Vodstvo NK Maribor po noriji navijačev: Namen bakel je različen #video

Nogometni klub NK Maribor je po bolečem porazu v domačem Ljudskem vrtu proti Olimpiji sklical tiskovno konferenco. Poslovni direktor kluba Bojan Ban in predsednik Maribora Drago Cotar sta spregovorila o neljubem dogodku z baklo in navijači. Vodstvo Maribora je ostro obsodilo potezo enega izmed navijačev, a poudarjajo, da je vse to del navijaške folklore.

Mariborski nogometaši so si želeli nov slovenski državni naslov zagotoviti že na večnem derbiju proti Olimpiji, a se jim je pred svojimi navijači krepko zalomilo in so izgubili s kar 0:3. Po boleči klofuti, ki je tako vsaj za teden dni prestavila slavje vijolic so Zlatka Zahovića po zadnjem sodnikovem žvižgu navijači zasuli z raznimi predmeti. Na igrišče so priletele plastenke, plastični kozarci in tudi bakla, ki ga je zgrešila le za nekaj centimetrov.

O tem sta danes na tiskovni konferenci spregovorila tudi Drago Cotar in Bojan Ban. "Derbi je za nami, vsi smo bili slabe volje. Ne samo zaradi poraza, temveč tega, kar se je zgodilo po tekmi," je ob začetku dejal Cotar. "Viole so pokazale, kako se navija, pustimo zdaj folkloro, metanje raket v zrak, povsem nekaj drugega pa je, kar se je zgodilo na vzhodni tribuni, kjer je nekdo meril z baklo na ljudi, ki so se vračali. Skušali bomo najti odgovornega. Ne bi radi, da se to kadarkoli ponovi. Pohvalno je bilo, kako so viole spodbujale naše igralce," je dejal Cotar. "Navijaška folklora, veste, kakšna je, morda je tudi posameznik med tekmo želel zadeti vratarja. Na vseh tekmah se je to dogajalo. Ne da vratarji to pričakujejo, ampak zagotovo bolj pazijo. Velika razlika je, kje se to dogaja," se je nekoliko nespretno izrazil predsednik mariborskega kluba.

Ena izmed bakel je skoraj zadela Zlatka Zahovića. Foto: zajem zaslona

"Namen bakel je različen"

Podobnega mnenja je tudi Ban. "Nedopustno je, da pri izhodu nekdo meri v skupino ljudi z baklo. To je vredno vsakega obsojanja. Namen bakel je različen. Namen navijaških skupin ni zadeti koga na igrišču, temveč narediti koreografijo. Pri tem pa se mi zdi, da je bil namen nekoga zadeti," je prepričan Ban, ki je še dodal, da je to dejanje vredno vsakega obsojanja in da pozivajo ljudi, da se ne poslužujejo takšnih prijemov, četudi so razočarani nad rezultatom," je še dodal.

Zaradi incidenta sta bila ogrožena trener Darko Milanič in športni direktor Zahovič, a klub prijave ne bo podal. Če bosta funkcionarja želela, morata dogodek prijaviti sama. Policisti so že po derbiju trem osebam izrekli prepoved udeležbe na javnih prireditvah, zoper enega od njih bodo podali tudi odložilni predlog na sodišče. Policisti so bili zoper enega kršitelja primorani uporabiti prisilna sredstva, 29-letni državljan Slovenije pa je osumljen storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.