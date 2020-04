Tudi berlinski maraton na majavih tleh, kaj to pomeni za ljubljanskega?

V Nemčiji je do 24. oktobra prepovedano zbiranje več kot pet tisoč ljudi, zato organizatorji iščejo nov termin ali novo obliko letošnje izvedbe berlinskega maratona. Kaj to pomeni za izvedbo ljubljanskega maratona?

V Nemčiji je do 24. oktobra prepovedano zbiranje več kot pet tisoč ljudi, zato organizatorji iščejo nov termin ali novo obliko letošnje izvedbe berlinskega maratona. Kaj to pomeni za izvedbo ljubljanskega maratona? Foto: Getty Images

Organizatorji berlinskega maratona so sinoči sporočili, da zaradi pandemije novega koronavirusa in ukrepov, ki jo spremljajo, maratona ne bodo mogli izpeljati v predvidenem terminu (26. in 27. septembra). V Nemčiji je namreč vse do 24. oktobra prepovedano zbiranje več kot pet tisoč ljudi. Kakšna bo usoda ljubljanskega maratona, ki je razpisan za 25. oktober?

Pandemija novega koronavirusa je krepko posegla v koledar množičnih rekreativnih prireditev.

V svetovnem merilu so se na tekaški sceni domine začele podirati že v začetku marca, na tokijskem maratonu, ki so ga organizatorji izpeljali zgolj za peščico 200 elitnih tekačev, medtem ko je bila za širše množice prireditev odpovedana. Organizatorji so tudi navijače pozvali, naj si maraton raje ogledajo v neposrednem televizijskem in spletnem prenosu kot pa ob progi.

Tudi tokijski maraton je letos potekal v zelo omejenem obsegu. Na njem je lahko nastopilo zgolj 200 elitnih tekačev. Foto: Reuters

Naslednji davek je padel na pleča londonskega maratona, ki bi moral biti na sporedu to nedeljo, a so ga organizatorji prestavili na 4. oktober. Podobna usoda je doletela tudi znameniti bostonski maraton, ki so ga iz ponedeljka 20. aprila prestavili na 14. september.

Septembra bi moral potekati tudi berlinski maraton, znan tudi po hitri ravninski progi, na kateri so maratonci postavili kar sedem svetovnih rekordov, a so organizatorji sinoči zaradi ukrepa, ki v Nemčiji vse do 24. oktobra prepoveduje zbiranje več kot pet tisoč ljudi, sporočili, da maratona v tem terminu ne bodo mogli izpeljati. Napovedali so lov na iskanje drugačnih rešitev.

Ali bodo morali o drugačnih rešitvah razmišljati tudi organizatorji ljubljanskega maratona, ki je razpisan za 25. oktober?

Gojko Zalokar, direktor Timinga Ljubljana, ki skupaj z Mestno občino Ljubljana organizira največjo tekaško prireditev v Sloveniji, pravi, da budno spremljajo dogajanje in razmišljajo o več scenarijih, da pa bodo končno odločitev sprejeli najpozneje do 1. julija.

Prijave do takrat potekajo nemoteno, a organizator poziva, da počakate s plačilom štartnine.

Ljubljanski maraton bo na sporedu 25. oktobra. Se bo koronakriza do takrat umirila? Foto: Sportida