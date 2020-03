Trener Celja si je aktualno krizo močno vzel k srcu

Poudarja, da podpira preventivne ukrepe, v njegovem klubu se napotkov striktno držijo, ni pa povsem prepričan, da je tako povsod po svetu.

"Zdaj ni čas za nogomet in tega se pri nas dobro zavedamo. Nismo kot recimo v Srbiji, kjer se nekateri na ukrepe požvižgajo in ki nadaljujejo, kot da se nič ne dogaja. Dogajajo pa se resne stvari, ki se lahko, kot vidimo, še poslabšajo. Ob takih rečeh začnemo še bolj ceniti nekatere poklice, ki so podcenjeni in premalo plačani. Messi in Ronaldo teh težav ne bosta reševala, vemo, kdo jih rešuje. Dajmo jih zato nagraditi in pozabimo vsaj za nekaj časa na željo po kruhu in igrah, zaradi katere nekateri nogometaši tako dobro zaslužijo," je zaskrbljeno dejal Kosić.

Z igralci je v telefonskem stiku in upa, da zares trenirajo

"Res je, da ne poznam nobenega, ki bi zbolel, toda ni nujno, da bo dolgo tako. In ne želim si, da bi se dogajale reči kot v Italiji, kjer zdravniki odločajo, kateri bolnik bo preživel in kateri ne. Zame je to katastrofa, ki sem si jo močno vzel k srcu," poudarja Kosić, ki je na začetku pandemije še želel delati s svojimi nogometaši v majhnih skupinah, po najnovejših ukrepih pa je igralcem napisal navodila, upa samo, da se jih tudi striktno držijo.

S svojimi nogometaši je v času osamitve v stikih prek telefonskih klicev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Z igralci sem vsak dan v telefonskem stiku. Pravijo, da izpolnjujejo moje naloge, ampak saj veste, kakšni smo ljudje. Raje bi jih imel pod nadzorom, raje bi na treningih z njimi trdo garal, kar pa zdaj ni možno. Menim, da bo, če se bo prvenstvo nadaljevalo o mestih odločalo prav to, kdo bo v tem odmoru resneje vadil. To poskušam dopovedati tudi igralcem, verjamem, da me upoštevajo in da se ne le slikajo pri vadbi, ampak tudi res zavzeto delajo," se nadeja Ljubljančan.

Raje bi videl, da si drugo mesto prislužijo na igrišču

S tem, ali se bo prvenstvo nadaljevalo ali ne, se ne obremenjuje. "O tem ne odločamo mi, ampak odgovorni, povsem jim zaupam. Seveda bi rad videl, da bi se razmere umirile in da bi se prvenstvo nadaljevalo. Res je, da smo trenutno drugi, da bi si s tem mestom zagotovili Evropo, a če sem iskren, bi si to drugo mesto raje zagotovil na preostalih tekmah do konca sezone. Edino to bi bilo povsem pravično," meni nekdanji nogometaš številnih slovenskih klubov, ki je pozdravil idejo nekaterih trenerjev iz vsega sveta, da bili imeli vsi klubi po umiritvi zadev še ene, deset do štirinajst dni dolge priprave: "Tudi ta odločitev ni v naši domeni, a zagotovo ne bi bila slaba."

Celjani so ena najbolj razburljivih ekip v tej prvenstveni sezoni. Trenutno so na visokem drugem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kje je skrivnost tega drugega mesta, ki ga Celjanom pred prvenstvom ni pripisoval nihče. "V delu in spoštovanju mojih napotkov. To je moj moto. Sam pa se še vedno učim, rad gledam tekme v drugih ligah. Ne vseh, imam deset klubov, ki jih spremljam in analiziram njihovo igro. Seveda ne analiziram Reala ali Barcelone, pri njih gre predvsem za individualno kakovost, ampak manjše klube, pri katerih igrajo mlajši, še neuveljavljeni igralci. In moti me, da se javnost premalo zanima, zakaj je to tako, in da mediji tega bolj ne razložijo," pravi Kosić, ki trdi, da je njegova ekipa najdlje zdržala v formi, dobre trenutke pa so imeli z izjemo Rudarja prav vsi klubi, prav tako pa so vsi skozi prvenstvo v formi tudi padli.