Premier Janez Janša je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju izrazil prepričanje, da bo aktualna vlada kljub napovedani vložitvi konstruktivne nezaupnice normalno delala naprej tudi po 15. januarju in bo uspešno zaključila svoj mandat. "Iz te moke ne bo kruha," je dejal.

"Če bo konstruktivna nezaupnica res vložena 15. januarja in bo seja DZ nato teden dni kasneje, potem stranke dela opozicije bolj natančno spremljajo potek epidemije, kot pa to kaže iz njihovih predlogov za njeno zaustavitev. Računamo, da bomo prav takrat na vrhu vala epidemije, ko nekateri računajo na razpravo o konstruktivni nezaupnici. Torej se epidemija uporablja za politične namene," je dejal premier Janez Janša.

Dodal je, da je postopek sicer legitimen, kar se tiče moralne podlage in ozadja pa si morajo državljani sami ustvariti svoje mnenje.

Opozoril je še, da skušajo vlado vnovič sestaviti v glavnem iste stranke in poslanci, ki so jo že imeli. "Pri tem je zanimivo, da pravijo, da bodo v preostanku mandata, v času epidemije, naredili vse, česar niso uspeli naredili na začetku mandata, ko še ni bilo epidemije. Kdor temu verjame, lahko verjame, samo iz te moke ne bo kruha, tudi če bo peka dana v peč," je dejal. V vladi se sicer po njegovih besedah trudijo, da bi jih nenehne napovedi konstruktivne nezaupnice čim manj obremenjevale.

Tonin: Brez NSi v tem mandatu ni nobene vlade

S premierjem se strinjata tudi predsednik NSi Matej Tonin in predsednik SMC Zdravko Počivalšek, ki zatrjuje, da SMC je in bo zagotovilo stabilnosti in zanesljivosti.

Po Toninovi oceni bo razprava izgubljen čas, "ampak postopki so postopki, zato se bomo temu prilagodili", je napovedal. Sam sicer verjame, da bi del opozicije izpričal večinsko podporo s podpisi, če bi to imel. Nasploh pa meni, da brez NSi v tem mandatu ni nobene vlade.

Za SMC sta po Počivalškovih besedah trenutno prioriteta predvsem stabilnost in zanesljivost tako v stranki kot v vladi. Zato menijo, da je treba trenutno predvsem strniti vrste za spopad z epidemijo in ekonomsko krizo.