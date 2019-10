Olimpija ve, kaj mora narediti, če hoče postati prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se obeta zelo zanimivo prvoligaško dogajanje. Začelo se bo že ob 13. uri v Kranju, nato se bosta v Stožicah spopadla vodilna kluba Olimpija in Aluminij, Kidričani pa bodo skušali prekiniti negativni niz gostovanj v Stožicah in se ponovno prek Ljubljančanov zavihteti na prvo mesto, v Ljudskem vrtu pa se bosta udarila Maribor in Celje. V nedeljo za točke v Velenju in Domžalah, kjer bosta se bosta mudila Mura in Bravo.

Prvoligaška karavana se bo v Kranju ustavila že v času zgodnjega kosila. Triglav, ki čuti, da pod vodstvom novega trenerja Vlada Šmita napreduje, bo lovil še kako potrebne točke v boju za obstanek proti Taboru, ki je nazadnje senzacionalno ponižal Maribor s 4:1. Dvoboj, ki se bo na stadionu Stanka Mlakarja začel že ob 13. uri, si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet 2.

Zanimivo je, da Triglav v prvi ligi še ni zatresel mreže češnjic. Na treh tekmah, uvodni dve je odigral v sezoni 2003/04, je dvakrat remiziral z 0:0, letos avgusta pa ostal praznih rok na Krasu z 0:2. ''Vemo, da nas je Tabor v tej sezoni že premagal, a menim, da bo tokrat drugače in bo zmaga ostala v Kranju,'' napoveduje zvezni igralec gorenjskih orlov Gašper Udovič. Tabor je pod vodstvom Almirja Sulejmanovića v vedno boljši formi, visoko zmago nad favoriziranimi vijolicami pa želi podkrepiti z novim uspehom, s katerim bi se še bolj oddaljil od nevarnih položajev, ki se spogledujejo z izpadom v drugo ligo.

Najboljši napad v Ljubljani proti najboljši obrambi

Najboljši strelec tekmovanja Ante Vukušić bo skušal premagati najbolj jekleno obrambo prvenstva. Foto: Ana Kovač Ob 14.45 se bosta v Stožicah v velikem derbiju kroga udarila Olimpija in Aluminij. Najboljši napad se bo pomeril proti najbolj jekleni obrambi prvenstva. Kdo bi si pred začetkom sezone mislil, da bo v 15. krogu ravno takšen derbi vodilnih?

Zmaji imajo doma proti Kidričanom izjemno statistiko. Pričakali so jih osemkrat in jih še vselej premagali. Če bi jih tudi tokrat, bi se jim na lestvici oddaljili na pet točk razlike. ''Če hočeš biti prvak, moraš zmagati proti Aluminiju. Pričakujem, da bo Aluminij v igri za naslov vse do konca,'' zelo spoštuje tekmeca trener Olimpije Safet Hadžić, ki bo moral zaradi kazni znova sedeti na tribuni, glavno trenersko vlogo pa bo na domači klopi opravljal pomočnik Nikica Milenković.

Kidričani se zavedajo, da bi lahko z novo zmago nad zeleno-belimi ponovno skočili na vodilni položaj. ''V Ljubljani nismo nikoli osvojili točk. Tokrat gremo po točke. Zelo spoštujemo Olimpijo, vemo kdo so, a verjamemo v sebe in gremo po pozitivni rezultat,'' sporoča branilec Kidričanov Nemanja Jakšić, ki je v tej sezoni že premagal zmaje in se po sladki zmagi na Štajerskem (1:0), to je bil sploh prvi poraz Olimpije v tej sezoni, zavihtel na vrh lestvice!

Štajerska poslastica v Ljudskem vrtu

Rudi Požeg Vancaš v dresu Maribora še čaka na prvo zmago nad nekdanjimi soigralci iz Celja. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Izjemno pestra nogometna sobota bo po obračunu vodilnih v Ljubljani ponudila še štajerski derbi v Ljudskem vrtu. Maribor bo pričakal Celjane in se skušal navijačem opravičiti za nenadejano nedeljsko sramoto v Sežani (1:4).

''Popraviti moramo slab vtis iz Sežane, tega se dobro zavedamo. Jasno je, da znamo in moramo igrati boljše, to je treba pokazati že ob prvi naslednji priložnosti. Tekma proti Celju bo zahtevna, v tej sezoni imajo naši sobotni gostje manj nihanj. Toda zanima nas le zmaga," razmišlja Rok Kronaveter, eden najboljših nogometašev Maribora, poleg Celja edinega slovenskega kluba, ki v prvi ligi nastopa že od začetka državne samostojnosti.

Celjani so za razliko od vijolic med tednom igrali pokalno tekmo in v torek presenetljivo doma zgolj remizirali z Radomljami (1:1). Maribor si je na drugi strani lizal rane po polomu na Krasu, a v torek stežka v pripravljalni tekmi premagal tretjeligaša Videm pri Ptuju. Zdaj se bo nameril na grofe, ki so v zadnji sezoni dvakrat remizirali v Ljudskem vrtu.

Rudar išče pot iz krize

Velenjčani so v zadnjem nastopu v Stožicah prejeli kar šest zadetkov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Nedelja, ki bo v Sloveniji tudi v znamenju množičnega maratonskega spektakla v Ljubljani, prinaša najprej dvoboj v Velenju. Rudar si prizadeva, da bi prvo zmago v tej sezoni pričakal prav proti Muri. V prvenstvu doživlja udarec za udarcem. Po 14 krogih sploh še ni okusil slasti zmage, za tekmeci pa zaostaja tako veliko, da mu že pošteno gori pod nogama.

Obeta se mu krčevit boj za obstanek. Stolček Nikole Jaroša nevarno poskakuje, igralci pa se sprašujejo, kje tičijo težave, da nogometaši dobrih predstav s treninga ne morejo prenesti na prvoligaške zelenice, ko gre zares in se šteje za točke.

Črno-beli, ki so v četrtek v dramatičnem pokalnem srečanju izgubili z Domžalami (2:3), a si tik pred zadnjim sodnikovim piskom z drugim zadetkom v gosteh izboljšali možnosti za napredovanje, prihajajo v Šaleško dolino po zmago, s katero bi ostali zelo konkurenčni v boju za Evropo. Pri gostiteljih zaradi kazni ne bo Leona Črnčiča, dvoboj pa se bo s prenosom na Planet TV začel ob 17. uri.

Bravo pri "utrujenih" Domžalah

Senijad Ibričić ni navajen z Domžalami zasedati tako nizka mesta na lestvici. Foto: Urban Meglič/Sportida Zadnje dejanje bosta v 15. krogu izvedla Domžale in Bravo. Rumeni zaradi skromne uvrstitve v prvenstvu vidijo določeno bližnjico do Evrope tudi v pokalu. V četrtek so tako na prvi pokalni četrtfinalni tekmi ugnali Muro s 3:2, Nikola Vujadinović je dosegel strelski prvenec za Domžale, a tudi prejel rdeči karton, tako da Razdrhovi četi ne bo mogel pomagati proti Bravu.

Mladi ljubljanski klub, ki prvič nastopa v prvoligaški druščini, je zaradi tega, ker je za razliko od Domžalčanov že izpadel iz pokala, bolje spočit od nedeljskih tekmecev. Pri sosedih bo skušal popraviti bled vtis z zadnje tekme, ko so v Kidričevem prejeli kar pet zadetkov.

Lestvica: