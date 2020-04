Maratoni odpadajo kot po tekočem traku, je ogrožen tudi ljubljanski maraton?

Organizatorji berlinskega maratona so takoj po novici, da so v Nemčiji vse prireditve z več kot pet tisoč obiskovalci do 24. oktobra odpovedane, sporočili, da maratona v tem terminu zagotovo ne bo, ni pa še jasno, ali ga bodo lahko izpeljali v tem letu. Ali bi bila po vašem mnenju tudi izvedba ljubljanskega maratona, ki je razpisan za 25. oktober, lahko ogrožena?

"V taki obliki, kot je bil do zdaj, letošnjega ljubljanskega maratona ne bo mogoče izpeljati," pravi direktor ljubljanskega maratona Gojko Zalokar. Foto: Ana Kovač Kot kaže, se vse več organizatorjev maratonov in drugih večjih športnih prireditev odloča za odpovedi, še zlasti "največji", kar je glede na položaj in naravo novega virusa razumljivo.

Težko si je namreč predstavljati, kako bi v primeru 30 tisoč udeležencev in 50 tisoč gledalcev ob progi ob teh novih pogojih zagotovili varno razdaljo med njimi. Nemogoče.

O novem koronavirusu ne vemo skoraj ničesar oziroma vemo zelo malo, vemo pa, da je izredno nalezljiv in hitro prenosljiv, zato lahko govorimo o tem, da je letošnja izvedba Volkswagen Ljubljanskega maratona ogrožena.

Moje mnenje je, da ga v taki obliki, kot je bil do zdaj, zagotovo ne bo mogoče izpeljati.

Kljub vsem pomislekom in preigravanju možnosti izvedbe se na maraton pripravljamo tako, kot da bo.

Kdaj je zadnji termin, ko bi bilo treba ljubljanski maraton prestaviti oz. odpovedati, če bo to potrebno?

O roku dokončne odločitve se v organizacijskem odboru še nismo pogovarjali, menim pa, da je skrajni rok 1. julij, torej pet mesecev pred datumom prireditve.

Priprave in delo na jubilejni Volkswagen 25. Ljubljanski maraton so v polnem teku. Glede na to, da je bilo vanje vloženih že veliko sredstev in da se je veliko tekačev na maraton že prijavilo, upamo, da bodo nadaljnji ukrepi zdravstva in vlade do tega termina že toliko jasni, da bomo 1. julija lahko sprejeli dokončno rešitev.

Foto: Grega Valančič/Sportida

S kakšnimi scenariji izvedbe maratona se poigravate?

Glede na znane ukrepe ob pandemiji je naše razmišljanje v prvi vrsti usmerjeno v varnost udeležencev, varnost sodelujočih pri organizaciji, varnost spremljevalcev in gledalcev ter preostalih prebivalcev Ljubljane in naših sodržavljanov.

V trenutni fazi je edina mogoča alternativa prilagojen individualni program vseh tekov prek aplikacije Sporthive Virtual. Program in možnosti uporabe aplikacije bomo predstavili takoj, ko bo jasno, ali Volkswagen 25. Ljubljanski maraton bo ali ne.

Nikakor ne bi bilo smotrno, da bi virtualni program naprej ponujali kot alternativo, potem pa bi ob drugačnih možnostih izpeljali nekaj drugega.

Če bo mogoče izvesti letošnji ljubljanski maraton, bo ta prilagojen takratni situaciji.

Kakšna bo možnost izvedbe maratona in spremljajočih programov, lahko trenutno samo ugibamo. Najverjetneje je, da bo prvo sito celotno stanje okuženosti doma in po svetu, zagotavljanje zadostnega števila zdravstvene ekipe na prireditvi, "državno" dovoljeno število udeležencev na vseh množičnih prireditvah, nato prostorske možnosti zagotavljanja ukrepov, ob katerih še lahko zagotovimo varno udeležbo, pa končno tudi zmožnost sodelovanja celotnega kadra za izvedbo maratona.

Na podlagi teh možnosti bi potem načrtovali, kako tehnično in organizacijsko izpeljati samo prireditev. Nekaj načrtov imamo že pripravljenih, kateri bo pravi, v tem trenutku težko napovem.

Foto: Sportida

Kaj trenutni zdravstveni položaj po vašem mnenju pomeni za nadaljnjo usodo množičnih rekreativnih prireditev?

Koronavirus in vse težave, povezane z njim, za vse organizatorje množičnih prireditev odpirajo vrsto vprašanj, mislim pa, da bo reševanje te problematike na vrsto prišlo šele takrat, ko bo čas krize mimo.