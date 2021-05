Matematika na strani Olimpije, a …

Kdo se bo do konca sezone pomeril še s kom?

Kdo bo novi slovenski prvak v nogometu? Kdo bo na seznamu najboljših nasledil Celjane, ki se krčevito borijo za obstanek? Največ možnosti za prvo mesto imajo Ljubljančani. Izbranci Gorana Stankovića, ki se potegujejo celo za dvojno krono, saj so se uvrstili tudi v finale pokala, imajo vse v svojih rokah. Če bodo do konca sezone le še zmagovali, lahko tekmeci že pozabijo na uspeh.

Mariborčani bodo v zadnjem krogu 22. maja gostili Muro. Želijo si, da bi lahko takrat v Ljudskem vrtu že pozdravili gledalce. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ker pa so si zmaji med sezono priigrali boljše razmerje v medsebojnih tekmah tako z Mariborom kot tudi Muro, bi bili prvaki tudi v primeru, če bi končali sezono z enakim številom točk kot vijolice (ali) in črno-beli. Tri kroge pred koncem imajo +2 pred Mariborom, +3 pred Muro in +8 pred Domžalami. Pot do naslova jim je tako široko odprta, saj si lahko za nameček prislužijo še manjši spodrsljaj, en neodločen rezultat, na roko pa ji gre tudi podatek, da se bo Maribor do konca sezone pomeril še z Muro, Prekmurci pa poleg vijolic tudi z Domžalami!

Medsebojni obračuni kandidatov za prvaka v tej sezoni:

Olimpija Maribor Mura Domžale Olimpija / OLIMPIJA (1:1, 2:0, 1:1, 0:0) OLIMPIJA (0:0, 1:0, 2:0, 0:3) DOMŽALE (3:2, 1:3, 0:0, 0:2) Maribor OLIMPIJA (1:1, 0:2, 1:1, 0:0) / ? (0:2, 2:1, 0:0) DOMŽALE (1:1, 4:3, 3:3, 1:3) Mura OLIMPIJA (0:0, 0:1, 0:2, 3:0) ? (2:0, 1:2, 0:0) / ? (1:1, 1:1, 1:1) Domžale DOMŽALE (2:3, 3:1, 0:0, 2:0) DOMŽALE (1:1, 3:4, 3:3, 3:1) ? (1:1, 1:1, 1:1) /

Kaj pravijo računice? Če Olimpija v zadnjih treh krogih (v gosteh s Celjem, doma s Taborom in v gosteh z Bravom) osvoji vsaj 7 točk, bo prvak ne glede na vse, kar se zgodi na ostalih tekmah. Če Olimpija osvoji šest točk, jo lahko prehiti le Maribor, a le v primeru, če dobi vse tri tekme. Če Olimpija osvoji pet točk, jo lahko prehitita tako Maribor kot tudi Mura. Oba v primeru, če dobita vse tri tekme. Če Olimpija osvoji štiri točke, jo lahko prehitita tako Maribor kot tudi Mura. Vijolice lahko pri tem tudi enkrat remizirajo, črno-beli pa morajo dobiti vse tri tekme. Če Olimpija osvoji tri točke, Mariboru za naslov zadostuje že šest, Muri pa sedem točk. Če Olimpija osvoji dve točki, potrebuje Maribor za naslov vsaj pet, Mura pa šest točk. Če Olimpija osvoji do konca le eno točko, bi se lahko v naslov prvaka poleg Maribora in Mure vmešale tudi Domžale, a le v primeru, če bi dobile vse tri tekme. Če bi imela na koncu 60 točk le Olimpija in Domžale, Maribor in Mura pa manj, bi naslov prvaka zaradi boljšega razmerja v medsebojnih tekmah na derbijih Ljubljanske kotline romal v mesto ob Kamniški Bistrici. Če bi imeli na koncu 60 točk Olimpija, Maribor in Domžale, Mura pa manj, bi bili po pregledu rezultatov v ''trikotniku'' najboljši Domžalčani. Če bi imeli na koncu 60 točk Olimpija, Mura in Domžale, Maribor pa manj, bi bili po pregledu rezultatov v ''trikotniku'' najboljši Domžalčani. Če Olimpija do konca sezone izgubi trikrat zapored in ostane pri 59 točkah, lahko še vedno postane prvak, če Maribor do konca sezone ne osvoji več kot dve, Mura pa tri točke, ter če Domžalčani ne dobijo vseh treh tekem. Če bi imeli na koncu 60 točk Maribor, Mura in Domžale, Olimpija pa bi ostala pri 59, bi bili novi prvaki Domžalčani. V teoriji igra tudi neverjeten scenarij, v katerem lahko Domžale po treh zaporednih zmagah skočijo na prvo mesto (60), vsi trije največji tekmeci pa po nizu rezultatskih neuspehov za četo Dejana Djuranovića zaostanejo točko ali več.

Lahko so prvaki, lahko pa tudi padejo na peto mesto

Domžalčani so tako teoretično gledano še vedno lahko prvaki, po drugi strani pa še nimajo priigrane vstopnice za Evropo. Če bo Celje 25. maja v finalu pokala boljše od Olimpije, se bodo Domžale znašle v težavah, saj bo v tem primeru potrebno za Evropo osvojiti v prvenstvu najmanj tretje mesto. Če pa bodo zmaji najboljši v pokalu, bo pot v Evropo in kvalifikacije v konferenčni ligi zagotavljalo tudi četrto mesto, pri čemer velja poudariti, da si ga Domžale še niso zagotovile.

Domžalčani si še niso zagotovili četrtega mesta. Če bi Celjani v finalu pokala ugnali Olimpijo, bi si rumena družina Evropo zagotovila le v primeru tretjega mesta v prvenstvu. Za zdaj gleda v hrbet tretjeuvrščeni Muri za pet točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Matematika pravi, da se lahko četrtega mesta (in morebitne evropske vozovnice) dokopljejo tudi Koprčani, ki za rumeno družino zaostajajo devet točk, a bi jo lahko s tremi zaporednimi zmagami (ob treh zaporednih ničlah Domžal) do konca sezone prehiteli. Tako bi sezono končali z enakim številom točk, a bi imeli Primorci boljše razmerje v medsebojnih tekmah (2:0, 1:1, 0:2 in ''všteta'' zmaga Kopra).

Razpored tekem do konca sezone: Olimpija: Celje (g), Tabor (d), Bravo (g)

Maribor: Gorica (d), Koper (g), Mura (d)

Mura: Aluminij (g), Domžale (d), Maribor (g)

Domžale: Koper (d), Mura (g), Aluminij (d)

Vse skupaj bi bilo lahko že jasno v nedeljo, ko bodo kanarčki gostovali v Domžalah. To bo tudi zadnja tekma 34. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Glede morebitnih možnosti Domžal o naslovu bo jasnega že pred njo. Maribor bo v soboto gostil Gorico, Mura bo dan pozneje gostovala v Kidričevem, Olimpija pa v Celju.