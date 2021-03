Šuler predstavil naloge Gajserju, Maribor odšel k najljubši stranki

Prvoligaški nogometni vikend se bo danes začel v Murski Soboti, kjer se bosta v uvodnem srečanju 25. kroga udarila Mura in Aluminij. Nato se bo dogajanje preselilo v Novo Gorico, kjer bo zadnjeuvrščena Gorica iskala dragocene točke proti vodilnemu Mariboru, Koper pa bo skušal kot prvi v tem letu zadati poraz Domžalam. V nedeljo se bosta najprej udarila Tabor in Bravo, nato pa bo letos še neporažena Olimpija gostila ranjene državne prvake iz Celja.

Aluminij prihaja v Prekmurje spet po tri točke

Ko je Mura nazadnje gostila Aluminij v Fazaneriji, je Kidričane vodil še Slobodan Grubor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Dogajanje v prvi ligi se bo začelo ob 15. uri v Fazaneriji, kjer bo Mura iskala zmago, s katero bi se še bolj približala vodilnemu dvojcu. V Prekmurje prihaja Aluminij, ki mu gre pod vodstvom Oskarja Drobneta zelo dobro. Kidričani so bili dolgo časa neporaženi, nato pa le pokleknili proti Koprčanom (0:1). Točke, ki so jih izpustili iz rok proti kanarčkom, bodo lovili pri Muri. Prekmurci so favoriti, zgodovinska zmaga, ko so prvič odpravili Bravo v Spodnji Šiški, jim je dvignila samozavest, trener Ante Šimundža se lahko pohvali z dolgo in široko klopjo, na tej tekmi pa se bo Hrvat Mihael Klepač srečal s prav posebnim izzivom, saj lahko potrdi zakon bivšega. K Muri se je preselil prav iz Aluminija, tako da se bo pomeril proti nekdanjim soigralcem, ki prihajajo v Prekmurje s svojimi željami.

Kidričani so na zadnjem gostovanju v Murski Soboti 18. oktobra 2020 zmagali z 2:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Absolutno gremo v Mursko Soboto osvojiti vse tri točke. To je naš moto vsako tekmo. Morali bomo biti zelo čvrsti, kompaktni, predvsem pa učinkovitejši,'' trener Drobne, ki je sicer lahko zadovoljen z delom v obrambi (le dva prejeta zadetka v petih spomladanskih krogov), malce manj pa z učinkovitostjo v napadu, saj so Kidričani letos dosegli le dva gola, ne skriva visokih ciljev. A slednje imajo tudi črno-beli …

Gorica že dolgo najljubša stranka Maribora

Ko je Bravo 10. februarja igral neodločeno doma z Gorico, sta dvoboj v Ljubljani spremljala tudi nekdanja sodelavca pri NK Maribor Marko Šuler in Oliver Bogatinov. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.15 se bosta v novogoriškem Športnem parku pomerili zadnjeuvrščena in vodilna ekipa Prve lige Telekom Slovenije. To bo jubilejni stoti prvoligaški spopad klubov, ki sta skupaj osvojila kar 19 naslovov državnega naslova, v tej sezoni pa ju loči ogromna razlika. Statistika sporoča, da se mora Gorica kljub prednosti domačega igrišča proti Mariboru spoprijazniti z vlogo hudega avtsajderja. Vijolic ni premagala že 13 tekem zapored! Spomin na zadnjo zmago seže v leto 2016. Če bo obveljala tradicija, se Gorici ne piše nič dobrega, saj je že dalj časa zasidrana na zadnjem mestu, zaostanek za devetouvrščenim Aluminijem pa ni majhen.

"Do konca prvenstva naš čaka še dvanajst obračunov in vsakega se moramo lotiti na svoj način. Na treh srečanjih pred daljšim premorom si želimo dokazati, da trenutna lestvica ni realen pokazatelj naše kvalitete. V spomladanskem delu smo namreč dokazali, da se lahko kosamo tudi z ekipami v vrhnjem delu lestvice, a zdaj prihajamo v zadnjo tretjino prvenstva, ko lepa igra ne bo dovolj. Pomembne so le točke in teh si želimo pred premorom vknjižiti čim več," je Til Mavretič, ki je v mesto vrtnic v zimskem premoru prišel iz Domžal, optimističen pred dvobojem z vodilnim Mariborom. Pri gostiteljih sicer ne manjka nekdanjih nogometašev vijolic, zlasti tistih, najbolj izkušenih, kar bo dvoboju podalo še dodatno draž.

Gajser: Fantov ne smejo zmesti ugibanja

Maribor je po dveh tretjinah sezone vodilni na lestvici, a ima tudi slabše razmerje v medsebojnih srečanjih z Olimpijo, kar mu ne bi prišlo prav, če bi imel ob koncu sezone enako število točk kot zmaji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gostje prihajajo na Primorsko po novo zmago, s katero bi si po rezultatski krizi, ta je zaznamovala začetek spomladanskega dela in s trenerskega položaja odnesla Maura Camoranesija, dodobra opomogli. Tudi tokrat bo Mariborčane vodil pri igralcih zelo priljubljeni Saša Gajser, za katerega novi športni direktor Marko Šuler, pred leti tudi obrambni steber Gorice, sporoča, da ostaja med kandidati za opravljanje položaja glavnega trenerja do konca sezone. V Novi Gorici bo Maribor tako vodil začasni trener Gajser, ki opozarja izbrance, naj bodo osredotočeni na tisto, kar jih čaka na igrišču, ne pa na iskanje odgovorov na vprašanje, kdo bi lahko postal nov trener.

''Fantov ne smejo zmesti zapisi ali ugibanja, kdo bo trener v dolgoročnejšem obdobju, ampak morajo biti osredotočeni na svoje delo in svoje obveznosti. Takšno je tudi moje načelo. Če ne bi tako razmišljal, potem prejšnjih dveh tekem ne bi izpeljali tako. Pogovoril sem se s športnim direktorjem, predstavil mi je naloge, ki jih moram opravljati. In zanima me samo to, da vidim Maribor na igrišču v takšni podobi, kot si ga vsi želimo videti. 12 finalnih tekem imamo pred seboj. Če bomo nadaljevali na takšen način, sem prepričan, da bomo prišli do cilja in na koncu bili tam, kjer si želimo,'' sporoča nekdanji slovenski reprezentant, ki najverjetneje ponovno ne bo mogel računati na poškodovanega Rudija Požega Vancaša.

V vrstah Gorice je kar nekaj nekdanjih nogometašev Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Levi bočni branilec Žan Kolmanič bo ob začetku reprezentančnega premora zapustil Slovenijo in se odpravil v ZDA, kjer bo v prihodnje igral v ligi MLS za Austin. Do takrat namerava za Maribor odigrati še tri nastope. Prepričan je v zmago na Primorskem. ''Po vmesnih dogodkih in spremembi na klopi smo se dobro odzvali, uspešno smo izkoristili delovni teden, tako da verjamem, da bomo to potrdili v soboto na igrišču. In zmagali,'' napoveduje bodoči slovenski legionar v ZDA.

Najuspešnejša ekipa v letu 2021 pri prerojenem Kopru

Ko so Domžale leta 2017 proslavljale pokalni naslov na Bonifiki, je barve rumenih branil še Žan Žužek (desno). Zdaj je nezamenjivi člen prve enajsterice Kopra, kjer ga danes čaka obračun z nekdanjim klubom. Foto: Vid Ponikvar Sobotni prvoligaški spored bo sklenil večerni dvoboj na Bonifiki. Koper bo skušal postati prvi klub, ki bi letos vzel polno mero Domžalam. Rumena družina je še vedno neporažena, v petih spomladanskih krogih je osvojila kar 11 točk, se povzdignila na lestvici in napovedala odkrito kandidaturo za evropsko vozovnico.

V Kopru bomo tako spremljali derbi za četrto mesto, v katerem bodo gostitelji pogrešali kaznovanega Denisa Cerovca, trener Rodolfo Vanoli, ki od medijev pogreša več spoštovanja v smeri koprske ekipe, pa bo skušal zmagati še tretjič zapored. Najboljši strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović bo imel opravka z zelo disciplinirano obrambo Domžal, ki je pod vodstvom Dejana Djuranovića vedno bolj uigrana in jeklena. V njej znova ne bo Gabra Dobrovoljca, ki ima težave s stegensko mišico.

''Smo najuspešnejša prvoligaška ekipa v koledarskem letu 2021 in ob vstopu v nov tekmovalni mesec sem prepričan, da lahko nadaljujemo v takšnem ritmu. Nič nam ne bo podarjeno, a premoremo več kot dovolj kvalitete in karakterja za dosego želenega cilja,'' si želi branilec Damjan Vuklišević nadaljevati v slogu, kot so Domžalčani začeli leto 2021, hkrati pa opozarja na Koprčane: ''Smo v zelo dobri rezultatski formi, toda pred dvobojem z neposrednim tekmecem na razpredelnici to nima nikakršnega pomena. V Kopru nas čaka 90 minut borbe, hkrati bomo morali biti bolj odločni kot na srečanju z Gorico.

Tabor po prvi zmagi, Bravo po prvem porazu

Milan Tučić je letos na prestavljenem dvoboju s Taborom dosegel tri zadetke. To je bil prvi hat-trick v tej prvoligaški sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nedeljski spored bosta v Sežani odprla Tabor in Bravo. Kluba, ki sta se še nedavno potegovala za točke drug proti drugemu v drugi ligi, vstopata v obračun z različnima izhodiščema. Češnjice so v zadnjem krogu v Celju zadale prvakom boleč poraz in dočakale prvo letošnjo zmago. To je bila tudi prva zmaga rdeče-črnih v gosteh v tej sezoni, prvega kompleta treh točk pa se je razveselil tudi trener Igor Božič. Če so si Kraševci na zadnji tekmi dali duška ob proslavljanju zmage, pa je Bravo na drugi strani doživel prvi letošnji poraz. Po dolgem času, vmes je bil neporažen kar 11 tekem zapored in se vključil celo v boj za Evropo, je mladi ljubljanski klub naletel na boljšega tekmeca. Priznal je premoč Muri (0:1), zdaj pa se odpravlja še na gostovanje na Kras, kjer ga čaka obračun klubov, ki razpolagata z najmanjšima igriščema v prvi ligi, druži pa ju tudi neposredna bližina železniške proge in stadiona. Gostitelji bodo zaigrali brez kaznovanega Hrvata Mihaela Briškega, pri Bravu pa ni kaznovanih igralcev.

Trener Dejan Grabić se veseli dvoboja, zlasti zaradi tega, ker z Bravom v Sežani še ni zmagal. ''Naredili bomo vse, da bo tokrat drugače. Ni evforije ob zmagah in tudi ob porazih energija ne zaniha'' je mladi strateg, ki vodi Šiškarje že štiri leta, prepričan, da poraz proti Muri ne bo ohromel igre varovancev ob naslednjih izpitih. Ljubljančani so letos že premagali Tabor. Blestel je povratnik Milan Tučić, ki je dosegel kar tri zadetke!

Trener Olimpije: Nekaj se vpraša tudi tekmeca

Olimpija je v prejšnjem krogu v Ljudskem vrtu osvojila točko, po tekmi pa ni bila najbolj zadovoljna z rezultatom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 25. kroga bo v Stožicah. Stadion, ki bi čez poltretji teden gostil atraktivni reprezentančni spopad med Slovenijo in pa aktualnim svetovnim podprvakom Hrvaško, bo priča dvoboju, v katerega vstopajo Ljubljančani kot veliki favoriti. Olimpija v tej sezoni še ni izgubila, a je po treh zaporednih remijih z zelo majhnih številom zadetkov ostala brez prvega mesta. Tokrat bo gostila ranjene Celjane. Zmaji so imeli po napornem večnem derbiju v Ljudskem vrtu (1:1) na voljo veliko časa za osvežitev, trener Goran Stanković pa verjame v zmago. ''Po večnem derbiju v Mariboru smo bili malce razočarani, ker ni Olimpija osvojila vseh treh točk, a gre vse naprej tako, kot mora. Na vsaki tekmi gremo na zmago, tako tudi proti Celju, se pa nekaj vpraša tudi tekmeca. Dobro smo delali ta teden, tako da verjamem v pozitiven izkupiček,'' napoveduje Ljubljančan, ki na klopi Olimpije še ni občutil grenkobe poraza.

Pri Celjanih je po zadnjem neuspehu zadonel alarm. V sezono so vstopili kot branilci naslova, a v jesenskem delu niso navdušili, odkar je trenerski stolček zapustil Dušan Kosić, pa so rezultati še slabši. Čeh Jiri Jarošik je na petih tekmah osvojil le tri točke, kar je najslabši izkupiček med vsemi prvoligaši v letu 2021. Sodeč po videnem na zadnji tekmi, ko je v knežjem mestu paral živce navijačem s slabo igro proti Taboru (1:3), se mu v Stožicah ne piše nič dobrega. Zaradi kartonov bo pri gostih manjkal nekdanji zmaj Jakob Novak, njegovi soigralci pa so odločeni dokazati, da niso pozabili igrati vrhunskega nogometa. Letos so v gosteh presenetili že Maribor, lahko še drugega slovenskega ''velikana''? Glede na nepredvidljivost in izenačenost Prve lige Telekom Slovenije zagotovo ni nemogoč tudi takšen scenarij.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog: Sobota, 6. marec:

15.00 Mura – Aluminij

17.15 Gorica – Maribor

19.30 Koper – Domžale Nedelja, 7. marec:

15.00 Tabor – Bravo

17.00 Olimpija – Celje