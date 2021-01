Sežanci hitro našli naslednika trenerja, ki je pobegnil k Olimpiji

Tabor iz Sežane je po odhodu trenerja Gorana Stankovića k ljubljanski Olimpiji hitro našla njegovega naslednika. To je postal 43-letni Igor Božič, so sporočili iz sežanskega kluba.

Božič je v trenerski karieri deloval kot glavni trener mladinskih selekcij in opravljal vlogo vodje akademije FC Koper, so zapisali pri sežanskem prvoligašu ter dodali, da je izkušnje v prvi ligi nabiral v Olimpiji in Kopru, ko je bil pomočnik trenerja Rodolfa Vanolija, s katerim sta leta 2015 osvojila pokal Slovenije in superpokal.

Božič je sicer pred dvajsetimi leti tudi nosil rdeče-črni dres, ko je Tabor prvič nastopal v prvi ligi. "Obračamo nov list v zgodbi NK Tabor Sežana. Vodenje članske ekipe CB24 Tabor Sežana prevzema domača stroka pod vodstvom glavnega trenerja Igorja Božiča. Ideja o izboru Božiča za trenerja članske ekipe je v naših mislih zorela že dlje časa in prepričan sem, da smo izbrali pravi trenutek. Verjamem, da bo ekipa pod njegovim vodstvom spisala novo zgodbo o uspehu," je povedal direktor Tabora Davor Škerjanc.

