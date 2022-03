Vojna Maribora in NZS se nadaljuje: Podali smo pritožbo

Potem ko je Nogometna zveza Slovenije (NZS) pojasnila, zakaj je njen disciplinski sodnik Boštjan Jeglič mariborski klub o kazni obvestil v soboto, le dan pred derbijem 27. kroga med Mariborom in Muro, so se zdaj znova oglasili pri Mariboru, kjer so nekatera pojasnila NZS označili za neresnice.

Navijaški incident na tekmi Maribora z Bravom (1:2), na kateri jo je skupil stranski sodnik Tomaž Černe, v katerega je s tribune priletel predmet in ga zadel v glavo, je dobil novo nadaljevanje. Mariborski klub je najprej v sporočilu za javnost obsodil dejanje, ga označil za nedopustno in dal vedeti, da pričakuje kazen. A kazen s strani NZS je prišla z zamikom, kar je dvignilo ogromno prahu, danes so zato na NZS pojasnili, zakaj so za odločitev potrebovali toliko časa, a tudi to ni pomirilo jeze Mariborčanov, ki so se na to odzvali z novim sporočilom za javnost.

"Glede na neresnice, nanizane v pojasnilu Nogometne zveze Slovenije o disciplinskem postopku zoper NK Maribor, objavljenem na www.nzs.si, dne 17. 3. 2022, posredujemo pojasnilo Nogometnega kluba Maribor. Ko je večkrat izgovorjena ali zapisana, laž lahko postane resnica. Kar je zelo nevarno. Ko se to zgodi, je prepozno. Zato smo se za ohranjanje klubske integritete in za ustrezno obveščanje nogometne javnosti dolžni odzvati," so zapisali pri Mariboru in pojasnili svojo plat dogajanja.

Celoten odziv NK Maribor Pri dopisih organizacij moramo ločevati med PR sporočili in zapisi z dejstvi, ki so zlahka preverljiva. Dovolj je pogledati k eni izmed prejšnjih kršitev. Z zelo podobnim primerom smo se srečali v spomladanskem delu sezone 2016/17. Ta primer ovrže trditve krovne nogometne organizacije. Zapisano, da je 48-urni rok za oddajo pritožbe stalna praksa glede na zahtevnost postopka, ne drži. Je res, da disciplinski pravilnik dovoljuje podaljšanje roka iz 24 ur na več, vendar se krovna nogometna organizacija do prejšnjega tedna vselej te prakse ni posluževala, zato je trditev, da gre za stalno prakso, laž. Dovolj je pogledati primer, povezan s tekmo 31. kroga 1. SNL Olimpija – Maribor v omenjeni sezoni. Objavljamo sosledje dogodkov: 29. 4. 2017 derbi, na katerem je prišlo do resnih neredov, v katere sta bili vpleteni obe organizirani navijaški skupini 4. 5. 2017 obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka zoper NK Maribor, s predpisanim 24-urnim rokom s pravico do izjave 6. 5. 2017 tekma 32. kroga 1. SNL Maribor – Gorica v Ljudskem vrtu, odigrana brez omejitev ali predpisanih disciplinskih ukrepov 9. 5. 2017 torej 3 dni po odigrani “vmesni” tekmi v Ljudskem vrtu sklep disciplinskega sodnika NZS, ki je NK Maribor poleg denarne kazni izrekel kazen s prepovedjo igranja dveh domačih tekem brez prisotnosti gledalcev na tribuni jug in tribuni sever, kar zavrača trditve NZS, da je NK Maribor zavestno tvegal z aktivnostmi za tekmo proti NŠ Mura, ampak se je zgolj obrnil na sodno prakso pri izreku disciplinskih kazni na tej ravni pri isti organizaciji. Tudi v tem primeru je šlo v 32. krogu za tekmo velikega tveganja, NZS pa takrat, torej v zadnjem resnem primeru, ni sledila zasledovanju regularnosti tekmovanja, kot so to želeli prikazati v današnjem sporočilu. Bodo morda ponovno odprli primer in našemu klubu zaradi tega odvzeli naslov državnega prvaka v sezoni 2016/17? Morda zavestno tvegamo le to. Rekli bi lahko, da je NZS zavestno ali nezavestno tvegala s pojasnilom, podanim dne 17. 3. 2022. Čas mineva, nekatere vloge so bile vmes spremenjene. Takrat je druga oseba opravljala naloge disciplinskega sodnika NZS, je pa bil zdajšnji generalni sekretar NZS neposredno vpleten v celotno zgodbo, saj je kot vodja varnosti in integritete sestavil poročilo o dogajanju v Stožicah, kar dokazuje tudi podpis pod uradnim dokumentom. Ko skušaš z lažmi prikrivati lastno malomarnost, dosežeš najnižjo točko delovanja. Pri NK Maribor smo le nekaj ur po turbulentnem nedeljskem večeru v Ljudskem vrtu obsodili nedopustno dejanje in izrazili obžalovanje zaradi neprijetne izkušnje g. Černeta. Zapisali smo: “Lahko se borimo za pravico na igrišču, jezimo na klopi in tribunah, nedopustno pa je, da se ob izražanju nezadovoljstva kogarkoli ogroža, na kar opozarjamo že dalj časa v komunikaciji z navijači.” Tako bi lahko s popolno doslednostjo dan po tekmi posredovali tudi izjavo o dogajanju na stadionu. Če bi bili pozvani. In bi kazen lahko bila izrečena prej kot 27 ur pred tekmo. Predstavniki Nogometne zveze Slovenije so po neprijetnem dogodku šli v drugo smer. Sprva s čustveno interpretacijo uradnega dopisa, ki je pravni svet ne pozna. Zdaj še z lažmi glede časovnih rokov. Pri tem pa pozabljajo, da v nogometu štejejo tudi izkušnje. Na nasprotni strani jih ne manjka. Podali smo pritožbo na oba sklepa, na odgovor še čakamo. Verjetno zaradi drugih prioritet. Morda povezanih z nogometom. NK Maribor

