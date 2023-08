V živo: za uvod pestro v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za uvod v 5. krog vročega dogajanja v 1. SNL se pravkar merita Bravo in Koper. Sobotni spored bosta v Murski Soboti odprla Mura in Radomlje, zatem bo Aluminij gostil Olimpijo. V nedeljo se bo Maribor mudil pri novincu Rogaški, za konec pa bosta v derbiju kroga obračunala še Domžale in Celje.