Saša Gajser (p)ostaja trener Maribora

"Iščemo dolgoročno rešitev, preostalih možnosti ni in niti ne moremo več posegati po eksperimentih. Saša Gajser zagotovo ostaja na klopi v soboto v Novi Gorici, morda tudi v prihodnje. Zadeve se odvijajo v pravo smer. Rad igram z odprtimi kartami, korektno, in za zdaj je on naš trener. Ko se to spremeni, bomo sporočili," je o trenutno najbolj perečem vprašanju v NK Maribor v pogovoru za klubsko spletno stran povedal Marko Šuler in namignil, da bi lahko bil Saša Gajser, ki v Ljudskem vrtu že desetletje opravlja vlogo pomočnika trenerjev, tudi trajnostna rešitev.

Gajser je tokrat odločneje kot kadarkoli do zdaj dal vedeti, da je pripravljen na izziv, po zmagi s 4:0 nad Taborom v Sežani in remiju z 1:1 proti Olimpiji pa ima v rokah tudi argumente. Hkrati Šulerjeve besede jasno kažejo na to, da Gajser kljub vsemu ni prva izbira. Če bi bilo tako, bi 47-letni Mariborčan, ki je mariborski dres nosil tudi kot nogometaš, s pogodbo glavnega trenerja pred seboj poziral že danes.

Trije favoriti med preostalimi kandidati

Po nekaterih informacijah naj bi bil prvi favorit novega športnega direktorja in ljudi v vodstvenih strukturah kluba, ki imajo pomembno besedo, še vedno trener Mure Ante Šimundža, legendarni nekdanji nogometaš Maribora, ki je z vijoličastimi že osvajal lovorike, popeljal pa jih tudi v ligo prvakov in v izločilne dele lige Europa.

Potem sta tu še Simon Rožman in Hrvat Krunoslav Jurčić, nekdanji večkratni trener Dinama Zagreba, ki je pred leti kratek čas vodil tudi Maribor in se prikupil navijačem v Ljudskem vrtu. Če bi trener Maribora postal kdo drug od omenjenih imen, bi bilo to precejšnje presenečenje.

Kako se bo odločil novi športni direktor Marko Šuler? Foto: Grega Valančič/Sportida

Bodo odgovor dali rezultati pred reprezentančnim premorom?

Za izbiro novega trenerja bodo imeli v Mariboru veliko časa že čez dva tedna, ko sledi najdaljši reprezentančni premor do zdaj. Klubskih tekem ne bo kar tri tedne. Do takrat Mariborčane, ki so po 24 krogih s 44 točkami na vrhu Prve lige Telekom Slovenije izenačeni z Olimpijo, čakajo še tri tekme.

Konec tedna bodo gostovali pri zadnjeuvrščeni Gorici, potem jih čakata še domača tekma s Koprom in gostovanje pri Muri. Tudi in morda predvsem rezultati s teh tekem bodo imeli verjetno pomembno besedo pri izbiri novega, po Sergeju Jakiroviću in Mauru Camoranesiju že tretjega trenerja Maribora v tej sezoni.