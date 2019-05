Evropski vprašaj v Fazaneriji, Maribor po zmago in Zahovićevo krono #video

Uvodna tekma zadnjega kroga bo ob 15.45 v Domžalah. Mariborčani bodo v derbi kroga krenili motivirani. Čeprav jih v četrtek čaka finale pokala v Celju, želijo premagati Rožmanovo četo, obenem pa še pomagati Luki Zahoviću do naslova najboljšega strelca. Napadalec Maribora je podobno kot Rok Kronaveter, ki se poslavlja od Olimpije, dosegel 17 zadetkov, načrte pa mu lahko prekrižajo tudi nekateri najbližji zasledovalci. Pri gostiteljih, ki so med tednom z izjemno mlado zasedbo, povprečna starost je bila manj kot 20 let, nadigrali Triglav s 4:1, bosta manjkala kaznovani Gaber Dobrovoljc in poškodovani Dejan Lazarević.

Domžale pred derbijem z Mariborom:

''Tekma proti Domžalam je ena izmed tistih, ko je treba proti dinamiki nasprotnika preživeti uvodne trenutke in potem priti do pobude in zmage. Na razpolago imamo skoraj vse igralce, stanje je solidno,'' sporoča trener vijolic Darko Milanič, pri gostiteljih pa bo tudi zaradi prihajajočega junijskega termina za reprezentančno akcijo posebno motiviran Adam Gnezda Čerin. ''Tekmo jemljemo kot novo možnost za pripravo na obračune v Evropi, ki nas čakajo julija,'' razmišlja najstnik iz Idrije. Za Domžale bo to zadnja tekma v sezoni, za Maribor pa generalka pred finalom pokala.

Maribor pred derbijem v Domžalah:

Hadžić prvič z novo pogodbo v žepu

Bo Olimpija upravičila vlogo favorita? Foto: Morgan Kristan/Sportida Ljubljančani se bodo pred finalom pokala z Mariborom odpravili še na Štajersko, kjer bodo gostovali v Kidričevem. Na prizorišču, kjer so si letos priigrali finale pokala, bodo poskušali popraviti klavrn vtis z zadnjega prvenstvenega gostovanja, ko so izgubili kar z 2:6. Pri gostiteljih bo še zadnjič vodil Aluminij Oliver Bogatinov, nato pa se predal novim ciljem v karieri.

Zaradi kartonov ne bo mogel računati na Luko Koblarja in Ilijo Martinovića, pri gostih pa bosta manjkala Macky Bagnack in Mario Jurčević. Trener Safet Hadžić je včeraj sklenil dveletno pogodbo z Olimpijo, pred četrtkom in pokalnim izzivom z Mariborom pa bo glavna skrb ohraniti vse najboljše igralce zdrave. Aluminij bo končal sezono na šestem, zmaji pa na drugem mestu.

Evropski spopad resnice v Murski Soboti

Bo Rudi Požeg Vancaš pripravljen za dvoboj zadnjega kroga? Foto: Vid Ponikvar Tekma, ki prinaša danes največji vložek, se bo ob 17.55 igrala v Fazaneriji. Mura in Celje bosta odločila o tem, kdo bo zaigral v Evropi. V boljšem položaju so črno-beli, saj imajo na lestvici tri točke prednosti. Resda tudi slabše razmerje v medsebojnih strelih, a jim prednost zagotavlja, da bi četrto mesto ohranili že ob remiju.

Celjani bodo morali na drugi strani po domačem šoku proti Rudarju (0:2) nujno premagati Muro, če želijo prihodnjo sezono zastopati slovenske barve v kvalifikacijah za evropsko ligo. Gostitelji bodo pogrešali Klemna Šturma, člana idealne enajsterice prvenstva, pa tudi poškodovanega prvega vratarja Matka Obradovića. Pri Celjanih je vprašljiv nastop naj igralca sezone Rudija Požega Vancaša.

Krško še zadnjič med elito, Gorica se pripravlja na play-off

Grega Sorčan se pripravlja na dodatne kvalifikacije. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida V Velenju se bosta pomerila Rudar in Triglav, ki sta si že zagotovila obstanek. Knapi bodo zaigrali brez kaznovanega Roberta Pušaverja, v konici napada pa bodo poskušali zadati največ udarcev Kranjčanom prek Milana Tučića, ki je zadel dvakrat v živo proti Celjanom, Žige Škofleka in Rijada Kobiljarja. Gorenjski orli bodo zaigrali tudi za kapetana Luko Majcna, ki je s 16 zadetki še vedno v igri za prestižno priznanje.

Bodoči drugoligaš Krško bo v derbiju začelja gostil Gorico, ki se že pripravlja na dodatne kvalifikacije. Posavci se selijo v drugo ligo, po koncu sezone pa bo zagotovo prišlo do prevetritve kadra. Zadnjeuvrščeni Krčani niso zmagali že devet krogov, Gorica, pri kateri ne bo kaznovanega Jake Kolenca, pa se v mislih že pripravlja na dodatne kvalifikacije. Najverjetneje proti sežanskemu Taboru.