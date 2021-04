Spomin na celjsko pravljico: "Kdor tako misli, se moti"

Nogometaši Celja so v minuli sezoni presenečali iz kroga v krog in na koncu prvič v zgodovini kluba osvojili naslov državnega prvaka. Toda na poti do naslova je imel Dušan Kosič ob sebi tudi pomočnika, ki je skrbel za dobre priprave in podrobne analize. To je Jasmin Jerić, eden boljših analitikov, predavatelj in prevajalec tuje strokovne nogometne literature. V pogovoru za Planet TV se je dotaknil lanske in letošnje zgodbe Celja. Ter za letošnji zaključek prvenstva napovedal nov srdit boj za naslov prvaka.