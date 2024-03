Predstavili zamisel novega športnega parka v Portorožu

Na Občini Piran so danes predstavili idejno zasnovo preureditve teniškega centra v Portorožu v športno-rekreacijski park, ki ne bo namenjen le tenisu, ampak tudi drugim športom. Roka za izvedbo celotne naložbe in njene vrednosti še niso razkrili. Piranski župan Andrej Korenika je zatrdil le, da bodo do poletja usposobili teniška igrišča.

Kot sta povedala Andrej Korenika in arhitekt Erik Juriševič, bo na območju ostalo 11 od obstoječih 18 teniških igrišč, in sicer teniški stadion ter štiri igrišča s trdo in šest s peščeno podlago.

Ob teniškem stadionu bodo po načrtih uredili dve večnamenski igrišči, kjer bo mogoče igrati mali nogomet, košarko, odbojko ali rokomet. Korenika je zagotovil, da ju bo mogoče zelo hitro preurediti v teniški, s tem pa bi bili izpolnjeni pogoji za izvedbo turnirja serije WTA, kot so ga prirejali v preteklih letih.

Nekaj prostora nameravajo nameniti tudi namiznemu tenisu in badmintonu. Preuredili naj bi igrišče za mini golf, obstoječe balinišče pa zrušili in v bližini zgradili novo. Razmišljajo tudi o umestitvi osmih igrišč za padel, v zadnjem času vse bolj priljubljeno igro z loparji. Okrog igrišč bo predvidoma speljana 500 metrov dolga tekaška steza.

Do sezone bodo usposobili teniška igrišča

Do začetka glavne turistične sezone želijo usposobiti vsa teniška igrišča, ki so bila zaprta več kot leto in pol, odkar so Terme Čatež napovedale prodajo teniškega centra. Čim prej želijo urediti tudi razsvetljavo. V letošnjem proračunu je za obnovo predvidenih 500 tisoč evrov. Skupne vrednosti naložbe, rokov za izvedbo in stroškov upravljanja parka župan še ni želel napovedati.

Juriševič je poudaril, da so želeli urediti športni park, ki bi ustrezal potrebam tako lokalnih prebivalcev kot turistov in bil dostopen vsem, tudi otrokom, starejšim in gibalno oviranim. Pojasnil je še, da načrtujejo uporabo lokalnih materialov, na primer kamna peščenjaka. Tudi za ozelenitev bi uporabili domače rastlinje.

Korenika je sicer poudaril, da je zasnova parka točno taka, kot je bila predstavljena v njegovem predvolilnem programu. Po njegovih besedah s preureditvijo vračajo dragoceni obalni pas občanom, kljub temu pa ohranjajo tudi teniško tradicijo. Zatrdil je, da je za odkup zemljišča od Term Čatež iztržil veliko ugodnejše pogoje od tistih, ki so bili sprva ponujeni.

Župan je pojasnil tudi, da je izdelavo idejne zasnove zaupal Juriševiču oziroma arhitekturnemu biroju Konntra po postopku zbiranja ponudb in da je šlo za naročilo takšne vrednosti, da javni razpis ni bil potreben.

Predstavitve se je udeležilo tudi nekaj dosedanjih uporabnikov igrišč, med njimi Bojan Pegan, predsednik Teniškega kluba Portorož – veterani. Kot je dejal novinarjem, s slišanim ni zadovoljen, saj je pričakoval ohranitev več teniških igrišč, meni pa tudi, da bo Portorož zaradi tega izgubil več kot deset tisoč turističnih prenočitev letno.