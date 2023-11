Rogaška se je razšla z bosanskim nogometašem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosanski nogometaš Andrej Pavlović ni več član slovenskega prvoligaša Rogaške. Kot so sporočili iz kluba, so se z napadalcem, ki je v njihovih vrstah preživel tri leta in se je z njimi tudi uvrstil v elitno ligo, sporazumno razšli.