Metatarzalgija: pogost vzrok nepojasnjene bolečine v stopalu

Metatarzalgija je bolečina v sprednjem delu stopala, kjer se nahajajo metatarzalne kosti. Običajno je posledica preobremenitve, neprimerne obutve, nepravilne hoje ali drugih dejavnikov, ki povzročijo vnetje ali pritisk na to območje.

Ali ste vedeli, da je metatarzalgija najpogostejši vzrok bolečin v stopalu pri ženskah v srednjih letih?

Če metatarzalgiije ne obravnavamo, lahko bolečine postanejo kronične, kar vodi do težav pri vsakodnevnih aktivnostih in poslabša kakovost življenja.

Odgovore za vaše težave smo tokrat poiskali pri znani kliniki Medicofit, kjer bolečine v stopalu že več let uspešno obvladujejo na neinvaziven način.

Kaj je metatarzalgija?

Motnje v sprednjem delu stopala so zelo pogoste in pogosto močno vplivajo na vsakodnevno življenje ljudi. Hude bolečine med hojo lahko povzročijo, da se pacienti izogibajo gibanju, kar vodi v slabšo telesno funkcijo.

Ena izmed pogostih težav v tem delu stopala je metatarzalgija, bolezensko stanje, ki se kaže kot bolečina v sprednjem delu stopala, zlasti pod eno ali več glavicami metatarzalnih kosti. Bolečina je lahko prisotna tudi na spodnji, zgornji, stranski ali notranji strani stopala.

Ste vedeli, da metatarzalgija prizadane med 5 in 36 odstotki splošne populacije?

V 90 odstotkih primerov so za nastanek metatarzalgije odgovorni biomehanski dejavniki, ki vplivajo na sprednji del stopala. Povezani so z gibanjem, starostjo, obutvijo, fleksibilnostjo mišic in obliko stopala, kar posledično vpliva na obremenitev in pravilno porazdelitev sile pri hoji.

Foto: Medicofit

Kako jo prepoznamo?

Pri metatarzalgiji pacienti običajno poročajo o bolečini v prednjem delu stopala zlasti pod prsti, kjer se nahajajo metatarzalni sklepi.

Bolečina pri metatarzalgiji je pogosto zbadajoča in pekoča, zlasti pri hoji, teku ali daljši stoji!

Pacienti pogosto občutijo neprijetne občutek tujka ali kamenčka, ki otežuje hojo. Po daljšem obremenjevanju se lahko pojavi tudi oteklina, rdečina in povečana občutljivost na pritisk.

Pacienti večkrat poročajo tudi o težavah pri hoji, saj se nezavedno izogibajo uporabi prizadetega dela stopala, kar povzroči nepravilno porazdelitev telesne teže in povečuje obremenitev drugih delov telesa.

Delitev metatarzalgije

Ste vedeli, da metatarzalgijo glede na nastanek delimo na tri vrste, in sicer primarno, sekundarno in iatrogeno?

Primarna metatarzalgija je povezana z anatomskimi nepravilnostmi metatarzalnih kosti ali njihovega nenormalnega delovanja z drugimi deli stopala. Pogost vzrok je oslabljena funkcija prvega metatarzusa (npr. pri hallux valgus ), dolgi drugi metatarzus ali povečani naklon metatarzusa pri pes cavus.

Sekundarna metatarzalgija nastane po poškodbah ali drugih boleznih, ki spremenijo poravnavo stopala, kot so zlomi ali poškodbe metatarzofalangealnih sklepov.

Iatrogena oblika je posledica prejšnjih kirurških posegov, na primer po operaciji hallux valgus, ki lahko povzroči skrajšanje metatarzusa ali spremenjeno poravnavo metatarzalnih kosti.

Foto: Medicofit

So zanjo krivi anatomski ali biomehanski dejavniki?

Za nastanek metatarzalgije sta odločilna tako anatomska struktura kot biomehanski dejavniki, ki vplivajo na obremenitev metatarzalnih glavic in njihovo funkcijo.

Metatarzalne glavice so običajno poravnane v krivulji, kar omogoča enakomerno porazdelitev pritiska ob normalni obremenitvi stopala. Težave nastanejo, ko se zaradi prirojenih ali pridobljenih sprememb ta poravnava spremeni, kar povzroči povečanje pritiska na določene metatarzofalangealne sklepe.

Spremembe lahko vodijo do razvoja bolečine in nelagodja v sprednjem delu stopala!

Poleg tega imajo pomembno vlogo tudi biomehanski dejavniki, predvsem nepravilnosti v gibanju stopala. Pri hoji stopalo prehaja skozi različne faze, v katerih so metatarzalne glavice izpostavljene različnim obremenitvam zaradi telesne teže.

Med fazami, ko je stopalo v stiku s tlemi, mišice in sklepi uravnavajo njegovo gibanje in ga stabilizirajo. Ko pride do preobremenitve teh struktur, bodisi zaradi nepravilnega položaja metatarzalnih kosti bodisi zaradi zmanjšane gibljivosti, se lahko razvije metatarzalgija.

Kaj ugotovimo na kliničnem pregledu?

Za pravilno oceno metatarzalgije je ključna celostna analiza hoje in stopal. Ocena vključuje prepoznavanje nepravilnosti spodnje okončine, deformacij stopala ter razmerja med sprednjim in zadnjim delom stopala.

Posebna pozornost je na idiopatskem pes cavusu, ki lahko povzroča bolečine in otiščance na podplatu ali peti!

V ležečem položaju je treba preveriti napetost mečnih mišic in gibljivost sklepov stopala. Pomemben je pregled morebitne prisotnosti hallux valgusa, otiščancev ter brazgotin zaradi prejšnjih operacij.

Pomembna je tudi palpacija oz. tipanje, ki omogoča zaznavanje sklepne nestabilnosti in poškodb, kot so izpahi ali degenerativne spremembe (npr. osteofiti zaradi Freibergove bolezni).

Za dokončno oceno je treba preveriti še nevrološko in žilno stanje stopal, saj lahko to vpliva na potek zdravljenja in čas okrevanja.

Foto: Medicofit

Zdravljenje s specialno fizioterapijo

V kliniki Medicofit se strokovnjaki zdravljenju metatarzalgije posvečajo celostno, pri čemer je njihov poudarek na odpravi vzročnih dejavnikov in učinkovitem lajšanju simptomov.

Pacientom se sprva svetuje glede primerne obutve z nizko peto, ki omogoča enakomerno porazdelitev pritiska po celotnem stopalu in s tem zmanjša obremenitev metatarzalnih kosti!

Za dodatno podporo se svetuje tudi uporaba ortopedskih vložkov, ki učinkovito zmanjšujejo pritisk na metatarzalne sklepe, izboljšujejo funkcionalnost stopala in prispevajo k boljši stabilnosti.

Ključno vlogo pri zdravljenju ima predvsem fizioterapija , ki se osredotoča na specifične vaje za raztezanje in krepitev mišic. Poseben poudarek je predvsem na raztezanju mečnih mišic, kar izboljša gibljivost gležnja in razbremeni stopalo.

Metatarzalgija se lahko izboljša tudi s specialnimi vajami za prste, ki krepijo notranje mišice stopala in povečajo stabilnost stopalnega loka. Običajno se pacientom svetuje predvsem vajo dviga na prste in prijemanja predmetov s prsti na nogi.

Foto: Medicofit

Za dodatno lajšanje simptomov in pospešitev regeneracije v sklopu terapije v kliniki Medicofit uporabljajo tudi terapijo z udarnimi valovi (ESWT), ki je dokazano učinkovita, spodbuja obnovo poškodovanih tkiv, zmanjšuje vnetje ter pospešuje celjenje in rehabilitacijo.

Poleg napredne terapije je velik poudarek tudi na izobraževanju pacientov. Pravilna obremenitev stopal, izbira primerne obutve in ozaveščenost o pravilnem gibanju so ključni za preprečevanje ponovnega pojava težav.

Cilj fizioterapije je tako pacientom omogočiti trajnostno olajšanje, popolno odpravo bolečin in izboljšanje kakovosti življenja.

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave metatarzalgije

Zaradi bolečin v sprednjem delu levega stopala je strokovnjake klinike Medicofit obiskala 42-letna Erika, ki se v prostem času ukvarja s plesom in pilatesom, občasno pa se odpravi tudi na daljši sprehod.

Ob uvodnem pogovoru s fizioterapevtom je razkrila, da so njene težave prisotne že dalj časa, približno leto in pol. Bolečine, ki so se poslabšale ob večji obremenitvi, so bile prisotne ves čas. Lokacija bolečin je izkazovala tipično sliko metatarzalgije.

Gospa je izpostavila tudi, da jo v zadnjem času boli tudi koleno na levi strani, ki je, tako kot stopalo, bolj boleče po večji obremenitvi. Inspekcija levega stopala je razkrila rahlo spuščen stopalni lok, medtem ko se je palpacija plantarne fascije in metatarzal izkazala za bolečo. Gibljivost sklepov je bila normalna, medtem ko je test mišične moči potrdil določene deficite v primerjavi z desno stranjo.

V sklopu 10-tedenskega celostnega fizioterapevtskega zdravljenja je bila gospa uvodno deležna protibolečinskih TECAR in laserskih terapij, ki so potekale v kombinaciji s terapijo radialnih udarnih valov. Za namen sproščanja plantarne fascije so se uporabljale tudi specialne manualne tehnike. Bolečina na področju metatarzal je bila v popolnosti odpravljena že po štirih terapijah. Sočasno s tem je gospa poročala tudi o odsotnosti bolečine v levem kolenu.

Najpomembnejši del zdravljenja je predstavljala specialna kineziološka vadba za krepitev mečne, stopalne in kolenske muskulature, katere cilj je bil doseganje normativov mišične moči. Za dolgotrajno odpravo simptomov in povrnitev fizioloških porazdelitev sil se je izvedla tudi biomehanska analiza vzorca hoje.

Gospa Erika je ob koncu terapij izkazala znatno izboljšanje mišične moči ključnih mišičnih skupin. Navedla je tudi, da je bolečine več ne omejujejo pri plesu oziroma ob večjih obremenitvah. V sklopu preventivnih aktivnosti ji je bila svetovana tudi izdelava ortopedskih vložkov.