Je glasen seks res boljši in kaj pove o tebi?

Medtem ko so nekateri med seksom povsem tiho (celo skoraj nepremični), drugi ustvarjajo zvoke, ki jih slišijo vsi sosedje in celo v sosednji stavbi.

Glasno stokanje, vzdihi in klicanje imena partnerja so lahko povsem naravni odzivi na užitek ali pa zavestno orodje za izražanje čustev in vzburjenja. Ampak ali glasnost res pomeni boljši seks? Je to sploh pomembno ali je samo filmski kliše, ki si ga izposodimo za v spalnico? Ne čudi, da toliko ljudi išče odgovore na spletnih straneh za odrasle, kjer se spoznavajo vročih fantazij željni. Slovenke in Slovenci se vroče družimo na Urgenci.

Poleg tega – ali ni zabavno vprašanje, ali imajo glasni ljubimci morda bolj razgibano sosedstvo? Ali pa tisti tihi skrivajo globoke strasti, ki izbruhnejo v najbolj nepričakovanih trenutkih?

Kaj glasnost dejansko pomeni?

Glasnost med seksom ne pomeni vedno, da je oseba bolj vzburjena ali da doživlja bolj intenziven užitek. Pogosto je to način izražanja in lahko odraža posameznikovo samozavest ali sproščenost. Glasni vzdihi in klicanje partnerjevega imena so pogosto povezani z željo po potrditvi. Morda želiš pokazati, da se zabavaš, ali pa želiš partnerju ponuditi dodatno vzburjenje.

Po drugi strani tišina ne pomeni pomanjkanja užitka. Nekateri ljudje se počutijo bolj intimno in osredotočeno, ko so tihi. Glasnost je torej stvar osebnega sloga, ne pa merilo za kakovost seksa. Šteje le to, da se oba partnerja počutita povezana in zadovoljna, ne glede na to, koliko hrupa povzročata.

Kako glasnost vpliva na partnerja?

Glasnost med seksom lahko deluje kot močan signal za partnerja. Lahko mu pove, kaj ti je všeč, kdaj uživaš in kdaj želiš, da nadaljuje. Veliko ljudi pravi, da jih partnerjeva glasnost vzburja, saj tako čutijo, da so zares uspešni v postelji. Zvoki užitka lahko ustvarijo čutno povezanost in zaupanje.

A bodimo iskreni, če gre za pretirano, skoraj zaigrano glasnost, se lahko zgodi, da deluje nenaravno in celo moteče. Ključno je, da sta oba v stiku s svojimi občutki in da je zvok rezultat pristnega vzburjenja, ne pa nekega nastopa za partnerja.

Ali tvoja glasnost razkriva tvojo osebnost?

Psihologi pravijo, da lahko način izražanja med seksom delno odraža tvojo osebnost. Glasnejši ljudje so pogosto bolj ekstrovertirani, samozavestni in odprti za raziskovanje. Tihi ljubimci so morda bolj introspektivni ali pa preprosto bolj osredotočeni na svoje notranje občutke.

Ampak to ni vedno pravilo. Glasnost v postelji je lahko tudi nekaj, kar se naučiš ali kar ti prinesejo določene izkušnje. Pomembno je razumeti, da tvoja glasnost ne definira tvoje vrednosti kot ljubimca. Če se počutiš dobro in uživaš, si na pravi poti.

Kako najti pravi zvok zase?

Če si naravno bolj tiha oseba, a si želiš postati žival v postelji, začni počasi. Ne sili se v nekaj, kar se ti zdi nenaravno. Poskusi zavestno izdihovati globlje ali nežno stokati, ko čutiš vzburjenje. Glasnost naj pride kot podaljšek tvojega užitka, ne kot obveza. Lahko tudi eksperimentiraš s partnerjem in ga vprašaš, kaj ga vzburja.

Tisti, ki ste naravno glasnejši, bodite pozorni na partnerjeve odzive. Če se zdi, da mu višja glasnost ne ustreza, se lahko pogovorita o tem. Seks je komunikacija in prav zvoki so eden od načinov, kako si medsebojno sporočamo, kaj nas vzburja in osrečuje.

Kaj pa vpliv na okolico?

Da, glasen seks ima lahko tudi posledice za tvoje sosedstvo ali sobivanje. Čeprav je povsem naravno, da je seks glasen, je dobro pomisliti na diskretnost, še posebej če živiš v bloku s tanjšimi stenami. To ne pomeni, da moraš zadušiti vse zvoke, ampak morda razmisli o bolj zvočno izoliranih prostorih.

Po drugi strani pa je del čara glasnega seksa tudi vznemirjenje zaradi možnega poslušalca. Adrenalinski dejavnik lahko marsikomu popestri dogajanje. Pomembno je, da se ob tem oba počutita sproščeno. Če eden od vaju čuti preveč zadrege, lahko to vpliva na dinamiko v spalnici.

