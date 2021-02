Prvi mož Kopra: Olimpija ne meče več denarja skozi okno

''Tekme z Olimpijo so vedno nepredvidljive. Takšna bo tudi ta. Nekateri pravijo, da je Olimpija izgubila veliko igralcev in da je slabša. Sam menim drugače. Olimpija je še vedno močna, saj ima širino, nosilce pa je zadržala. V obrambo je na primer pripeljala Delameo Mlinarja, odličnega igralca. Še vedno je kakovostna in se bo borila za prvaka,'' je Ante Guberac, predsednik koprskega kluba in lastnik gradbenega podjetja Grafist, polaskal gostom iz Ljubljane, ki jim napoveduje boj za prvo mesto. Vseeno pa je izbrancem Gorana Stankovića namignil, da bi se lahko v sredo zvečer vračali v prestolnico praznih rok.

''Naredili bomo vse, da premagamo Olimpijo. Prepričan sem, da nam bo uspelo. Imamo dolgo in široko klop, naš trener ima sladke skrbi, na vsaki tekmi lahko opravi pet menjav. To bi lahko zadoščalo za našo zmago,'' daje prednosti gostiteljem.

Čudeži se dogajajo tudi v nogometu

Koper je jeseni spravil v slabo voljo Olimpijo v Stožicah. Foto: Urban Meglič/Sportida Če bi Koper premagal zmaje, bi se še bolj približal vrhu. ''Zakaj pa ne? S tem bi naredili prvenstvo še bolj zanimivo. Vse je v igri, tudi naslov. Čudeži se v nogometu vendarle dogajajo. O tem lahko razmišljamo, dokler so še možnosti. A moramo vedeti, da si tudi še nismo zagotovili obstanka. Da, takšna je naša liga,'' je opozoril na izenačenost in nepredvidljivost tekmecev, s katerimi bo imel opravka to pomlad.

''V resnici v naši prvi ligi ni več favoritov. Maribor je po letih, polnih zaslužkov, o katerih lahko mi le sanjamo, stopil na realna tla. Olimpija tudi ne meče več denarja skozi okno. V Sloveniji ni več kluba, ki bi bil nedotakljiv. Zato se veselim nadaljevanja sezone,'' komaj čaka začetek spomladanskega dela.

Tihi favorit je Maribor

Bodo Mariborčani zadržali prednost in končali sezono na prvem mestu? Foto: Vid Ponikvar V tej sezoni je bil Koper za zelo kratek čas celo na prvem mestu, v svojih vrstah pa ima najboljšega strelca (Nardin Mulahusejnović – devet zadetkov) in asistenta tekmovanja (Dare Vršič – šest asistenc).

''Prvenstvo bo odprto do zadnjega. Prepričan sem, da se bosta Gorica in Aluminij dvignila. Nihče iz vodilne štirice, ki jo sestavljamo Maribor, Olimpija, Mura in Koper, ne more iti v Novo Gorico ali Kidričevo ter suvereno napovedati, da bo tam zmagal. Obeta se napeto in zanimivo prvenstvo, v katerem nima nihče nič zagotovljenega. Domžale igrajo dobro, Celje je polno samozavesti, Mura ima kakovost in širino, pri Bravu je težko igrati … Prvenstvo bo res zanimivo. Maribor ima kakovost in širino kadra že od prej, zame je tihi favorit, a pustimo času čas,'' največ možnosti za osvojitev državnega naslova namenja Mariboru, a ostaja pri mnenju, da bo treba zelo resno računati tudi na Olimpijo. Tudi ob morebitni zmagi Kopra v sredo …