Rožman ni raztrgal svoje diplome, Ćiro pa je ni pojedel

Sezona 2021/22 je poskrbela že za številne menjave trenerjev v slovenskih prvoligaških klubih. Izjema nista niti edina stalna udeleženca 1. SNL v obdobju državne samostojnosti (Maribor in Celje). Simon Rožman tako pred začetkom sezone na delu v mestu ob Dravi ni skrival visokih ciljev. V prejšnji sezoni ga je od državnega naslova z vijolicami ločilo le 30 minut, v zadnjem krogu mu je na domačem dvorišču načrte prekrižala Mura. V sezoni 2021/22 je načrtoval še več.

Rožman: Diploma je še cela

Trenerska diploma Simona Rožmana, nekdanjega stratega Domžal, Rijeke in Maribora, je še cela. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je tako pred začetkom priprav stopil pred igralce, jim je v nagovoru predstavil štiri velike cilje. Naslov državnega prvaka, naslov pokalnega zmagovalca, odmevne predstave v Evropi in pa prodajo igralca, ki bi napolnila klubsko blagajno. ''Če ne bomo izpolnili niti enega cilja, bom raztrgal trenersko diplomo,'' je takrat napovedal Rožman. Le nekaj mesecev pozneje je po manj uspešnih rezultatih vijolic, ki niso dolgo časa vztrajale v Evropi, zapustil Ljudski vrt. Uresničen ni bil niti eden izmed omenjenih ciljev. Pa je zaradi tega resnično raztrgal svojo trenersko diplomo?

''Ne, diploma je še cela, še vedno je veljavna,'' je v smehu v ponedeljek pojasnil Rožman in dodal, kako so bile izrečene besede pred začetkom poletnih priprav NK Maribor pravzaprav le skrbno načrtovano sredstvo za dodatno motiviranje izbrancev. ''Igralcem pač ponudiš dodaten motiv, da jim pokažeš zaupanje. V Mariboru smo konec koncev naredili dober izbor, ogromno dobrega je bilo postorjenega, kljub temu da so se potem v javnosti informacije pač obračale drugače,'' povratnik na trenerski stolček v Celju, kjer je nazadnje deloval leta 2015, svojemu delu pri Mariboru nikakor ne bi pripisal negativne ocene.

Pri Mariboru so ga motile nekatere stvari, rezultati v tej sezoni niso bili najboljši, zato so že sredi jeseni prenehali sodelovati. Foto: NK Maribor

''Narejeno je bilo ogromno, zlasti če pogledamo, kakšno je bilo obdobje, ko sem prišel v klub, in kaj je bilo postorjenega za menoj. So me pa zagotovo motile nekatere stvari, zato sem se v določenem trenutku tudi odstranil,'' je spregovoril o nekdanjem delodajalcu Mariboru, ki mu želi vse najboljše, a hkrati dodaja, da so zdaj njegove misli povsem osredotočene zgolj na celjsko zgodbo. "Bo pa zagotovo tudi pri Celju padla kakšna podobna stava, kak izziv. Preprosto delujem po tej logiki, da poskušam iz vsakega, tudi samega sebe, potegniti največ, kar lahko," bi lahko podobne motivacijske prijeme z omenjanjem svoje trenerske diplome uporabil že v bližnji prihodnosti.

Naredil dobro stvar za svoje zdravje

Simon Rožman želi umestiti NK Celje na evropski zemljevid. Predsednik Miloš Rovšnik je prepričan, da bi lahko 38-letnemu strategu uspelo. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Včasih je dobro, če se odstraniš in ti gre potem bolje. Zase in za svoje zdravje sem tako naredil dobro stvar,'' je Rožman malce v šali, malce zares, pojasnil, zakaj ocenjuje svojo zgodbo pri Mariboru za uspešno, hkrati pa opozoril, kako so trenerske zgodbe v klubih odvisne od mnogo deležnikov, kjer pa se lahko pojavljajo težave, če te javnost dojema kot odgovornega tudi za stvari, pri katerih sploh nisi imel prstov.

Kar zadeva prihodnje delo pri Celju, ga spremlja dober občutek. Verjame, da tovrstnih težav, kot so ga spremljale pri Mariboru, ne bo imel. Veseli ga ves klubski projekt, ki je začrtan dolgoročno, za dodatno vnemo pa je poskrbelo že dejstvo, da se je vrnil domov. V svoj matični klub. ''Stvari so povsem jasne. Ni pa vse odvisno od mene, trenerja. Ogromno je dejavnikov uspeha, sem pa prepričan, da lahko z znanjem, energijo vseh ljudi, pozitivnim ozračjem okrog kluba, ki je prisotno, že v tem prvem polletju naredimo dobre temelje. Verjamem, da tudi uspeh, nato pa ladjo odpeljemo tja, kamor si želimo, in Celje postavimo na evropski zemljevid,'' se je zagnano lotil dela s celjskim klubom, s katerim se želi spomladi na lestvici zavihteti višje, priložnost za preboj v Evropo vidi tudi v pokalu, kjer je od lovorike oddaljen le še dva koraka.