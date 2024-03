Štirje nasveti za pohodnike začetnike

Foto: RADENSKA D.O.O.

1. Svojo pot načrtujte vnaprej

Višje gremo, lepši je razgled v dolino – in to nas lahko kaj hitro zavede pri izbiri poti. Prav tako se težko zanesemo na nasvete prijateljev in njihovo oceno poti. Ljudje smo različni in pot, ki se nekomu zdi popolnoma nezahtevna, bo za nekoga drugega lahko precejšen izziv.

Ko izbirate svojo pot, obiščite enega od pohodniških portalov in preverite:

koliko časa predvidoma trajata vzpon in spust v dolino. Ne pozabite na to, da navedeni čas velja le za vzpon. Vsaj toliko, kot boste potrebovali za vzpon, boste potrebovali tudi za spust v dolino;

kakšna je višinska razlika med izhodiščem in vrhom. Povprečno pripravljen pohodnik naj bi v eni uri premagal približno 300 metrov višinske razlike;

kakšna je zahtevnost poti. Lahka pot sicer ne pomeni, da se pri vzponu ne bomo utrudili, pomeni pa, da nam na poti ne bo treba plezati.

2. Stopnjujte zahtevnost vzponov

Ko začenjate, si izberite preprost cilj, na katerem boste lahko preizkusili svojo kondicijo. Na podlagi prve izkušnje boste lažje ocenili, kakšni pohodi vam ustrezajo, postopoma pa boste pripravljenost okrepili in se lahko podali na zahtevnejše poti. Bolj redno boste hodili v hribe, hitreje boste napredovali, veliko pa je seveda odvisno tudi od tega, kako zelo boste na poti uživali, zato se ne ženite čez svoje sposobnosti, ampak poskrbite, da bo ta dejavnost predvsem prijetna.

3. V hribe se odpravite ustrezno opremljeni

V hribe se podajte v pohodniških čevljih, ki jih prej nujno dobro uhodite, sicer vam lahko precej pokvarijo vaš prvi izlet. Z njimi se odpravite na sprehod po ravnini ali manjši hribček in tako poskrbite, da se bodo čevlji prilagodili vašim stopalom.

4. Ne pozabite na hidracijo

Ko pomislimo na hribe, v skoraj isti sapi pomislimo tudi na prijetne gorske koče – a teh ni na vsakem vrhu, kar pomeni, da se na vrhu morda ne bomo mogli osvežiti in okrepčati. Svoj nahrbtnik zato napolnite s kakšnim prigrizkom in vodo, ki bo poskrbela, da na poti ne boste žejni.

Če boste na poti za hidracijo poskrbeli z naravno mineralno vodo Radenska, boste z njo v svoje telo vnesli tudi kalcij in magnezij, ki sta nepogrešljiva minerala za vse ljudi, še posebno pa tiste športno aktivne.

