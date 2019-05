Vse, kar morate vedeti o slovenskem delu teka Wings For Life World Run

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6. Wings For Life World Run (5. maj 2019)

Čez natanko 24 ur, 5. maja ob 13. uri po slovenskem času se bo po vsem svetu začela šesta izvedba globalnega teka z dobrodelno noto Wings For Life World Run. V Sloveniji bodo tekači lahko sodelovali na teku z mobilno aplikacijo, odločali pa se bodo lahko med organiziranim tekom z aplikacijo v Arboretumu Volčji Potok, v Mariboru, Račah in Tolminu ali tekom po trasi lastnega izbora. Vreme bo ...

Tekači so z udeležbo na globalni tekaški prireditvi z dobrodelno noto oziroma plačilom štartnine v petih letih za dober namen zbrali že 23 milijonov evrov. Celoten izkupiček je namenjen neprofitni fundaciji Wings For Life, ki se ukvarja z raziskovanjem zdravljenja poškodb hrbtenjače.

Wings For Life World Run poteka pod geslom "Tečemo za tiste, ki teči ne morejo." Celoten izkupiček, zbran s štartninami in donacijami, je namreč namenjen fundaciji Wings For Life, ki se ukvarja s financiranjem raziskav na področju zdravljenja poškodb hrbtenjače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jutri, 5. maja, bo po vsem svetu organizirana cela serija tekaških prireditev. Na 12 lokacijah, vključno z Zadrom, Munchnom in Dunajem, bo organiziran tek z zasledovalnimi vozili, ki bodo lovila tekače (ko tekača avto prehiti, je tekmovanje zanj končano), na več kot 300 lokacijah pa bodo organizirali teke z aplikacijo.

V Sloveniji bodo taki teki štirje: v Arboretumu Volčji Potok, Mariboru, Račah in Tolminu.

Celotno dogajanje boste 5. maja 2019 od 12. ure naprej lahko spremljali v neposrednem prenosu na www.siol.net, na terenu pa bomo spremljali tek v Zadru, kjer bo med devet tisoč tekači tudi nekaj manj kot 200 Slovencev.

V Sloveniji bodo 5. maja potekali štirje organizirani teki z mobilno aplikacijo: v Arboretumu Volčji Potok, Račah, Tolminu in Mariboru. Foto: Red Bull Content Pool

Seznam organiziranih tekov z aplikacijo v Sloveniji 1. V Arboretumu Volčji Potok

Ime teka (izberete ga v aplikaciji): App Run AS Arboretum Migimigi Wings For Life World Run v Arboretumu bo potekal na približno šest kilometrov dolgi makadamski krožni trasi. Program bo ob 12. uri odprl raper Trkaj, ki se bo v družbi ostalih ambasadorjev teka (Andrejem Hauptmanom, selektorjem slovenske kolesarske reprezentance, športnim plezalcem Domnom Škoficem, maratoncem Romanom Kejžarjem, gorskim reševalcem in inštruktorjem Matjažem Šerkezijem ter miss športa Doro Markun) po ogrevanju (12.40) ob 13. uri podal s štartne črte. 2. V Mariboru

Ime teka: App Run Maribor Štart štirikilometrske krožne trase bo pred kino centrom Maribor, trasa bo tekače peljala ob reki Dravi in prečkala Studenško brv. Tek z aplikacijo že drugo leto zapored organizira društvo Zdrava Zabava. 3. V Račah

Ime teka: App Run Rače Štart teka bo pred vrtcem Rače, proga pa bo potekala med polji na Dravskem polju. Trasa je ravninska in primerna za vse vrste tekačev, posebno pa je prilagojena osebam na invalidskih vozičkih, ki morajo za udeležbo na teku uporabljati navadne invalidske vozičke. Organizatorka teka v Račah je Barbara Slaček, parapleginja po poškodbi hrbtenjače zaradi prometne nesreče, ki veliko svojega časa nameni pomoči Zvezi in Društvu paraplegikov, intenzivno pa se je angažirala tudi pri izvajanju delavnic "Še vedno vozim, vendar ne hodim" pri Zavodu Vozim, kjer je tudi ena izmed Herojev, ki vozijo v pižamah. 4. V Tolminu

Ime teka: App Run Tolmin Tolminska trasa je novost na zemljevidu teka Wings For Life World Run. Tri kilometre dolga proga se bo začela pri kampu Gabrje in bo vodila do padalskega pristanka v Tolminu. Kdor bo zmogel več, bo lahko tekel nazaj proti Gabrjem. Tek v Tolminu organizira zmajar Matjaž Klemenčič.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako teči z aplikacijo?

Tekači, ki so se odločili za tek z mobilno aplikacijo, morajo le-to z uradne spletne strani dogodka najprej prenesti na svoj mobilni telefon.

Drugi korak je odprtje profila znotraj aplikacije, tretji pa izbira želenega teka (navedeni so ob lokacijah v zgornjih odstavkih).

Petega maja, na dan globalnega teka Wings For Life World Run, se bo aplikacija ob 13. uri samodejno zagnala in začela meriti čas.

Tekača bo vseskozi obveščala o tem, koliko prednosti še ima pred zasledovalnim vozilom. V trenutku, ko bo navidezno zasledovalno vozilo tekača prehitelo, bo njegov nastop na teku končan, rezultat pa se bo izpisal na globalni lestvici na uradni spletni strani teka.

Kako je s štartno številko?

Na teku z aplikacijo štartne številke niso obvezne, verjetno pa izdatno pripomorejo k občutku pripadnosti. Če imate personalizirano štartno številko, vas bodo navijači ob trasi lahko spodbujali, so prepričani organizatorji.

Štartno številko si lahko natisnete sami, ali jo, če boste jutri tekli v Arboretumu, na dan tekmovanja (od 11. do 12. ure) prevzamete na informacijskem pultu.

Z vremenom se ni potrebno obremenjevati. Kot vremenoslovci pravijo v šali: Vreme bo.