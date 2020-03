Nov kolaps Domžal, ob 17.30 zanimiv štajerski derbi v Celju

Bravo je spet zmagal in ostaja neporažen v letošnjem letu. Domžale so spet razočarale in še čakajo na prvo letošnjo zmago.

Bravo je spet zmagal in ostaja neporažen v letošnjem letu. Domžale so spet razočarale in še čakajo na prvo letošnjo zmago. Foto: SPS/Sportida

V prvi sredini tekmi 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije so Domžale spet razočarale in izgubile z 1:2 v Ljubljani proti novincu Bravu. Ob 17.30 nas čaka zanimiv štajerski derbi v Celju, kjer bo gostoval Maribor. Ob 20. uri se bosta pomerila še Mura in Rudar. Krog bo sklenil četrtkov obračun Tabora in Triglava v Sežani. Vodilna Olimpija je v torek v gosteh premagala Aluminij (2:1) in dočakala prvo letošnjo zmago.

V prvi sredini tekmi smo v Ljubljani so nogometaši Brava po golu Slobodana Vuka zaostajali proti Domžalam, a potem z goloma Davida Brekala in Roka Baturine, ki je zadel v 81. minuti, prišli do popolnega preobrata in zmage. Ljubljančani, ki so novinci v ligi, so tako nadaljevali niz neporaženosti v letošnjem letu, medtem ko za "evropske" Domžale velja ravno obratno. Še četrtič v tej sezoni so ostali brez zmage, v prvih štirih prvenstvenih krogih drugega dela sezone pa so osvojili zgolj točko.

Gol Roka Baturine za zmago Brava:



Zdravje ni zaveznik Mariborčanov

Vijolice so pred slabim letom v Celju proslavljale naslov državnih prvakov, a tudi ostale brez pokalne lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17.30 bo zanimivo na celjskem stadionu Z'dežele. Če bi gostitelji ugnali branilce naslova iz Maribora, bi se jim na lestvici približali na vsega točko razlike. Celjani ostajajo edini slovenski prvoligaški klub, ki ni doživel poraza ne na pripravljalnih ne na uradnih tekmovalnih tekmah. Če Advan Kadušić ne bi dosegel avtogola na zadnji tekmi v Domžalah, bi bili Celjani še bližje vrhu. To bo spopad edinih klubov, ki v prvi slovenski ligi vztrajata od začetka samostojnosti, in že 98. štajerski spopad, na katerem bodo Celjani nastopili v najmočnejši postavi, tudi z vročima strelcema Dariem Vizingerjem in kapetanom Mitjo Lotričem.

Pri gostih za tekmo ne bo smel kandidirati Alexandru Cretu. Trofejni strateg Darko Milanič ne bo pogrešal le Romuna, ampak tudi najboljšega strelca zadnjih sezon Luko Zahovića, ki pa v zadnjih mesecih ni preveč izstopal.

"Stanje se ni bistveno spremenilo. Milec ima prepoved nastopa s strani zdravniške službe, Dervišević še ne trenira zaradi bolezni. Prav tako Zahović, ki je še poškodovan, prav tako Klinar. Mulahusejnović se je priključil moštvu, opravil nekaj treningov, a je v precejšnjem zaostanku. V kadru bo znova Maher, glede na situacijo večjih sprememb pri sestavi moštva ne gre pričakovati," napoveduje Milanič, ki bo tako na položaj desnega bočnega igralca primoran postaviti Aleksa Pihlerja oziroma Špira Peričića. V ekipo se po odsluženi kazni vrača Blaž Vrhovec.

Rudar po čudež v Fazanerijo

Mura je absolutna favoritinja proti Rudarju. Foto: Mario Horvat/Sportida V sredo zvečer se bodo prižgali reflektorji v Fazaneriji. Mura bo pričakala zadnjeuvrščeni Rudar, ta je z zadnjo tekmo, na kateri je prekrižal načrte vodilni Olimpiji, nakazal, da še ni rekel zadnje in da še upa na preobrat, s katerim bi si še lahko zagotovil obstanek v prvi ligi.

Prekmurci nameravajo premagati goste, nato pa se predati užitkom nedeljskega gostovanja v Stožicah, kamor se bo podobno kot v prejšnji sezoni odpravilo ogromno navijačev. Mura je jeseni dobila obe tekmi s knapi, ki krepko zaostajajo za tekmeci. Pri Velenjčanih bo zaradi kazni kartonov manjkal Robert Pušaver.

Camoranesi po novo zmago v Sežani

Edina četrtkova tekma bo v Sežani. Tabor se je iz Maribora vrnil z veliko točko. Čeprav je spočil nekaj prvokategornikov, je vseeno ostal neporažen v Ljudskem vrtu (0:0) in na lestvici zadržal osmo mesto. Češnjice bodo tokrat pod vodstvom Maura Camoranesija, ki vedno bolje pozna slovensko okolje, izzvale Triglav.

Nekdanji italijanski reprezentant Mauro Camoranesi je s Sežančani v treh tekmah osvojil štiri točke. Foto: SPS/Sportida

Gorenjskih orlom gre v spomladanskem delu odlično. Kranjčani so na treh tekmah osvojili sedem točk, v obrambi pa blesti srbski branilec Milan Milanović, ki je za nameček dosegel še dva zadetka. V polno je zadel proti Olimpiji, v zelo zahtevnih razmerah, ko je dvoboj zaradi poplavljene in namočene zelenice spominjal na vaterpolo, pa je zatresel še mrežo Mure.

Olimpija v torek do prve zmage v tem letu

Prva tekma kroga je bila na sporedu že v torek. Zmaji so v Kidričevem dosegli prvo zmago v tem koledarskem letu v prvi ligi. Po remijih na večnem derbiju in proti Rudarju ter porazu s Triglavom so vknjižili prve tri točke, s čimer ostajajo na vrhu prve lige. Aluminij pa je tako zapravil priložnost, da se povzpne na vrh prvenstvene lestvice. Olimpijo je v 14. minuti s prostega strela z natančnim strelom v vodstvo popeljal Endri Čekiči, ki je dosegel svoj deveti gol v tej sezoni. Ljubljančani so v 39. minuti še drugič zadeli iz prekinitve, po podaji iz kota se je med strelce premierno vpisal Roman Bezjak. Aluminij je svoj edini zadetek na tekmi dosegel v 53. minuti, ko je končni rezultat na tekmi z evrogolom postavil Jure Matjašič.

Video: mojstrski gol Matjašiča:

Zanimivo je, da sta Aluminij in Olimpija v 1. SNL odigrala 19 tekem, niti ena pa se ni končala z remijem. Kidričani so zmagali šestkrat, Ljubljančani pa 13-krat. Zmaji so s to zmago končali niz zadnjih treh neuspešnih gostovanj v Kidričevem, na katerih so vedno potegnili krajšo.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog: Torek, 3. marec:

Aluminij : Olimpija 1:2 (0:2)

Matjašič 53.; Čekiči 14., Bezjak 39. Sreda, 4. marec:

Bravo : Domžale 2:1 (0:0)

Brekalo 58., Baturina 81.; Vuk 55.



17.30 Celje - Maribor

20.00 Mura - Rudar Četrtek, 5. marec:

15.00 Tabor - Triglav

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija),

14 − Dario Vizinger (Celje),

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

11 − Mitja Lotrič (Celje),

10 - Amadej Maroša (Mura),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Endri Čekiči (Olimpija),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Slobodan Vuk (Domžale)

...

Poročilo s tekme:

Video vrhunci s tekme:

Aluminij : Olimpija 1:2:

Fotogalerije s tekem: Bravo : Domžale (foto SPS/Sportida):