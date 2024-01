Ko je Slovenija nazadnje nastopala na velikem nogometnem tekmovanju, so navijači znali na pamet našteti udarno enajsterico Kekove čete. To je na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki od napredovanja med najboljših 16 delilo le nekaj minut. Med najbolj prepoznavnimi obrazi je bil Aleksander Radosavljević. Pozneje se je dokazoval kot selektor mlajših reprezentanc, zdaj pa se je odločil, da se preizkusi kot trener v 1. SNL. Sprejel je ponudbo Kopra in nam predstavil svojo vizijo.

Na slovenskih zelenicah je prisotnih vse več članov udarne enajsterice izbrane vrste, ki je nastopila na SP 2010. V slovenski prvi ligi po novem delujejo že štirje nepozabni Kekovi bojevniki. Marko Šuler in Robert Koren sta športna direktorja pri Mariboru oziroma Muri, Andraž Kirm pomaga glavnemu trenerju pri Bravu, Aleksander Radosavljević pa se je oprijel dela pri Kopru.

Ko je Slovenija nastopila na svojem zadnjem velikem tekmovanju (SP 2010), je bil Aleksander Radosavljević član udarne enajsterice. V 1. SNL delujejo poleg njega še Andraž Kirm, Marko Šuler in Robert Koren. Foto: Guliverimage

Kar nekaj junakov najmočnejše slovenske postave, ki je pred 14 leti nase opozarjala na jugu Afrike, deluje tudi v reprezentančnih krogih. Boštjan Cesar in Milivoje Novaković delujeta v članski izbrani vrsti in se pripravljata na letošnji vrhunec, nastop na težko pričakovanem Euru 2024 v Nemčiji, Mišo Brečko pa je nedavno prekinil delo selektorja kadetov in čaka na nove izzive. Morda se tudi on v bližnji prihodnosti pridruži Radetu, ki je podobno kot on pred tem skrbel za razvoj ene izmed mlajših reprezentančnih selekcij, nato pa sprejel ponudbo Kopra in se predal poslanstvu trenerja prvoligaškega kluba.

"Veseli me, da je naša generacija s SP 2010 ostala v nogometu. Vsi po vrsti so moji zelo dobri prijatelji. Lepo je, da izkušnje, ki smo jih pridobili na najvišji ravni, prenašamo na igralce. Ta naša srečanja bodo vedno zanimiva," se novopečeni trener Kopra veseli prvoligaških dvobojev, na katerih se bo srečeval z nekdanjimi reprezentančnimi soigralci in se proti njim potegoval za točke. Morda se jim nekega dne pridruži še Brečko. "To je povsem odvisno od njega. Verjamem pa, da so vsi tako kakovostni ljudje kot tudi kakovostni trenerji," mu je generacija, na katero je bila Slovenija tako ponosna, ko jo je leta 2010 spremljala na delu v Južni Afriki, prirasla k srcu in ima o njej zelo visoko mnenje.

V 1. SNL se bo srečeval tudi z nekdanjim reprezentančnim soigralcem ter kranjskim someščanom Josipom Iličićem, ki je z Mariborom prezimil na četrtem mestu. Koprčani so mesto pred vijolicami. Foto: www.alesfevzer.com

Odnosi v članskem nogometu vendarle malce drugačni

Igralsko kariero je sklenil leta 2013 v dresu Olimpije. V Sloveniji je nastopal za Triglav, Celje, Muro in Olimpijo, v tujini pa v Rusiji, Grčiji in na Nizozemskem. Za reprezentanco je zbral 39 nastopov. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com Igralsko kariero je končal pred dobrim desetletjem v dresu Olimpije. Pri 34 letih je ocenil, da je napočil primeren trenutek za slovo, hkrati pa se je želel čim prej preizkusiti v novi vlogi, o kateri je začel premišljevati že kmalu. "Že med kariero sem se videl v vlogi trenerja. Vedel sem, da je to stvar, ki jo imam rad in bi se rad z njo ukvarjal," je že kmalu vedel, da bo nekoč trener. In res.

Bogate izkušnje je sprva prenašal na mlade, postal selektor različnih mlajših izbranih vrst, pred nekaj meseci pa ga je zamikal nov izziv. Želel je vstopiti resneje v članski nogomet in vedeti, kako se počuti trener slovenskega prvoligaša. In to takšnega, ki se bori za višja mesta. "Prej sem bil selektor in treniral mlajše, zdaj pa sem trener Kopra. Lahko rečem, da ni neke bistvene razlike. Konec koncev moraš iz ničle predajati svoje ideje, so pa morda v članskem nogometu odnosi vendarle malce drugačni," ocenjuje, da pri preskoku iz dela selektorja mlajših reprezentanc do trenerja Kopra ni občutil velike razlike.

Dela v Kopru, živi v Ankaranu

Izbral je stanovanje v Ankaranu. Foto: R. P. V Kopru, s katerim se zdaj pripravlja na spomladanski del sezone v Turčiji, so ga lepo sprejeli. "Že prvi dan, ko sem prišel v klub, me je spremljal dober občutek. Vedno poudarjam, da sem prišel sem z namenom, da nekaj naredimo. Zanima me to, da mi igralci sledijo. Če mi sledijo, je vse lažje," je prepričan, da lahko s Koprom spiše lepo zgodbo. Tudi po zaslugi sodelovanja s predsednikom in športnim direktorjem, to sta Ante in Ivica Guberac, oče in sin, alfa in omega koprskega kluba.

"Sodelovanje z njima je zelo dobro," 44-letni Gorenjec ne skriva zadovoljstva. Na Primorskem se dobro počuti, izbral si je stanovanje v Ankaranu, nogometni klub Koper pa mu je bil že od nekdaj všeč. V Sloveniji je nosil dres številnih klubov, zastopal barve Triglava, Celja, Mure in Olimpije, pri kateri je tudi sklenil kariero, vedno pa je s simpatijami spremljal koprski klub. "Zanj sem vedno govoril, da ima najboljše pogoje za delo. To me lahko kot trenerja zelo veseli, saj lahko delamo v miru."

O Kopru je veliko vedel že pred prihodom

Po koncu igralske kariere je prve trenerske izkušnje pridobival pri Olimpiji, kjer je sodeloval s takratnim športnim direktorjem Milenkom Ačimovićem. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com Na vročem trenerskem stolčku sta v jesenskem delu sedela Ljubljančana Zoran Zeljković, zdaj trener Olimpije, in Safet Hadžić, ki še vedno sodeluje v koprskem klubu, le da v drugačni vlogi. Mu je predhodnik ob menjavi predstavil svoje analize? "O klubu Koper sem imel dobro sliko že pred svojim prihodom. Zlasti o posameznikih. Na koncu pa je najpomembnejši občutek, ki ga dobim pri neposrednem delu z igralci. Za zdaj lahko rečem, da se igralci trudijo. To pa je najpomembneje," ga slabši rezultati na pripravljalnih tekmah ne skrbijo.

Je še v procesu spoznavanja ekipe, nenazadnje je prišlo tudi kar nekaj novih obrazov, tako da bi lahko tekmeci pravo moč in potencial Kopra spoznali šele prihodnji mesec. Takrat, ko bo šlo zares in se bo začel spomladanski del. Za Primorce se ne bi mogel začeti zahtevnejše, saj jih čaka gostovanje pri vodilnem Celju, ki je osvojilo jesenski del z ogromno prednostjo pred tekmeci in napoveduje pot do svojega drugega državnega naslova.

O pokalnem derbiju z Olimpijo še ne razmišlja

Vrsto let je deloval kot selektor mlajših reprezentančnih selekcij. Foto: NZS "Koper se vedno bori za najvišja mesta. Imperativ je Evropa," mu je jasen cilj, s katerim se bo spoprijel na zelenicah 1. SNL. Koprčane čaka tudi zelo zanimiv obračun v pokalu, kjer jim žreb v osmini finala ni bil naklonjen. Odpravili se bodo namreč v Stožice, kjer jih 6. marca čaka motivirana Olimpija, tudi branilec pokalnega naslova in nekdanji klub Radosavljevića. "O tej tekmi pa res še ne razmišljam. Osredotočen sem le na prijateljske tekme, do pokala pa bo še dolga," se je nasmehnil nekdanji slovenski reprezentant, ki želi Koprčane popeljati v Evropo.

Za več točk bo potreboval več zadetkov. Koper je za zdaj pod njegovim vodstvom zelo skromen pri doseganju golov. Na štirih prijateljskih tekmah je zadel le enkrat, pa še to na srečanju v močnem dežju proti "rezervni" postavi Hajduka. "Najprej bomo skušali prilagoditi igro, nato pa skušali najti zaključke v napadu," se v Turčiji osredotoča zlasti na to, kako izboljšati učinkovitost v napadu. Ekipa se pospešeno uigrava, veliko je novincev (Petar Petriško, Fran Tomek, Ahmed Sidibe, Tino Blaž Lauš, Deni Jurić in povratnik Karlo Bručić), ki bodo skušali zapolniti vrzel po odhodih Maksa Barišića, Luke Kambića in Ramazana Orazova.

Vsak dan z nasmehom na trening

Novi trener Kopra je kot igralec slovel po izjemni disciplini in pregledu v zvezni vrsti. Imel je pljuča maratonca, nobena žoga zanj ni bila izgubljena. Daje podobne poudarke tudi varovancem na treningih? "Poudarek je na tem, da morajo napadalci delati v obrambi, obrambni igralci pa v napadu. Vsi morajo v bistvu znati vse in vse delati. Predvsem bi rad videl moštveni duh. Ekipo, ki ve, kaj mora delati na igrišču. Iz tega tudi izhajam," nam je zaupal Radosavljević, ki spada v skupino mlajših slovenskih trenerjev z bogato igralsko kariero. Kako pa doživlja trenerski kruh pri Kopru? Je delo bolj stresno kot pri mlajših reprezentančnih vrstah, ko je bil selektor?

Koper je v zimskem prestopnem roku poskrbel za ogromno sprememb in prevetril igralski kader. Foto: www.alesfevzer.com

"Ali je stresno? Odvisno od tega, koliko si sam dvigneš cilje. Moji so vedno najvišji, a skušam vseeno mirno pristopiti k vsaki tekmi, vsakemu treningu. Naša naloga je, da gremo vsak dan z nasmehom na trening in ga dobro oddelamo. Da skušamo igralce dvigniti na višjo raven," je razkril osrednji cilj.

V prihodnjih dneh ga čakata še dve zahtevni preizkušnji. V soboto se bo v Turčiji pomeril z avstrijskim Tirolom, prihodnji teden pa še z Rožmanovim Sarajevom, pri katerem je športni direktor Senijad Ibričić, nekdanji nogometaš Kopra. Nato pa 11. februarja že sledi prvi izpit resnice, gostovanje pri vodilnih Celjanih. Tudi nekdanjem klubu Radosavljevića.