Številni Slovenci bodo tek Wings For Life World Run odtekli v Zadru, kjer bo na štartu kar 9.000 tekačev. Foto: Red Bull Content Pool

Zadar bo obiskal tudi dvakratni globalni zmagovalec teka Wings For Life World Run, švedski paraolimpijec Aron Anderson, ki pa bo tokrat dogajanje opazoval kot ambasador in ne kot aktivni udeleženec.

Zadar bo kot ambasador teka obiskal tudi Aron Andersen, dvakratni globalni zmagovalec teka Wings For Life World Run. Foto: Red Bull Content Pool

Za dober namen zbranih že 23 milijonov evrov

Celoten izkupiček, zbran s štartninami, bo tudi tokrat romal v sklad neprofitne fundacije za raziskave hrbtenjače Wings For life. V petih izvedbah teka je na Wings for Life World Run sodelovalo več kot pol milijona ljudi iz 193 držav, ki so tekli v več kot 66 državah na vseh sedmih kontinentih. Skupaj so zbrali več kot 23 milijonov evrov in pretekli več kot 5,1 milijona kilometrov.