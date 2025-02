Zadnje dejanje Tadeja Pogačarja

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) bo v zadnji etapi sedemdnevne dirke po Združenih arabskih emiratih branil 21 sekund naskoka pred zasledovalci. Čaka ga etapa s ciljem navkreber od Al Aina do Džebel Hafita, začel pa jo bo kot izraziti favorit.

V kolikor bo Pogačar zadržal prednost, bo še tretjič v karieri osvojil to preizkušnjo svetovne serije. Slavil je že v letih 2021 in 2022.

"To je domača dirka moje ekipe in v čast mi je, da dirkam tukaj ter sem vselej v dobri formi in se borim za zmage. Rdeča barva je lepa, všeč mi je," je po sprinterski šesti etapi organizatorjem dejal 26-letni slovenski zvezdnik.

V seštevku ima 21 sekund naskoka pred Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers) in 27 pred Špancem Ivanom Romom (Movistar).

Joshua Tarling Foto: Guliverimage

Vendar gre glavne tekmece navkreber iskati predvsem v Novozelandcu Finnu Fisher-Blacku (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 28 sekund, Italijanu Giuliu Cicconeju (Lidl-Trek) z zaostankom 37 sekund ter Špancu Pellu Bilbau (Bahrain-Victorious) in lanskem zmagovalcu Lennertu Van Eetveltu (Lotto), ki oba zaostajata še sekundo več od Italijana.

Zadnji vzpon je Pogačarju pisan na kožo, na njem je slavil že trikrat, in sicer v letih 2020, 2021 in 2022. Na letošnji dirki po ZAE je bil najboljši že v tretji etapi, v kronometru pa je bil drugi dan preizkušnje tretji.

Etapa se bo začela ob 8.45 po slovenskem času in končala po 13. uri.

Na dirki po Algarveju, ki spada v rang nižje, pa bo visoko skupno uvrstitev lovil še drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe). Kisovčana in tekmece čaka 19,6 km dolga vožnja na čas, ki bi lahko premešala vrstni red.

Roglič v skupnem seštevku na sedmem mestu zaostaja 23 sekund. Njegov glavni tekmec Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) pa je peti z 20 sekundami zaostanka za vodilnim Švicarjem Janom Christenom (UAE Team Emirates-XRG).

