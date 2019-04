Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6. Wings For Life World Run (5.5.2019)

Udeleženci globalnega teka Wings For Life World Run bodo 5. maja 2019 spet tekli za dober namen. Celoten izkupiček od štartnin in donacij bo namenjen fundaciji Wings For Life, ki se ukvarja z raziskavami poškodb hrbtenjače.

Udeleženci globalnega teka Wings For Life World Run bodo 5. maja 2019 spet tekli za dober namen. Celoten izkupiček od štartnin in donacij bo namenjen fundaciji Wings For Life, ki se ukvarja z raziskavami poškodb hrbtenjače. Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo, 5. maja 2019, bo po vsem svetu ob isti uri (s štartom ob 13.00) na vrsti 6. izvedba globalnega teka s humanitarno noto Wings For Life World Run. Ves izkupiček od štartnin bo tudi tokrat namenjen delovanju neprofitne fundacije Wings For Life, ki se ukvarja z raziskovanjem poškodb hrbtenjače. V Sloveniji bodo organizirani štirje teki z aplikacijo (Arboretum Volčji potok, Maribor, Rače in Tolmin), dogajanje pa boste kahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na naši spletni strani Siol.net.

Globalni tek Wings For Life World Run so začeli prirejati leta 2014. Takrat so se tekači prvič spoznali z zdaj že dodobra uveljavljenim konceptom teka, pri katerem tekači ne tečejo proti klasičnemu cilju z vnaprej določeno kilometrino, ampak njihov cilj določa zasledovalno vozilo. V trenutku, ko tekača prehiti, je tekaška zgodba tistega dne zanj končana.

Zasledovalno vozilo je tisto, ki kroji razplet teka Wings For Life World Run. Ko enkrat tekača prehiti je zgodba zanj končana. Foto: Grega Valančič/Sportida.

Počasnejše tekače vozilo, ki štarta 30 minut za udeleženci in postopoma pospešuje, prehiti prej, medtem ko ultra tekači na progi lahko vztrajajo tudi več ur, najbolj trdoživi tudi več kot pet.

Wings For Life World Run 2018:

Lanska zmagovalca: Šved na Floridi in Portugalka v Münchnu

Lani je v globalni konkurenci že drugo leto zapored slavil Šved Aron Anderson, ki je na Floridi skoraj 90 kilometrov odpeljal na klasičnem invalidskem vozičku, v ženski konkurenci pa so za globalno zmagovalko teka okronali portugalsko tekačico Vero Nunes, ki je v Münchnu pretekla nekaj manj kot 54 kilometrov. Anderson bo letošnjo izvedbo teka spremljal kot ambasador, ne kot tekmovalec, Nunesova pa si je za novo tekaško lokacijo izbrala Melbourne v Avstraliji.

Šved Aron Anderson je že dvakrat zapored postal globalni zmagovalec teka Wings For Life World Run. Letos bo tek izpustil, bo pa informacijo o pomenu globalnega gibanja za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače širil kot ambasador. Foto: Red Bull Content Pool

Kateri so bili najhitrejši Slovenci?

V Sloveniji so bili lani trije organizirani teki z aplikacijo, kar pomeni, da virtualno vozilo nadomešča aplikacija na telefonu in tekača vseskozi opozarja, kako hitro se mu približuje ciljna črta.

Na Brdu pri Kranju sta bila lani najboljša Matic Debeljak in Jožica Murnik, v Mariboru Blaž Savšek in Patricija Merkuš, v Račah pa Jernej Donik in Estela Emanuela Zupanc.

V Sloveniji so lani potekali trije organizirani teki z aplikacijo, eden od njih je gostoval na Brdu pri Kranju. Foto: Siniša Kanižaj Za Wings For Life World Run

Številni Slovenci so se lani odločili tudi za tek na lokacijah zunaj Slovenije, največ jih je teklo v Zadru, nekaj pa tudi drugje. Slovenska tekačica Eva Zorman je po zmagi na slovenskem delu teka Wings for Life leta 2017 lani zmagala še v Braziliji.

Slovenska tekačica Eva Zorman, zmagovalka slovenskega teka Wings For Life 2017, je lani slavila v Braziliji. Foto: Marcelo Maragni za Wings for Life World Run

Organizirani teki z aplikacijo v Sloveniji: Arboretum, Maribor, Rače in Tolmin

Tudi letos bodo v Sloveniji organizirani teki z aplikacijo, medtem ko klasičnega tekaškega dogodka, kot so ga tekači poznali na prvih treh izvedbah, tudi letos ne bo.

Organizator nam je pojasnil, da želijo z rastjo globalnega gibanja za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače tudi tek Wings for Life World Run narediti še bolj dostopen. Z aplikacijo na mobilnem telefonu je ta mogoč na organiziranih lokacijah za tek z aplikacijo ali po lastni želji kjerkoli, ne pa kadarkoli.

Tudi z aplikacijo mora tekač štartati ob isti uri kot preostali udeleženci tekaškega dogodka, torej 5. maja ob 13.00.

Seznam organiziranih tekov z aplikacijo v Sloveniji:

1. V Arboretumu Volčji potok:

Ime teka: App Run AS Arboretum Migimigi

Wings for Life World Run v Arboretumu bo na približno šest kilometrov dolgi makadamski krožni trasi.

2. v Mariboru:

Ime teka: App Run Maribor

Štart štirikilometrske krožne trase bo pred kino centrom Maribor, trasa bo tekače peljala ob reki Dravi in prečkala Studenško brv.

3. V Račah:

Ime teka: App Run Rače

Štart teka bo pred Vrtcem Rače, proga pa bo potekala med polji na Dravskem polju. Trasa je ravninska in primerna za vse vrste tekačev, posebej pa je prilagojena osebam na invalidskih vozičkih, ki morajo za udeležbo na teku uporabljati navadne invalidske vozičke.

4. v Tolminu:

Ime teka: App Run Tolmin

Tolminska trasa je novost na zemljevidu teka Wings For Life World Run. Tri kilometre dolga proga se bo začela pri kampu Gabrje in bo vodila do padalskega pristanka v Tolminu. Kdor bo zmogel več, bo lahko tekel nazaj proti Gabrjem.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako teči z aplikacijo in kje teči brez nje?

Udeleženci teka se lahko odločijo za tek na enem od organiziranih tekaških dogodkov v Avstraliji, v Zadru na Hrvaškem, Dunaju v Avstriji, v Braziliji, Gruziji, Nemčiji, na Poljskem, Južni Afriki, Švici, Tajvanu, Turčiji ali ZDA, lahko pa za tek z aplikacijo Wings For Life World Run, ki jo je z uradne strani Wings For Life prenesti na mobilni telefon.

Drugi korak je odprtje profila znotraj aplikacije, tretji pa izbira želenega teka (navedeni so ob lokacijah v zgornjih odstavkih).

Petega maja, na dan globalnega teka Wings For Life World Run torej, se bo aplikacija ob 13. uri samodejno zagnala in začela meriti čas.

Če se boste odločili za tek z aplikacijo, vas bo namesto zasledovalnega vozila na približevanje virtuane črte opozarjala aplikacija na mobilniku.

Tekača bo vseskozi obveščala o tem, koliko prednosti še ima pred zasledovalnim vozilom. V trenutku, ko bo virtualno zasledovalno vozilo tekača prehitelo, bo njegov nastop na teku končan, rezultat pa se bo izpisal na globalni lestvici na uradni spletni strani teka.

Neposredni prenos teka v 12 državah, kjer bodo izvedli organiziran tekaški dogodek (tudi v Zadru in na Dunaju), in 16 organiziranih tekov z aplikacijo (takih bo sicer precej več), vključno s tekom v Arboretumu, boste lahko v neposrednem prenosu spremljali tudi na naši spletni strani www.siol.net.

23 milijonov evrov za financiranje fundacije Wings For Life

Na Wings for Life World Run je do zdaj sodelovalo že več kot pol milijona tekačev iz 193 držav. Tekli so v več kot 66 državah na vseh sedmih celinah.

Tek z aplikacijo:

Tekači so s štartninami in donacijami, zbranimi prek kampanj za zbiranje sredstev, skupaj zbrali že več kot 23 milijonov evrov in pretekli več kot 5,1 milijona kilometrov.

Sto odstotkov vseh zbranih sredstev je namenjenih neposredno raziskavam hrbtenjače in kliničnim študijam na univerzah in inštitutih po vsem svetu.

Paraplegik Nino Batagelj je eden od slovenskih ambasadorjev teka Wings For Life World Run. Foto: Siniša Kanižaj Za Wings For Life World Run