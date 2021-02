Velik Elsnerjev belgijski skalp, Milaniču gre na Slovaškem odlično

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Elsner je s svojim novim klubom Kortrijkom v belgijskem prvenstvu prišel do velike zmage, v gosteh je danes z 2:0 premagal tamkajšnji najuspešnejši nogometni klub Anderlecht. Zelo zadovoljen z rezultati svojega Slovana iz Bratislave je lahko tudi Darko Milanič, ki je do nove zmage prišel v slovaškem prvenstvu.

Anderlecht je s kar 34 prvenstvenimi naslovi z naskokom najuspešnejši belgijski klub, ki pa v tej sezoni ni prvi, kot smo vajeni. Trenutno so Bruseljčani na petem mestu, a so bili do tekme s Kortrijkom v dobri formi, saj niso izgubili osmih tekem v nizu. Zdaj je Anderlecht doživel hladno prho, na svojem stadionu je z 0:2 izgubil proti Kotrijku, ki je trenutno na 13. mestu.

Luka Elsner je tako prišel do prvega odmevnejšega rezultata, odkar je pred tremi tedni po krajšem premoru po odhodu iz Nice sprejel nov izziv in se vrnil v Belgijo, kjer je pred časom že uspešno vodil St. Gilloise v drugi belgijski ligi.

Milanič hiti novi lovoriki naproti

Še bolj je lahko na Slovaškem zadovoljen Darko Milanič, ki je lansko jesen postal trener Slovana iz Bratislave. Odkar je sedel na njegovo klop, je v prvenstvu na 15 tekmah doživel le en poraz (enkrat je izgubil še v pokalu), v zadnjih osmih prvenstvenih tekmah je osvojil kar 22 točk.

V soboto je v Bratislavi z 2:0 premagal Spartak iz Trnave in utrdil prednost na vrhu lestvice. Ekipa nekdanjega uspešnega trenerja Maribora ima na prvem mestu osem točk in tekmo manj od DAC Dunajske Srede. Žilina, ki je na tretjem mestu, je daleč zadaj. Za Slovanom zaostaja za kar 15 točk.

Oba slovenska nogometaša, ki sta na seznamu Milaničeve ekipe, sta igrala. Kenan Bajrić je bil v obrambi Slovana od prve do zadnje minute, napadalec Alen Ožbolt pa je na igrišče prišel v 78. minuti.