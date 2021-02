Rožmanova Rijeka je v krizi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odličnem začetku leta 2021 in zmagi nad Dinamom v Zagrebu je forma Rijeke, na klopi katere sedi slovenski trener Simon Rožman, močno upadla. V zadnjih devetih prvenstvenih tekmah je Rijeka le dvakrat zmagala. Tokrat je bila brez možnosti v gosteh pri Osijeku, kjer je izgubila z 0:2.

Rijeka je od zmage z 2:0 v Zagrebu pred skorajda natanko mesecem dni odigrala kar devet tekem, a premagala le Istro in zagrebško Lokomotivo. Vmes je trikrat remizirala in štirikrat izgubila. Varovanci Simona Rožmana očitno niso kos napornemu ritmu, v prvenstvu niso zmagali že štirih tekem v nizu.

Po porazu s splitskim Hajdukom in remijih z Istro ter Gorico je Rijeka danes gostovala pri Osijeku, kjer je izgubila z 0:2. Po nizu slabih rezultatov je Rijeka izgubila stik z vodilnimi, saj za Gorico na tretjem mestu zaostaja že za enajst točk. Dinamo in Osijek, ki sta z enakim izkupičkom skupaj na vrhu lestvice, imata že kar 16 točk več. Rijeka je četrta, pred Hajdukom na petem mestu ima šest točk prednosti.

Tokratni obračun Osijeka in Rijeke je imel tudi na igrišču slovenski pridih. Za Osijek je Damjan Bohar igral 71 minut, zamenjal ga je prav njegov rojak Mario Jurčević. Adam Gnezda Čerin je, kot je to že v navadi, za Rijeko igral od prve do zadnje minute.