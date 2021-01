Pozor: nove omejitve za izvajanje športnih aktivnosti

Od sobote bo za zajezitev epidemije vnovič začasno omejeno izvajanje športnih programov v državi. Treningi bodo tako dovoljeni le vrhunskim, perspektivnim, poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev ter registriranim športnikom, ki se lahko udeležujejo tudi določenih športnih tekmovanj. Omejena bo tudi rekreacija.

"Športno rekreativna dejavnost bo dovoljena le, če jo bo izvajal posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča. Za izvajanja športno rekreativne dejavnosti je tudi vnaprej dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo posamezniki prebivališče," je za STA pojasnila Mojca Doupona, direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

V sredo ponovno ocenjevanje razmer

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa dejal, da bo ministrski zbor v sodelovanju z zdravstveno stroko tedensko, prvič prihodnjo sredo, ponovno ocenjeval razmere in se nato odločal o nadaljnjih ukrepih. Napovedal pa je verjetno sproščanje po regijah, ki bodo imele najboljšo epidemiološko sliko.

Kaj bo sploh dovoljeno?

Izvajanje športnih aktivnosti bo od sobote do 15. januarja dovoljeno

- športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,

- ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport, in

- registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc.

Treningi le v mehurčkih

Pri slednjih dovoljenje velja le za treninge v "mehurčkih"; vadba bo od 4. januarja zanje še naprej dovoljena le, če bo potekala v zaprtih in fizično ločenih skupinah brez stika z drugimi. To pomeni, da ni mogoče, da bi se kdo vračal domov in šel potem nazaj na treninge.

Kot že prej lahko še naprej trenirajo kategorizirani športniki v članski kategoriji, ki se udeležujejo tekmovanj, dovoljenih po novem odloku vlade.

Zelena luč za tekmovanja, a brez gledalcev

Dovoljena so tudi tekmovanja in izvedba velikih mednarodnih športnih prireditev, v kolektivnih športnih panogah pa so dovoljena tudi tekmovanja športnih klubov iz prve slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah. Prav tako so dovoljene vse kvalifikacijske tekme državnih reprezentanc v kolektivnih športnih panogah za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu.

V individualnih športnih panogah so dovoljena tekmovanja članskih državnih prvenstev, velikih mednarodnih športnih prireditev in evropskih pokalov. Vsa ta tekmovanja lahko potekajo le brez gledalcev z najmanjšim možnim številom tistih, ki so potrebni za izvedbo tekem. Ob vseh dovoljenih izjemah je treba upoštevati zaščitne ukrepe za zajezitev epidemije, je zapisano v odloku po četrtkovi seji vlade, ki je bil objavljen v uradnem listu.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije (OKS) oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Foto: STA

Zakaj so se spet zaprla smučišča?

Že danes so se morale ponovno ustaviti žičniške naprave na smučiščih po vsej državi. Vlada se je za to odločila, da ne bi ob skrb vzbujajoči epidemiološki sliki poškodbe rekreativnih smučarjev pomenile še dodatne obremenitve bolnišnic in osebja. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je lastnikom žičniških naprav obljubil pomoč države.

Izjemoma bodo lahko žičnice uporabljali kategorizirani in profesionalni športniki, trenerji in drugo osebje za izvedbo tekem in treningov. Izjema so tudi prevozi oseb z žičniškimi napravami za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje.