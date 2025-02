Pred dijaki zadnjih letnikov srednjih šol je eden najpomembnejših večerov – maturantski ples, dogodek, ki simbolično zaznamuje slovo od srednješolskih dni in začetek novega poglavja v življenju. A preden se zavrtijo na plesišču, jih čaka še ena naloga – izbira popolne obleke. Kako najti pravo kombinacijo, ki bo elegantna in udobna ter bo hkrati odražala njihov osebni stil?

S tem izzivom se letos soočata tudi Maks Duhovnik in Martin Rožanski. Kot glavna nagrajenca v nagradni igri, kjer jima je s.Oliver Black Label podaril bon v vrednosti 800 evrov, sta imela to srečo, da sta imela pri izbiri maturantske obleke strokovno pomoč. Poleg tega, da sta se oblekla od glave do pet, so jima zaposleni v s.Oliver Black Label v trgovskem centru Aleja stilsko svetovali, da bosta na svoj poseben dan res zablestela.

Predaja nagrade in stiliranje je potekalo v trgovini s.Oliver Black Label v trgovskem centru Aleja v Ljubljani.

Nagarjenec Maks Duhovnik in Mirela Čolić, stilistka v s.Oliver Black Label Foto: Ana Kovač

Janja Hojs Mulec, marketing manager s.Oliver SLO, in nagrajenec Martin Rožanski Foto: Ana Kovač

Ko sta Maks in Martin stopila pred ogledalo v trgovini s.Oliver Black Label, ju je pričakal pomemben korak – izbira obleke, ki bo popolnoma ustrezala njuni postavi, osebnemu stilu in priložnosti. Poglejmo, kako sta izbrala svoj popolni maturantski stajling!

s.Oliver Black Label je sopomenka za visoko kakovost ter izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Njihovi materiali so izbrani z največjo skrbnostjo, kroji pa so oblikovani tako, da zagotavljajo udobje in eleganco skozi ves dan in večer. Poleg tega vam zaposleni v trgovinah, ki so strokovno izobraženi, nudijo svetovanje za nakup moških oblek. Poskrbeli bodo, da bo vaša izbira obleke popolnoma usklajena z vašo osebnostjo in potrebami.



Foto: Ana Kovač je sopomenka za visoko kakovost ter izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Njihovi materiali so izbrani z največjo skrbnostjo, kroji pa so oblikovani tako, da zagotavljajo udobje in eleganco skozi ves dan in večer. Poleg tega vam zaposleni v trgovinah,ki so strokovno izobraženi, nudijoza nakup moških oblek.Poskrbeli bodo, da bo vaša izbira obleke popolnoma usklajena z vašo osebnostjo in potrebami.

Svetovalka naših nagrajencev je bila Mirela Čolić, ki jima je najprej razložila ključna pravila pri izbiri popolne moške obleke. Poudarila je, da mora biti obleka izbrana premišljeno – ne le zaradi estetskega vtisa, ampak tudi zaradi udobja in samozavesti, ki jo maturant izžareva v njej.

Ko gre za slog, obstajata dve možnosti

Izbira, ki nikoli ne razočara, je zagotovo klasična kombinacija – suknjič, srajca in elegantni čevlji. Tak videz deluje brezčasno, sofisticirano in je odlična izbira za fante, ki želijo ustvariti uglajen vtis. Po drugi strani pa nekateri maturanti želijo bolj sproščen stajling – v tem primeru lahko suknjič kombinirajo z modnimi supergami ali namesto klasične srajce izberejo elegantno majico.

Foto: Ana Kovač

Ko sta Martin in Maks izbrala slog obleke, je Mirela podrobno razložila še nekaj ključnih pravil pri izbiri moške obleke.

Najpomembnejši dejavnik je prava velikost

Ne glede na to, kako kakovosten je suknjič ali kako modno krojene so hlače, napačna številka lahko pokvari celoten videz. Ramenski šiv suknjiča mora biti pravilno postavljen – ne sme segati preveč čez rob ramen, prav tako pa ne sme biti prekratek. Ovratnik mora lepo ležati ob srajci, brez zračnih rež, ki bi kazale na nepravilno prileganje. Rokavi suknjiča morajo biti ravno prave dolžine, da pod njimi pokuka približno centimeter manšete srajce, kar doda kanček prefinjenosti.

Foto: Ana Kovač

Pomembno je tudi pravilo zapenjanje suknjiča: zgornji gumb se zapne, spodnji ostane odpet. Mirela fantoma predlaga praktičen trik za slavnostni del dogodka: "Med plesom je priporočljivo odpeti zgornji gumb suknjiča, saj tako videz ostane eleganten, hkrati pa omogoča več svobode pri gibanju."

Hlače morajo biti ravno prav oprijete – dovolj, da lepo poudarijo silhueto, a ne pretesne, da bi bile neudobne. Njihova dolžina igra pomembno vlogo pri celostnem videzu. Običajno naj rahlo padejo na čevlje, pri čemer se izogibamo prevelikim gubam na spodnjem delu. Preozke hlače omejujejo gibanje in so neudobne, preohlapne pa uničijo celotno silhueto in pokvarijo urejenost celotnega outfita.

Foto: Ana Kovač

Tudi barva obleke igra pomembno vlogo

Temni odtenki, kot so črna, temno modra ali grafitno siva, so vedno varna izbira, saj delujejo elegantno in prefinjeno. A tisti, ki si želijo nekoliko drznejšega videza, lahko posežejo po svetlejših odtenkih ali celo po kombinaciji različnih tekstur, ki obleki dodajo moderen pridih.

Foto: Ana Kovač

Srajca je nepogrešljiv element vsakega elegantnega videza

Srajca ne sme biti preširoka, saj lahko deluje neurejeno, niti preveč oprijeta, da lahko omogoča lahkotno gibanje. Ovratnik mora lepo objemati vrat, brez prevelikega prostora, saj bo le tako celoten stajling deloval usklajeno in elegantno.

Foto: Ana Kovač

Čevlji zaključijo celoten stajling

Za klasičen videz so najboljša izbira elegantni usnjeni čevlji v črni ali rjavi barvi, ki dopolnjujejo formalnost dogodka. Če si maturant želi nekoliko bolj sproščenega videza, pa lahko suknjič kombinira z modnimi supergami v nevtralnih tonih, kar celotnemu stajlingu doda pridih mladostnosti in lahkotnosti.

Foto: Ana Kovač

Mirela je poudarila, da celoten stajling dopolnijo detajli. Kakovostni gumbi, natančno izbrana tkanina in pravi dodatki – od kravate, metuljčka ali robčka v žepu suknjiča – so tisti elementi, ki naredijo razliko med povprečnim in vrhunskim videzom. Poleg tega je pomembno, da se maturant v obleki dobro počuti, saj bo samozavest tista, ki bo na koncu izstopala in pustila najboljši vtis.

Maks je za svoj maturantski slog izbral klasično obleko, Marin pa je z izbiro superg dodal pridih sporščenosti. Foto: Ana Kovač

Ko sta Maks in Martin preizkusila nekaj različnih kombinacij, sta hitro ugotovila, kaj jima najbolj ustreza. Mirela jima je svetovala, naj pri izbiri ne sledita le trendom, ampak predvsem lastnemu občutku in udobju, saj je maturantski ples tisti, ki si ga bosta zapomnila za vedno – in v obleki, ki jima bo popolnoma pristajala, bosta lahko samozavestno stopila na plesišče ter resnično zasijala.

Do konca meseca februarja izkoristite posebno ponudbo Do 1. marca 2025 potekajo Dnevi moških oblek v vseh fizičnih trgovinah s.Oliver Black Label in s.Oliver. Ob nakupu moške obleke (hlače in suknjič) prejmete 50 odstotkov popusta na majico, srajco, pulover ali telovnik. Obiščite najbližjo trgovino in izkoristite to priložnost, da dopolnite svoj izgled z dodatnimi kosi po izjemni ceni. Foto: Ana Kovač Odkrijte kolekcijo s.Oliver Black Label in dovolite, da udobje, kakovost in brezčasna eleganca govorijo namesto vas. Obiščite najbližjo trgovino s.Oliver in odkrijte kolekcijo, ki bo spremenila vaš videz. Poiščite trgovino tukaj: s.Oliver trgovine

Za ta poseben večer so v trgovini s.Oliver Black Label oblekli tudi njune družinske člane

Čeprav je maturantski ples v prvi vrsti dogodek dijakov, je pomembno, da so tudi njihovi najbližji urejeni in skladni s slavnostnim vzdušjem večera.

Mirela Čolić je poudarila, da je pri izbiri oblačil za spremljevalce ključno najti pravo ravnovesje med eleganco in udobjem. Medtem ko se maturanti odločajo za formalne obleke, lahko družinski člani izbirajo med klasično in nekoliko bolj sproščeno eleganco.

Maksov brat se je odločili za temno srajco in bež hlače v kombinaciji s temnimi supergami, ki se lepo poda k maturantskemu ambientu, a hkrati omogoča udobje za celoten večer. Njegova sestra se je odločila za podoben sproščen, a hkrati eleganten stajling – temne hlače je kombinirala z belo srajico in supergami.

Maksova sestra in brat sta izbrala nekoliko bolj sproščeno eleganco. Foto: Ana Kovač

Martinovi mami je Mirela svetovala, da se odloči za kroj in barvo, ki ji pristajata in v katerih se počuti samozavestno. Med priljubljenimi odtenki v njihovi trgovini prevladujejo umirjeni toni, kot so modra, pastelno roza, bela, ki se odlično podajo k formalnemu vzdušju dogodka. Takšne odtenke je mama tudi izbrala.

Med priljubljenimi odtenki v njihovi trgovini prevladujejo umirjeni toni, kot so modra, pastelno roza in bela. Foto: Ana Kovač

Vsak kos oblačila je bil izbran s pozornostjo na detajle

Cilj, da se vsi v izbranih kombinacijah počutijo samozavestno in primerno za tako poseben večer, je bil dosežen. Nasmejani obrazi, popolno izbrane kombinacije in občutek zadovoljstva so pričali o tem, da bo maturantski večer za Maksa, Martina in njuni družini zagotovo nepozaben.

Ob koncu sta oba izrazila hvaležnost za nagrado. Kot je dejal Maks, mu nagrada res veliko pomeni. "Poleg sebe sem za svoj posebni večer z njo uredil tudi brata in sestro. Stilistka, ki je bila ves čas z mano, mi je bila v veliko pomoč pri idejah in izbiri obleke. Hvala za to priložnost."

Martin je vse to potrdil in dodal: "Za prijavo sem se odločil, ker sploh nisem imel ideje, kaj si želim nositi na ta večer. Super izkušnja je, ko ti stilistka pokaže različne možnosti in strokovno svetuje pri izbiri obleke, v kateri se res dobro počutim. Poleg tega sem se naučil veliko o pravilih oblačenja, ki jih prej niti poznal nisem. Res sem hvaležen za to izkušnjo."

S pomočjo Mirele in ostalih strokovnih prodajalk, ki so vsakemu posebej nudile individualno svetovanje, so domov odnesli popolne kombinacije oblačil in dodatkov, da se bodo na ta poseben večer počutili samozavestno, udobno in bodo hkrati z outfitom poudarili svoj slog.

Foto: Ana Kovač