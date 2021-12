Visoka kazen za Maribor

Nešportno in neprimerno vedenje navijačev, večkratno prižiganje bakel in posledično začasna prekinitev tekme, metanje sneženih kep na igrišče, žaljivo skandiranje do gostujočih navijačev in ekipe, po koncu tekme pa so še s sneženo kepo zadeli pomočnika sodnika, je seznam dejanj, ki jih je pri izdaji denarne kazni upošteval disciplinski sodnik.

Nogometaši Maribora so 11. decembra na stadionu Ljudski vrt na tekmi 20. kroga Prve lige Telemach sicer premagali Domžale z 1:0, na zimski premor pa odšli kot vodilna ekipa na prvenstveni lestvici.

Oglobljeni so bili tudi Koprčani, ki bodo morali plačati 700 evrov zaradi žaljivega skandiranja navijačev in neprimernega vedenja do gostujočih navijačev in ekipe.

