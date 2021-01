Janša, Tonin in Počivalšek bodo razkrili, kako naprej

Predsedniki koalicijskih strank SDS, SMC in NSi, Janez Janša, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, bodo danes družno stopili pred novinarje in spregovorili o boju vlade z epidemijo covid-19. Epidemiološka slika se je v državi po praznikih poslabšala, zato se odmika tudi odpiranje šol, ki je za vlado, kot navaja sama, ena od prioritet. Novinarsko konferenco bomo na Siol.net prenašali v živo.

V sredo so po vladnih podatkih ob 18.280 hitrih in PCR-testih potrdili 2.663 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 23 covidnih bolnikov. V bolnišnicah so zdravili 1.169 covidnih bolnikov, 189 jih je potrebovalo intenzivno nego. Po podatkih za sredo so v povprečju v zadnjih 14 dneh potrdili 1.064,9 okužbe na sto tisoč prebivalcev, v zadnjih sedmih dneh pa 583 na sto tisoč prebivalcev. Najmanj okužb imajo v primorsko-notranjski regiji, daleč največ primerov pa beležijo v Posavju, povzema STA.

Večino protikoronskih omejitev so podaljšali

Vlada je tako na četrtkovi seji podaljšala večino protikoronskih omejitev, tudi zaprtje šol, razen tistih za otroke s posebnimi potrebami. Vrtci bodo še naprej zagotavljali le nujno varstvo, zapirajo se smučišča, v soboto tudi muzeji in galerije, od sobote bodo znova ustavljeni treningi vseh športnikov z izjemo vrhunskih, poklicnih ter reprezentančnih kadetov in mladincev. Se pa na primer odpira medicinska pedikura.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je sicer napovedal, da bo vlada nadaljevala prizadevanja in dialog ter pripravila predlog morebitnega modela odpiranja šol in ga ponudila v razpravo ravnateljem. Ampak ključna vprašanja, ki so s tem povezana, so umeščena v širši okvir, to so trenutne epidemiološke razmere v EU, pri nas in v sosednih državah, je dejal po pisanju STA.

Tudi o tem naj bi danes na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju spregovorili vsi trije predsedniki koalicijskih strank.