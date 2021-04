V živo: Tabor prvič z novim trenerjem, Olimpija ušla na +4 #video

Začetek tekme v Kopru.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Začetnih 11 za tekmo s Taborom iz Sežane #FORZAKOPER🟡🔵 Klop: Vargić, Vekić, Viler, Vršič, Jozinović, Spinelli, Mittendorfer, Dodlek, Jelić Balta Objavil/a FC Koper dne Sobota, 17. april 2021

Pred tekmo:

Sklepno dejanje 28. kroga bo na Bonifiki, enem izmed štirih slovenskih prizorišč letošnjega evropskega prvenstva do 21 let. V primorskem obračunu se bosta spopadla Koper in Tabor, ki se odlično poznata. Kanarčki se želijo v zadnji četrtini prvenstva vključiti v boj za Evropo, velike načrte imajo tudi v pokalu, trener Rodolfo Vanoli pa pred obračunom z nekdanjim sodelavcem Igorjem Božičem napoveduje: "Zelo dobro smo pripravljeni in osredotočeni na to, kar nas čaka. Pred nami je zahtevna naloga proti tekmecu, ki ga spoštujemo. Imamo velik motiv in naredili bomo vse, da po odigranih devetih tekmah razveselimo vse, ki nas podpirajo," se zahvaljuje navijačem, ki ne morejo podpirati ljubljencev s tribun, so pa prisotni z mislimi na daljavo.

Gostje iz Sežane bodo prvič zaigrali pod novim, okrepljenim strokovnim vodstvom. Vsaj na papirju bo namreč glavni trener Sabit Šljivo, ki je na delu s Sežančani že štiri tedne in ima potrebno licenco za opravljanje trenerskega dela v Prvi ligi Telekom Slovenije in zelo pomembne niti pri vodenju naj bi še naprej vlekel Božič. "Z njegovim delom smo v klubu zelo zadovoljni," izpostavlja direktor Davor Škerjanc. Zanimivo je, da je Šljivo v preteklosti sodeloval s koprskim klubom, kjer je vodil mlajše selekcije, pri delu pa pomagal tudi hrvaškemu trenerju Igorju Pamiću. Deloval je tudi na Hrvaškem pri Istri, kjer je že sodeloval z Božičem, tako da se že dobro poznata. Obeta se obračun klubov, ki v domačem prvenstvu ponujata najmanj priložnosti igralcem, mlajšim od 21 let, gostje pa bi se z zmago približali Kopru na vsega točko zaostanka, s čimer bi tudi obdržali prednost pred največjimi tekmeci v boju za obstanek.