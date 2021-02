Rožman na Hrvaškem od raja do pekla, navijači Rijeke žalili igralce

''Nočemo izgovorov, hočemo zmago,'' je pred vedno prestižnim jadranskim derbijem na Rujevici sporočila navijaška skupina Armada. Rijeka v zadnjih tednih ni v najboljši formi. V prvenstvu ni zmagala že od začetka meseca, na domači zelenici pa že kar neverjetnih 111 dni! Ekipa, ki je jeseni polnila klubsko blagajno z igranjem v skupinskem delu evropske lige, kjer je v zelo močni skupini osvojila štiri točke, je spomladi ostala brez goriva. Na zadnjih petih tekmah je osvojila dve točki, želja navijačev Rijeke pa je ostala proti tradicionalno največjem rivalu Hajduku neuresničena.

Rijeka bi lahko izenačila, a ...

Adam Gnezda Čerin je odigral 60 minut, nato pa moral zaradi zdravstvenih težav zapustiti igro. Foto: Guliverimage Izbranci Simona Rožmana, slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin je odigral 60 minut, nato pa zaradi zdravstvenih težav zapustil igrišče, so znova razočarali navijače. Izgubili so prestižni jadranski derbi, splitski Hajduk jih je še drugič ta mesec premagal na Rujevici. Znova z 1:0, tekma pa je ponudila zelo dramatičen zaključek. Najprej so gostje iz Dalmacije, ki jim je sodnik pred tem po ogledu posnetka VAR dvakrat razveljavil zadetek, sredi drugega polčasa povedli z 1:0.

Turek Umut Nayir je popeljal Splitčane v vodstvo. Minute so hitro tekle, pravega odgovora Rečanov pa, čeprav je v igro vstopil tudi dolgoletni švicarski reprezentant Josip Drmić, ni bilo. Vse do zadnjih sekund triminutnega sodnikovega podaljška, ko je sodnik po igranju branilca Hajduka z roko v svojem kazenskem prostoru pokazal na belo točko.

Franko Andrijašević, nekdanji kapetan Hajduka, ki je postal ljubljenec navijačev Rijeke, je prevzel odgovornost, a je njegovo namero prebral občasni hrvaški reprezentančni vratar Lovro Kalinić in spravil splitsko ekipo v ekstazo. Le nekaj sekund pozneje je sodnik označil konec srečanja, Rijeka pa je doživela novo grenko razočaranje, po katerem se je na lestvici še bolj oddaljila od vodilne trojke Osijek - Dinamo Zagreb - Gorica.

Vprašljiv celo preboj v Evropo

Velika prednost pred Hajdukom se je močno stopila, s tekmo več znaša le še tri točke, tako da je vprašljivo celo četrto mesto, ki ob določenem razpletu v pokalu pelje v Evropo. Rečani so se tako znašli v težavah, Rožman, katerega predsednik Damir Mišković podpira tudi v obdobju slabših rezultatov, pa se srečuje z vedno večjim številom kritik. Teh so bili po bolečem porazu deležni zlasti nogometaši, ki so jim navijači, ti so derbi spremljali neposredno z oddaljenih pečin v okolici stadiona, namenjali žaljivke: ''Igrajte, pi***''

Veselje nogometašev Hajduka na prazni Rujevici po sladki zmagi:

Kaj je povedal mladi slovenski strateg po infarktnem porazu? ''Zaradi poškodb sem moral opraviti dve nenapovedani menjavi. Ko sem zamenjal Čerina, je igra naše zvezne vrste doživela padec. To je Hajduk izkoristil. Vse moči smo dali v napad, a ne moremo zadeti niti z najstrožje kazni. Moramo povzdigniti glave in se odpočiti. Dali smo vse od sebe, imeli smo 15 udarcev v okvir vrat,'' je dejal razočarani slovenski trener po srečanju.

Simon Rožman je z Rijeko nazadnje zmagal na domači tekmi v hrvaškem prvenstvu pred 111 dnevi. Po zmagi nad zagrebško Lokomotivo (8. novembra 2020) je odigral na Rujevici še sedem tekem, štirikrat remiziral, trikrat pa ostal povsem praznih rok. Od tega kar dvakrat ta mesec proti splitskemu Hajduku. Foto: Guliverimage

Če si je nekdanji trener Celja in Domžal po prihodu na Reko z izjemnim nizom zmag nad Hajdukom prislužil sloves rablja splitskega velikana, z njim je bil nekoč oklican tudi njegov rojak, zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek, pa je z zadnjima neuspehoma, na Rujevici je proti Splitčanom izgubil dvakrat zapored v manj kot treh tednih, izgubil naziv kralja jadranskih derbijev. Še več, postal je prvi trener Rijeke, ki je v zadnjih desetih letih dvakrat zapored potegnil krajšo na tekmi s Hajdukom.