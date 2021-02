Rožman ni več trener Rijeke, smo dobili novega favorita za klop Maribora?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po porazu proti splitskem Hajduku, novem v seriji neuspehov Rijeke, je slovenski trener Simon Rožman odstopil s svojega položaja. Njegovo odločitev so pri hrvaškem prvoligašu, ki ga je v prvi polovici sezone popeljal do velikega uspeha, preboja v ligo Europa, z njim pa lani osvojil tudi pokalni naslov, sprejeli. Je zdaj postal prvi kandidat za klop Maribora?

"Simon Rožman ni več trener Rijeke. Po porazu proti Hajduku je ponudil odstop, ki ga je uprava Rijeke sprejela. O razdrtju pogodbe se bomo dogovorili sporazumno," so danes pozno zvečer sporočili iz Rijeke, ki je nedavno s Simonom Rožmanom podpisala novo pogodbo do leta 2024, ki naj bi mladega slovenskega trenerja na njeno klop priklenila dolgoročno. Načrtovanega več kot triletnega nadaljnjega sodelovanja je zdaj konec po manj kot dveh tednih.

Rožman je, tako kot pri odhodih iz Domžal in Celja, odstop ponudil sam, na takšno odločitev pa je zagotovo vplivalo dogajanje po današnjem domačem porazu z 0:1 proti splitskemu Hajduku, ko je morala nogometaše in člane Rijeke pred razočaranimi navijači varovati celo policija.

Pokal, tretje mesto in evropski podvig

Rožman je na klop Rijeke sedel septembra 2019, ko se je od nje poslovil njegov zelo uspešen rojak Matjaž Kek. V svojem času na klopi kluba, ki v zadnjih letih deluje v krepko manjših finančnih okvirjih kot v zlatem Kekovem obdobju, je Rijeko v prejšnji sezoni popeljal do pokalne lovorike in tretjega mesta v prvenstvu.

V tej sezoni je Rožmanu z Rijeko uspel evropski podvig, popeljal jo je v ligo Europa. V prvi polovici sezone je imel veliko težav z okužbami z novim koronavirusom, tako da je v drugo polovico krenil z zaostankom nekaj tekem za vodilnimi v hrvaškem prvenstvu.

Ko je v prvi tekmi letošnjega leta v Zagrebu z 2:0 premagal evropski Dinamo, se je zdelo, da utegne z Rijeko napasti celo naslov prvaka, le nekaj več kot mesec dni pozneje pa je že njen bivši trener. Rožmana je "odnesel" izrazito slab niz v zadnjih petih prvenstvenih krogih, v katerih je osvojil le dve točki. Dvakrat je izgubil s Hajdukom, brez točk ostal tudi proti Osijeku, z Istro in Gorico pa je remiziral.

Rijeko je vodil na okroglih 60 tekmah. Zbral je 33 zmag, 8 remijev in 19 porazov. Foto: Reuters

Smo dobili favorita številka ena za klop Maribora?

Rožmanov razhod z Rijeko je zelo zanimiv tudi v luči mariborskega nogometnega dogajanja. Enega najbolj nadarjenih slovenskih trenerjev so s klopjo najbolj trofejnega slovenskega kluba povezovali takoj, ko je z nje odšel Mauro Camoranesi, a se ta scenarij glede na trdno Rožmanovo pogodbo z Rijeko ni zdel preveč realen. Zdaj seveda je. Je 37-letni Štajerec od danes zvečer morda celo prvi favorit za klop Maribora?

"V Mariboru so pokazali željo po sodelovanju, ampak enostavno imam pogodbo z Rijeko, tako da razmišljam samo o tem, kako biti z njo čim boljši. Bilo je nekaj izmenjav mnenj, to pa je tudi vse. Pogodba mi tega, da bi odšel, niti ne dovoljuje. Odidem lahko le ob odškodnini, ki pa je tako visoka, da si jo s teh prostorov redko kdo lahko privošči," je Rožman o zanimanju Maribora iz časov, ko je trenerja iskal zdaj že bivši športni direktor Oliver Bogatinov, povedal v nedavnem sobotnem intervjuju za našo spletno stran. Zdaj ovir, da bi se po Domžalah in Celju preselil še na klop Maribora, ni več …