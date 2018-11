Milanič bo v Domžalah videl, ali se je kaj naučil #video

Domžale ali Maribor? Ko so se vijolice nazadnje mudile v Športnem parku ob Kamniški Bistrici - bilo je konec oktobra -, so se spogledovale z neuspehom, saj so nekaj minut pred koncem zaostajale z 0:2. Pretil jim je izpad iz pokala, a sta nato v polno zadela Alexandre Cretu in Jasmin Mešanović, po njunem preobratu pa se je v tabor vijolic naselila sproščenost, s pomočjo katere so zlahka preskakovale ovire. Celjane so Mariborčani premagali s 5:0, Triglav s 4:1, prejšnji konec tedna pa še Krško s 3:0.

Rožman bo moral improvizirati

Napet pokalni spopad (2:2) pa je bil prelomnica tudi za Domžale. Z njim se je začel niz tekem, na katerih so rumeni pozabili na poraz. Niz traja pet tekem, da so rumeni v vedno boljši formi, pa je dokazala zadnja zmaga, ko so s 4:1 nadigrali Triglav na Gorenjskem. To je bila tudi tekma, na kateri je lahko končno za rumene zaigral Amedej Vetrih, še kako pomembna okrepitev za sobotni derbi z Mariborom.

"Ujeli smo se, ekipa je odigrala kar nekaj tekem na visoki ravni. Res je, smo oslabljeni, osrednji par v obrambi bo manjkal zaradi kartonov, tako da bomo morali improvizirati, a kljub temu upamo na pozitiven rezultat, pa tudi na dober obisk gledalcev in na spektakel. Igramo proti vodilni ekipi prvenstva, ki igra v tej sezoni vrhunsko, a smo na vseh tekmah z njimi pokazali, da smo enakovredni in da jih lahko na določenih segmentih mogoče presenetimo," Simon Rožman upa na dober rezultat proti Mariboru.

Trener Domžal bo v obrambi pogrešal Tilna Klemenčiča in Gabra Dobrovoljca, zdravstvene težave pestijo Žana Žužka in Slobodana Vuka, preostali pa so pripravljeni, da zagrenijo življenje vijolicam. "Treba bo biti optimalen v vseh fazah igre, ker Mariborčani kaznujejo vsako najmanjšo napako. Treba bo vseskozi menjavati ritem tekme. Ne smemo priti v mariborski mlin," opozarja Rožman, ki želi z Domžalami prezimiti na tretjem mestu. Proti Mariboru si zato ne sme privoščiti poraza, saj v tem delu lestvice vlada velika gneča.

Milanič bi rad prezimil na +6

Gneče ni na vrhu, kjer ima Maribor pred večnim tekmecem Olimpijo udobnih šest točk prednosti. "Naš cilj je, da končamo jesenski del s +6, a se zavedamo, da ga ne bo lahko doseči. Smo pa tega sposobni. Vse je odvisno od nas," razmišlja Darko Milanič, ki si je ob zadnjem gostovanju, ko sta Cretu in Mešanović šokirala Domžalčane s poznima zadetkoma, dal duška ob igrišču s čustvenim proslavljanjem.

Zadnjih šest, sedem tekem z Domžalčani, ki jih zelo spoštuje in za katere opozarja, da so zelo dinamična ekipa, noče metati v isti koš. "Nekaj smo se naučili. Bomo videli po tekmi, ali smo se kaj naučili," se je popravil Izolan, ki se zaveda, da bodo Domžale skušale igrati hitro in napasti vrata Jasmina Handanovića.

"Skušali bomo odigrati super tekmo. Mislim, da smo tega sposobni in da bomo prek svojega načina prišli do pozitivnega rezultata," je optimist trofejni strateg Maribora, ki želi izkoristiti dober trenutek Maribora. Na zadnjih treh tekmah so se znesli nad tekmeci s skupno razliko v golih 12:1, proti Domžalam, če sklepamo po vsem, kar prikazuje Rožmanova četa, pa ne bo niti približno šlo tako gladko.

V vrstah Maribora bosta manjkala Martin Milec (poškodba) in Dino Hotić (kazen), bi pa lahko v konici napada zaigral Jan Mlakar, ki dvoboje z Domžalami, nekdanjim klubom, vedno doživlja zelo motivirano.

Derbi se bo začel v soboto ob 17.15, glavni sodnik bo Dragoslav Perić, pred njim pa bo že znan razplet uvodne tekme 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Aluminijem in Olimpijo.