Nogometaši slovenskega prvoligaša Kalcerja iz Radomelj bodo naslednjih šest mesecev igrali brez Ivana Ćalušića. Kot so sporočili iz kluba, si je 22-letni vezist na tekmi 4. kroga Prve lige Telemach proti Muri težje poškodoval koleno.

"Včerajšnja magnetna resonanca je pokazala, da si je Ćalušić poškodoval sprednjo križno vez, kar pomeni, da bo moral prestati operacijo. Z nogometnih terenov bo odsoten približno pol leta," so zapisali Radomljani na družbenih omrežjih.

Radomlje so sicer zelo dobro začele novo sezono, po štirih krogih imajo po dve zmagi in neodločena izida ter so na tretjem mestu na lestvici. V 5. krogu jih v soboto čaka gostovanje v Kopru.